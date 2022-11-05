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В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи - РИА Новости, 05.11.2022
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В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи - РИА Новости, 05.11.2022
В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
В городе Черемхово Иркутской области в ДТП с автомобилем "скорой помощи" пострадали 5 человек, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:02
2022-11-05T16:07
происшествия
авто
иркутская область
черемхово
toyota corolla
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ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. В городе Черемхово Иркутской области в ДТП с автомобилем "скорой помощи" пострадали 5 человек, сообщает ГУМВД региона.На улице Первомайской в городе Черемхово столкнулись автомобиль "скорой помощи" и автомашина Toyota Corolla."В результате случившегося пострадали 5 человек. Среди них водитель "скорой" и два медицинских работника, а также два пассажира иномарки: 16-летняя девушка госпитализирована, 36-летняя женщина получила ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции.
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происшествия, авто, иркутская область, черемхово, toyota corolla
Происшествия, Авто, Иркутская область, Черемхово, Toyota Corolla
16:02 05.11.2022 (обновлено: 16:07 05.11.2022)
 
В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

ГУМВД Иркутской области: пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

© АГН "Москва"ДТП с участием автомобиля скорой помощи
ДТП с участием автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© АГН "Москва"
ДТП с участием автомобиля скорой помощи . Архивное фото
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ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. В городе Черемхово Иркутской области в ДТП с автомобилем "скорой помощи" пострадали 5 человек, сообщает ГУМВД региона.
На улице Первомайской в городе Черемхово столкнулись автомобиль "скорой помощи" и автомашина Toyota Corolla.
"В результате случившегося пострадали 5 человек. Среди них водитель "скорой" и два медицинских работника, а также два пассажира иномарки: 16-летняя девушка госпитализирована, 36-летняя женщина получила ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции.
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ПроисшествияАвтоИркутская областьЧеремховоToyota Corolla
 
 
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