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Епископ РПЦ рассказал о новых центрах реабилитации для ветеранов СВО - РИА Новости, 03.08.2026
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Религия
 
11:33 03.08.2026

Епископ РПЦ рассказал о новых центрах реабилитации для ветеранов СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРаспятие в руках священнослужителя
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Русская православная церковь создает два новых реабилитационных центра для ветеранов СВО в Калужской области на базе мужских монастырей Козельской епархии, рассказал правящий архиерей, епископ Козельский и Людиновский Макарий (Комогоров).
  • Первое из таких учреждение, по его словам, откроется на базе Преображенского мужского скита в урочище Меренищи и сможет принять до 30 человек.
  • Второй центр будет создан при монастыре Спаса Нерукотворного пустынь в селе Клыково и рассчитан на 50 человек, половина мест будет предоставлена ветеранам СВО, потерявшим зрение и слух.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь создает два новых реабилитационных центра для ветеранов СВО в Калужской области - на базе мужских монастырей Козельской епархии, один из которых связан с именем известной подвижницы, рассказал РИА Новости правящий архиерей, епископ Козельский и Людиновский Макарий (Комогоров).
"По благословению святейшего патриарха Кирилла в епархиях Русской православной церкви реализуются социальные проекты, направленные на организацию медицинской реабилитации, социальной адаптации и духовной поддержки ветеранов СВО", - сказал епископ Макарий.
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Первый такой центр открылся при Псково-Печерском монастыре в сентябре 2025 года, сейчас проекты реализуются в Крыму, Ярославской, Самарской и Калужской областях, рассказал он.
"В Козельской епархии создаются два таких центра – на базе Преображенского мужского скита в урочище Меренищи и при мужском монастыре Спаса Нерукотворного пустынь в селе Клыково", - сообщил епископ Макарий.
По его словам, первые постояльцы в урочище Меренищи ожидаются уже в сентябре. Центр сможет принять до 30 человек для временного или постоянного пребывания. В скиту построены 10 домиков, трапезная, библиотека, лазарет, мастерская, деревянный храм в честь Преображения Господня, а в непосредственной близости расположен восстанавливающийся храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Ветераны в центре смогут посещать богослужения, заниматься в столярной мастерской, плести изделия из лозы, трудиться на пасеке.
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Второй центр - при монастыре Спаса Нерукотворного пустынь в Клыково – создает Благотворительный фонд "Дом слепоглухих" при поддержке Козельской епархии. Он рассчитан на 50 человек, и половина мест будет предоставлена ветеранам СВО, потерявшим зрение и слух в результате ранения или контузии.
"В монастыре Спаса Нерукотворного пустынь похоронена известная подвижница схимонахиня Сепфора (Шнякина). Последние годы матушка провела в этой обители, сохранился домик, в котором она жила, ее личные вещи. Здесь регулярно принимают группы паломников, желающих побывать на могилке подвижницы, в том числе организованные группы ветеранов СВО и членов их семей из Калуги, Обнинска, Людиново и других городов Калужской области", - отметил епископ Макарий.
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Эти поездки к могиле слепой прозорливой старицы, с именем которой связывают также возрождение знаменитой Оптиной пустыни и Клыково, организуют совместно Калужская митрополия и региональное отделение Фонда "Защитники Отечества".
Епископ Макарий добавил, что для профессионального медицинского и психологического сопровождения ветеранов проекты реабилитационных центров Козельской епархии реализуются "во взаимодействии с Центральной межрайонной больницей №3 Козельска и при поддержке специалистов Калужской областной психиатрической больницей имени А.Е. Лифшица".
"Из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры и удаленности, в частности, решено отказаться от строительства реабилитационного центра для ветеранов СВО при монастыре Феклина пустынь, о чем ранее сообщалось в СМИ", - заключил собеседник агентства.
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