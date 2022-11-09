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Самое красивое море и низкие цены: чем удивит Египет в этом сезоне - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
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Самое красивое море и низкие цены: чем удивит Египет в этом сезоне
Самое красивое море и низкие цены: чем удивит Египет в этом сезоне - РИА Новости, 09.11.2022
Самое красивое море и низкие цены: чем удивит Египет в этом сезоне
В Шарм-эш-Шейхе аншлаг — более 100 глав государств съехались на конференцию ООН по изменению климата (COP27). Но скоро отели популярного курорта вновь начнут... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:00
2022-11-09T08:08
туризм
туризм
тутанхамон
египет
хургада
интурист
tez tour
пегас туристик
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В Шарм-эш-Шейхе аншлаг — более 100 глав государств съехались на конференцию ООН по изменению климата (COP27). Но скоро отели популярного курорта вновь начнут принимать путешественников. Египет определенно станет зимним хитом: российские туркомпании предлагают все больше программ в эту страну, в том числе — из регионов. О том, что ждет отдыхающих на побережье Красного моря, в чем особенность круизов по Нилу и почему пирамиды теперь ближе, — в материале РИА Новости.Не только "Хургада или Шарм"В минувшие выходные, 4 ноября, исполнилось 100 лет со дня обнаружения гробницы Тутанхамона. Ходили слухи, что в этот день откроется Большой Египетский музей, но пока он по-прежнему недоступен туристам. Впрочем, удивлять их все равно будут — привычными экскурсиями по самому, как уверяют местные, красивому морю, модными показами, выставками, аэропортом и обновленными отелями."Климатическая конференция изменила инфраструктуру курорта", — рассказывает Мария Волкова, руководитель египетского направления туроператора "Интурист". В Шарм-эш-Шейхе теперь есть аренда велосипедов — для них организовали дорожки, появились маршрутные городские электроавтобусы, парки, прогулочные зоны, фонтаны. Автотрассы стали шире, везде провели освещение на солнечной энергии. Туроператоры расширили предложения по курортам — теперь это не только "Хургада или Шарм". Так, например, в TEZ Tour уточнили, что с 2022 года на выбор есть гостиницы в Табе, Дахабе и Нувейбе. Также в продаже — объекты в Порт-Галибе. В "Интуристе" советуют обратить внимание на Марса-Алам — заповедник дельфинов, морских коров и черепах. Природа там уникальная, это место для тех, кто ценит уединение.Активно развивается Александрия. Как рассказывает Галина Горелова, директор по продажам и маркетингу Nefer tours, принимающего партнера "Интуриста" в Египте, туда пришли крупные девелоперские компании. Среди них — Emaar Hospitality, создатели знаменитой Бурдж Халифы в ОАЭ. Они построили в Александрии район, похожий на шикарный Dubai Marina: небоскребы с дорогими отелями и торговыми центрами, каналы с яхтами, набережные. Гостиницы работают круглогодично, но купальный сезон в регионе, как на Средиземном море, — с мая по ноябрь.Новые цены на путевкиЕще одна новинка — цены. По словам экспертов, отдых в Египте несколько подешевел, средний чек даже ниже, чем в прошлом году.Туроператоры говорят о примерно семипроцентном падении. "Средняя стоимость поездок в 2022-м снизилась. В ноябре 2021 года средний чек составлял 79,5 тысячи рублей на неделю на двоих, в 2022-м — 73,8 тысячи рублей. И цены продолжают уменьшаться", — сказали в "Интуристе".На Новый год, конечно, дороже. "За недельный отдых в ноябре с проживанием в отелях категории "четыре звезды" на "все включено" придется отдать от 39 500 рублей на человека. На праздник и январские каникулы аналогичные туры — от 50 300 рублей на одного", — пояснили в TEZ Tour.В компании отмечают, что Египет — самое популярное направление у клиентов: на него приходится примерно 65 процентов от общего числа заявок. Объем бронирований туров на осенне-зимний сезон существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Спрос стабильный. При этом максимальная глубина продаж достигает начала лета 2023 года."