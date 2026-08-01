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Священник предупредил о духовном вреде оккультных услуг - РИА Новости, 01.08.2026
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Религия
 
04:04 01.08.2026
Священник предупредил о духовном вреде оккультных услуг

Протоиерей Козлов: обращение к оккультным услугам может нанести духовный вред

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГадалка на фестивале индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке "Сокольники". 12 августа 2017
Гадалка на фестивале индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Гадалка на фестивале индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке "Сокольники". 12 августа 2017
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов заявил, что обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска работы не поможет и может нанести духовный вред.
  • Он подчеркнул, что оккультные услуги — это чаще всего спекуляция и общение с инфернальным миром, а не с Богом.
  • Христианская вера, по словам протоиерея, не предполагает магического сознания и обещает богообщение, а не гарантированные результаты в земной жизни.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
"В большинстве случаев оккультные услуги - это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом. То есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую "услугу", которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред", - сказал протоиерей.
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Говоря об оккультных услугах, он подчеркнул, что "такие действия никогда не являются общением с Богом, это общение с миром инфернальным, а не светлым". По его словам, "не стоит пролезать в невидимый мир через черный ход", ведь "окно на небо открывается тому, кто хорошо промыл свою душу и поднялся на соответствующую духовную высоту".
"Как сказано в Священном Писании, "нет ничего нового под солнцем". По сути, карьерные привороты, гадания и так далее - то же, что камлание языческого шамана, бег с копьём или протыкание шкуры оленя, чтобы охота была удачной. Только теперь "камлания" происходят с привлечением электронных средств, а задачей является получение работы или социальный рост", - объяснил священник.
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Для людей, которые пользуются подобными услугами, характерно магическое религиозное сознание, которое предполагает, что отношения между миром видимым и невидимым строятся путем договоренностей: "Я что-то сейчас сделаю по предложенной мне схеме, оплачу по тарифу - и буду ждать гарантированного результата", добавил протоиерей.
Христианская же вера, подчеркнул он, не предполагает магического сознания. "Евангелие не обещает здоровья, долголетия, богатства и вообще счастья в земной жизни, если люди будут благочестивыми верующими. Оно обещает богоообщение, которое начинается здесь на земле и продолжается в вечности. Отношения между Богом и человеком строятся с сохранением свободы и того, и другого. И даже если мы уверены, что просим у Бога что-то правильное и хорошее, мы исходим из того, что Богу из любви к нам виднее, что для нас хорошо, а от чего нас нужно удержать", - заключил собеседник агентства.
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