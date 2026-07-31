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Пострадавшего при ударе ВСУ по ЛНР иеромонаха переведут на лечение в Москву - РИА Новости, 31.07.2026
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18:43 31.07.2026
Пострадавшего при ударе ВСУ по ЛНР иеромонаха переведут на лечение в Москву

РИА Новости: раненного при атаке в ЛНР иеромонаха переведут на лечение в Москву

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иеромонах Иларион (Качур) получил осколочное ранение ноги в результате атаки американского БПЛА Hornet в ЛНР.
  • В ближайшие два дня его переведут на лечение в Москву.
  • В результате атаки погиб монах Рафаил (Анисимов), который ехал в машине вместе с иеромонахом Иларионом.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Помощника командира по работе с верующими военнослужащими одной из российских войсковых частей, иеромонаха Илариона (Качура), получившего ранения в результате атаки американского БПЛА Hornet в ЛНР, переведут на лечение в Москву, сообщил РИА Новости благочинный Иоанно-Богословского Череменецкого мужского монастыря схииеромонах Ианнуарий (Сабаранский)
Как сообщили в РПЦ, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей ВС РФ, настоятель храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области, иеромонах Иларион (Качур) получил осколочное ранение ноги во вторник в Троицком районе ЛНР в результате атаки американского БПЛА Hornet.
«
"Ногу собрали, рука будет дальше заживать. В ближайшие два дня его переведут из госпиталя на лечение в Москву", - рассказал схииеромонах Ианнуарий.
В результате атаки погиб насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов), который ехал в машине вместе с иеромонахом Иларионом, отмечали ранее в РПЦ.
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