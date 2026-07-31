Пострадавшего при ударе ВСУ по ЛНР иеромонаха переведут на лечение в Москву

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Помощника командира по работе с верующими военнослужащими одной из российских войсковых частей, иеромонаха Илариона (Качура), получившего ранения в результате атаки американского БПЛА Hornet в ЛНР, переведут на лечение в Москву, сообщил РИА Новости благочинный Иоанно-Богословского Череменецкого мужского монастыря схииеромонах Ианнуарий (Сабаранский)