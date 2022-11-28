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Рождественский пост по православному календарю

Рождественский пост по православному календарю - РИА Новости, 28.11.2022

Рождественский пост по православному календарю

Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и продолжается до 7 января (25 декабря по старому РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T02:01

2022-11-28T02:01

2022-11-28T02:01

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Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и продолжается до 7 января (25 декабря по старому стилю).Его длительность – 40 дней, поэтому он именуется в церковном уставе, как и Великий пост, Четыредесятницей. Поскольку заговенье (день накануне поста) на пост приходится в день памяти святого апостола Филиппа 27 ноября (14 ноября по старому стилю), то этот пост называют также Филипповым. Пост предваряет собой праздник Рождества Христова и установлен для того, чтобы православные христиане к этому дню очистили себя покаянием, молитвой и постом и с чистым сердцем могли благоговейно встретить светлый праздник рождения Иисуса Христа. Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Упоминания о нем встречается с IV века в творениях блаженного Августина, Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого поста писал Лев Великий.Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других – несколько больше. На соборе 1166 года, состоявшемся при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить пост перед великим праздником Рождества Христова 40 дней.Тема Рождества в богослужениях сорокадневного подготовительного периода появляется постепенно. В день начала поста ни в одном из песнопений не упоминается о предстоящем событии, затем, пять дней спустя, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря / 21 ноября по старому стилю), в девяти ирмосах рождественского канона можно услышать первое извещение о приближающемся празднике: "Христос раждается, славите!". За две недели до Рождества церковь вспоминает всех ветхозаветных праведников, благодаря благочестию которых сохранилась вера в грядущего мессию и стало возможным Его явление в мир, а в последнюю неделю прославляет предков Христа.Рождественский по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий.В эти дни следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц (в том числе в составе различных блюд). При этом верующие могут руководствоваться благословением, которое получают на пост у своего духовного наставника.Рыба в Рождественский пост разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники – в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Со 2 по 6 января нового стиля (20-24 декабря старого стиля) пост усиливается, в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.Небольшое количество вина разрешено употреблять в выходные дни (субботы и воскресенья) и на большие праздники – Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и день святителя Николая 19 декабря (6 декабря по старому стилю).Больные люди должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется с приемом лекарств и предписаниями врачей.Рождественский пост завершается 6 января (24 декабря по старому стилю) Навечерием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В Сочельник не рекомендовано принимать какую-либо пищу до появления первой звезды на небе, после этого можно разговляться сочивом (пшеничной или рисовой кашей с добавлением орехов и изюма).Типикон (церковная книга с Богослужебным уставом) предписывает пост до конца вечерни. Однако служба вечерни соединяется с литургией, служится утром, поэтому постятся верующие до того момента, когда в центр храма выносится свеча и перед ней поется тропарь Рождеству Христову. Свеча символизирует собой Вифлеемскую звезду.Цель любого поста – упражнение в воздержании, очищение души от страстей и греховных помыслов, подчинение тела и души духу. Поэтому пост – отказ не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений, это время раздумий и усердных молитв. Святитель Иоанн Златоуст, которого почитают православные верующие, также считал, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".Одна из трудностей для постящихся в наше время заключается в том, что Рождественский пост приходится на новогодние праздники. Однако у людей, строго соблюдающих церковные нормы, существует традиция встречать 1 января не звоном бокалов, а молитвой в храме: вечером 31 декабря в церквях служат особый, Новогодний молебен.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, религия, русская православная церковь, православие, рождественский пост