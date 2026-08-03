Патриарх Кирилл возглавит общемосковский крестный ход

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит общемосковский крестный ход 6 сентября.
- Перед началом крестного хода патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
- Маршрут крестного хода пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные реки Москвы и Хамовнический вал.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит общемосковский крестный ход, который в этом году состоится 6 сентября, сообщили в пресс-службе патриарха Кирилла.
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"6 сентября 2026 года, в день соборной памяти Московских святых, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по согласованию со столичными властями состоится ежегодный Общемосковский крестный ход. Возглавит крестный ход предстоятель Русской православной церкви", - сказано в сообщении.
Уточняется, что перед началом крестного хода патриарх совершит Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
"Маршрут крестного хода запланирован таким же, как и в 2025 году: от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные реки Москвы и Хамовнический вал. При этом предполагается остановка с пением молебна перед святынями на повороте с набережной к Хамовническому валу, после чего крестный ход продолжится до врат Новодевичьей обители, где святыни будут установлены для поклонения", - рассказали в РПЦ.