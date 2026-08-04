Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Геленджик циничным терактом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике.
- Он назвал атаку ВСУ циничной и бесчеловечной.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ циничной и бесчеловечной.
Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.
"Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипо-Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей", – говорится в опубликованном сайтом Русской православной церкви (РПЦ) патриаршем соболезновании родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву.
Предстоятель РПЦ также обратился к епископу Новороссийскому и Геленджикскому Сергию (Зятькову), выразив надежду, что вверенное ему духовенство поддержит тех, кто нуждается в утешении и христианском участии после трагедии.
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