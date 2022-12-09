https://ria.ru/20221209/galkin-1837527913.html

Галкин* и Пугачева посетили концерт "Би-2" в Израиле

Галкин* и Пугачева посетили концерт "Би-2" в Израиле - РИА Новости, 09.12.2022

Галкин* и Пугачева посетили концерт "Би-2" в Израиле

Максим Галкин* и Алла Пугачева посетили концерт "Би-2" в Тель-Авиве, который состоялся восьмого декабря. Шоумен поделился кадрами с мероприятия в своей соцсети. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:30

2022-12-09T16:30

2022-12-09T16:30

шоубиз

максим галкин

алла пугачева

израиль

тель-авив

би-2

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Максим Галкин* и Алла Пугачева посетили концерт "Би-2" в Тель-Авиве, который состоялся восьмого декабря. Шоумен поделился кадрами с мероприятия в своей соцсети. На видео видно, что во время исполнения песни "Молитва" на экране транслировался зрительный зал. Перед последним припевом на заднике сцены показали Галкина* и Пугачеву. Они улыбались и махали руками. Пара переехала в Израиль после начала СВО. Летом знаменитости проживали в латвийской Юрмале. Галкин* критиковал действия российских властей по отношению к Украине и высказывался против специальной военной операции. В августе певица прилетала с детьми Гарри и Лизой в Россию. Вероятно, артистка решала вопросы с документами на родине. Однако в октябре она вернулась с наследниками в Тель-Авив к супругу. Осенью шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников финансирования артиста назвали Украину. После этого юмористу пришлось организовывать свои концерты за границей. В октябре он рассказал о запланированных выступлениях в Канаде и США. Накануне в СМИ появилась информация о возможном лишении супругов израильского гражданства. Причиной послужило принятие христианства Галкиным*.Артистка неоднократно посещала мероприятия других музыкантов после переезда за границу. В октябре она побывала на концерте Земфиры. Позже знаменитость отметилась на выступлении Бориса Гребенщикова. В ноябре исполнительница пришла на мероприятие певицы Zivert. Ранее пользователи Сети раскритиковали включение Пугачевой в список самых влиятельных женщин. По их мнению, она попала в него благодаря "неуважению к русскому народу". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221206/pugacheva-1836772075.html

израиль

тель-авив

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим галкин, алла пугачева, израиль, тель-авив, би-2