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В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи - РИА Новости, 05.11.2022

В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

В городе Черемхово Иркутской области в ДТП с автомобилем "скорой помощи" пострадали 5 человек, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T16:02

2022-11-05T16:02

2022-11-05T16:07

происшествия

авто

иркутская область

черемхово

toyota corolla

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ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. В городе Черемхово Иркутской области в ДТП с автомобилем "скорой помощи" пострадали 5 человек, сообщает ГУМВД региона.На улице Первомайской в городе Черемхово столкнулись автомобиль "скорой помощи" и автомашина Toyota Corolla."В результате случившегося пострадали 5 человек. Среди них водитель "скорой" и два медицинских работника, а также два пассажира иномарки: 16-летняя девушка госпитализирована, 36-летняя женщина получила ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции.

https://ria.ru/20221105/tula-1829332739.html

иркутская область

черемхово

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происшествия, авто, иркутская область, черемхово, toyota corolla