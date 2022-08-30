https://ria.ru/20220830/dtp-1813086680.html

В Ярославской области три человека погибли в ДТП со скорой и бензовозом

В Ярославской области три человека погибли в ДТП со скорой и бензовозом - РИА Новости, 30.08.2022

В Ярославской области три человека погибли в ДТП со скорой и бензовозом

Три человека погибли при столкновении скорой помощи и бензовоза под Ярославлем, а начавшийся после этого пожар перекинулся на два дома неподалеку, сообщает ГУ... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:26

2022-08-30T11:26

2022-08-30T18:22

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении скорой помощи и бензовоза под Ярославлем, а начавшийся после этого пожар перекинулся на два дома неподалеку, сообщает ГУ МЧС по региону.ДТП произошло в 10.15 в деревне Воробино Ярославского района."ДТП с участием бензовоза и двух легковых автомобилей, один из которых — скорая помощь. В результате ДТП произошел розлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелось два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три погибших", — говорится в релизе."Серьезная авария произошла на костромской трассе в Ярославском районе в деревне Воробино. В результате ДТП столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла… Выражаю глубокие соболезнования родным. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь", — написал врио губернатора Михаил Евраев в своем Telegram-канале.Бригада врачей, которая погибла при ДТП с бензовозом в Ярославской области, ехала на вызов и была без пациента, уточнили в депздраве.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечено 45 человек при 16 единицах техники.

https://ria.ru/20220830/dtp-1813122668.html

ярославская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область