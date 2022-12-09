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Галкин* и Пугачева посетили концерт "Би-2" в Израиле - РИА Новости, 09.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221209/galkin-1837527913.html
Галкин* и Пугачева посетили концерт "Би-2" в Израиле
Галкин* и Пугачева посетили концерт "Би-2" в Израиле - РИА Новости, 09.12.2022
Галкин* и Пугачева посетили концерт "Би-2" в Израиле
Максим Галкин* и Алла Пугачева посетили концерт "Би-2" в Тель-Авиве, который состоялся восьмого декабря. Шоумен поделился кадрами с мероприятия в своей соцсети. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:30
2022-12-09T16:30
шоубиз
максим галкин
алла пугачева
израиль
тель-авив
би-2
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Максим Галкин* и Алла Пугачева посетили концерт "Би-2" в Тель-Авиве, который состоялся восьмого декабря. Шоумен поделился кадрами с мероприятия в своей соцсети. На видео видно, что во время исполнения песни "Молитва" на экране транслировался зрительный зал. Перед последним припевом на заднике сцены показали Галкина* и Пугачеву. Они улыбались и махали руками. Пара переехала в Израиль после начала СВО. Летом знаменитости проживали в латвийской Юрмале. Галкин* критиковал действия российских властей по отношению к Украине и высказывался против специальной военной операции. В августе певица прилетала с детьми Гарри и Лизой в Россию. Вероятно, артистка решала вопросы с документами на родине. Однако в октябре она вернулась с наследниками в Тель-Авив к супругу. Осенью шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников финансирования артиста назвали Украину. После этого юмористу пришлось организовывать свои концерты за границей. В октябре он рассказал о запланированных выступлениях в Канаде и США. Накануне в СМИ появилась информация о возможном лишении супругов израильского гражданства. Причиной послужило принятие христианства Галкиным*.Артистка неоднократно посещала мероприятия других музыкантов после переезда за границу. В октябре она побывала на концерте Земфиры. Позже знаменитость отметилась на выступлении Бориса Гребенщикова. В ноябре исполнительница пришла на мероприятие певицы Zivert. Ранее пользователи Сети раскритиковали включение Пугачевой в список самых влиятельных женщин. По их мнению, она попала в него благодаря "неуважению к русскому народу". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221206/pugacheva-1836772075.html
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максим галкин, алла пугачева, израиль, тель-авив, би-2
Шоубиз, Максим Галкин, Алла Пугачева, Израиль, Тель-Авив, Би-2
16:30 09.12.2022
 
Галкин* и Пугачева посетили концерт "Би-2" в Израиле

Галкин* и Пугачева посетили концерт "Би-2" в Тель-Авиве и поделились видео с мероприятия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Максим Галкин* и Алла Пугачева посетили концерт "Би-2" в Тель-Авиве, который состоялся восьмого декабря. Шоумен поделился кадрами с мероприятия в своей соцсети.
Кадр видео, опубликованного Максимом Галкиным в соцсети
Кадр видео, опубликованного Максимом Галкиным в соцсети
Кадр видео, опубликованного Максимом Галкиным в соцсети
На видео видно, что во время исполнения песни "Молитва" на экране транслировался зрительный зал. Перед последним припевом на заднике сцены показали Галкина* и Пугачеву. Они улыбались и махали руками.

"Концерт "Би-2" вчера в Тель-Авиве! Отдельный респект за джем-сейшен с Андреем Макаревичем*", – подписал пост юморист.

Пара переехала в Израиль после начала СВО. Летом знаменитости проживали в латвийской Юрмале. Галкин* критиковал действия российских властей по отношению к Украине и высказывался против специальной военной операции.
В августе певица прилетала с детьми Гарри и Лизой в Россию. Вероятно, артистка решала вопросы с документами на родине. Однако в октябре она вернулась с наследниками в Тель-Авив к супругу.
Осенью шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников финансирования артиста назвали Украину.
После этого юмористу пришлось организовывать свои концерты за границей. В октябре он рассказал о запланированных выступлениях в Канаде и США.
Накануне в СМИ появилась информация о возможном лишении супругов израильского гражданства. Причиной послужило принятие христианства Галкиным*.
Артистка неоднократно посещала мероприятия других музыкантов после переезда за границу.
В октябре она побывала на концерте Земфиры. Позже знаменитость отметилась на выступлении Бориса Гребенщикова. В ноябре исполнительница пришла на мероприятие певицы Zivert.
Ранее пользователи Сети раскритиковали включение Пугачевой в список самых влиятельных женщин. По их мнению, она попала в него благодаря "неуважению к русскому народу".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 19:13Шоубиз
Пугачева снова обругала критиков своей семьи
 
ШоубизМаксим ГалкинАлла ПугачеваИзраильТель-АвивБи-2
 
 
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