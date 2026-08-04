Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Геленджик циничным терактом

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ циничной и бесчеловечной.

Предстоятель РПЦ также обратился к епископу Новороссийскому и Геленджикскому Сергию (Зятькову), выразив надежду, что вверенное ему духовенство поддержит тех, кто нуждается в утешении и христианском участии после трагедии.