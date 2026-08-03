Патриарх Кирилл возглавит общемосковский крестный ход

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"6 сентября 2026 года, в день соборной памяти Московских святых, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по согласованию со столичными властями состоится ежегодный Общемосковский крестный ход. Возглавит крестный ход предстоятель Русской православной церкви", - сказано в сообщении.