Священник предупредил о духовном вреде оккультных услуг

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов заявил, что обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска работы не поможет и может нанести духовный вред.

Он подчеркнул, что оккультные услуги — это чаще всего спекуляция и общение с инфернальным миром, а не с Богом.

Христианская вера, по словам протоиерея, не предполагает магического сознания и обещает богообщение, а не гарантированные результаты в земной жизни.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

"В большинстве случаев оккультные услуги - это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом. То есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую "услугу", которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред", - сказал протоиерей.

Говоря об оккультных услугах, он подчеркнул, что "такие действия никогда не являются общением с Богом, это общение с миром инфернальным, а не светлым". По его словам, "не стоит пролезать в невидимый мир через черный ход", ведь "окно на небо открывается тому, кто хорошо промыл свою душу и поднялся на соответствующую духовную высоту".

"Как сказано в Священном Писании, "нет ничего нового под солнцем". По сути, карьерные привороты, гадания и так далее - то же, что камлание языческого шамана, бег с копьём или протыкание шкуры оленя, чтобы охота была удачной. Только теперь "камлания" происходят с привлечением электронных средств, а задачей является получение работы или социальный рост", - объяснил священник.

Для людей, которые пользуются подобными услугами, характерно магическое религиозное сознание, которое предполагает, что отношения между миром видимым и невидимым строятся путем договоренностей: "Я что-то сейчас сделаю по предложенной мне схеме, оплачу по тарифу - и буду ждать гарантированного результата", добавил протоиерей.