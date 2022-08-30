11:26 30.08.2022 (обновлено: 18:22 30.08.2022)
В Ярославской области три человека погибли в ДТП со скорой и бензовозом
Врио ярославского губернатора Евраев: в ДТП с участием бензовоза погибла бригада медиков
Место ДТП в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении скорой помощи и бензовоза под Ярославлем, а начавшийся после этого пожар перекинулся на два дома неподалеку, сообщает ГУ МЧС по региону.
ДТП произошло в 10.15 в деревне Воробино Ярославского района.
"ДТП с участием бензовоза и двух легковых автомобилей, один из которых — скорая помощь. В результате ДТП произошел розлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелось два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три погибших", — говорится в релизе.
"Серьезная авария произошла на костромской трассе в Ярославском районе в деревне Воробино. В результате ДТП столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла… Выражаю глубокие соболезнования родным. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь", — написал врио губернатора Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Бригада врачей, которая погибла при ДТП с бензовозом в Ярославской области, ехала на вызов и была без пациента, уточнили в депздраве.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечено 45 человек при 16 единицах техники.