Сильно увеличивается число россиян в Египте. На мой взгляд, их сейчас больше всего в отелях, а заполняемость гостиниц не менее 70 процентов", — подтверждает Хани Махмуд, генеральный менеджер компании Egyptgid. Много туристов от "Библио-Глобуса", Fun&amp;Sun, TEZ Tour.Из регионов дешевлеВ пресс-службе TEZ Tour уточняют, что все рейсы A330 вместимостью 378 кресел авиакомпании IFly, на бортах которой клиенты отправляются на отдых на побережье Красного моря, выполняются с полной загрузкой. Из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду летают девять раз в неделю, из Екатеринбурга, Новосибирска и Уфы в Хургаду — раз в десять дней. Кроме этого, для бронирования доступны туры с авиаперелетом на регулярных рейсах из Москвы и Сочи.Перевозка из южных городов обещает стать одним из хитов этого сезона. По словам экспертов, появление новых рейсов из Сочи и Минеральных Вод способствует снижению цен на пакетные туры."Блоки мест в Хургаду на рейсах из Минвод и Сочи делаем совместно с авиакомпанией Red Wings. Из Сочи стартовали 3 ноября и продлятся до 21 марта, а из Минвод — со 2 ноября по 17 марта", — рассказали в компании "Интурист". Планируются полеты и в Шарм-эш-Шейх, а также вылеты на египетские курорты из Москвы.Программы на гарантированных блоках мест на бортах Red Wings поставил также Fun&amp;Sun. Кроме того, как сообщает АТОР, у оператора есть туры из Москвы на курорты Египта на самолетах еще двух авиакомпаний: iFly (Хургада и Шарм-эш-Шейх — с 1 октября, вылеты ежедневные) и Corendon Airlines (Хургада — с 7 ноября, Шарм-эш-Шейх — с 22 ноября, по пять рейсов в неделю)."Пегас Туристик" предлагает путевки с прямыми перелетами в Хургаду с 31 октября из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Перми, Оренбурга, Уфы и Самары. В Шарм-эш-Шейх с 23 ноября — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Оренбурга, Уфы и Волгограда.Российские компании пообещали, что стоимость туров в Египет из-за облета Турции, связанного с запретом на пролет самолетов с двойной регистрацией, не изменится. Время в пути вырастет на 20-30 минут.Круизы по НилуПо словам Хани Махмуда, именно сейчас в Египте — самый комфортный сезон и для отдыха, и для экскурсий. "Не жарко, не холодно, оптимально для поездок в Луксор. Летом это бывает невыносимо: в тени температура достигает 50 градусов", — поясняет эксперт. Там туристы посещают "Город живых" с Карнакским храмом — крупнейшим комплексом Древнего Египта, "Город мертвых" — Долину царей, Долину цариц, Колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут. Как уточняет Галина Горелова, также на рассвете можно полетать на воздушных шарах над Нилом и памятниками.Растет популярность и круизов по Нилу. Правда, туроператоры предупреждают, что желающие увидеть Каир, а потом на корабле посетить Асуан, Ком-Омбо, Эдфу и Луксор должны заплатить за недельное путешествие как минимум 62 тысячи рублей на человека.Кроме того, надо иметь в виду, что к стоимости путевки придется прибавить от 15 до 40 долларов с каждого отдыхающего — это чаевые команде круизного лайнера. Большинство программ подразумевают питание на корабле по системе полного пансиона: то есть напитки, по крайней мере алкогольные, за обедом и ужином нужно оплачивать дополнительно.Но во время круиза туристы проживают на комфортных лайнерах, которые можно сравнить с пятизвездочными отелями.Морские прогулки: пять в одномХани Махмуд рекомендует морские прогулки из Хургады. "Красное море — самое красивое в мире. У нас есть экскурсия на Райский остров, в Оранжевую бухту, в "Дом дельфинов", — перечисляет он.Интересны экскурсии на курорт Эль Гуна, который считается элитным. Это 30 километров от Хургады. "Можно отправиться в тур до вечера — с посещением Дома дельфинов, катанием на "таблетке", "банане", со спуском на батискафе (лодка с прозрачным дном. — Прим. ред.) и экскурсией по городу", — рассказывает Хани Махмуд.В Шарм-эш-Шейхе красивые рифы, поэтому очень популярен морской круиз с пробным погружением в паре с профессиональным инструктором. Мария Волкова уточняет, что появились комбинированные туры, где за день можно попробовать все. Например, "Пять в одном": это морская прогулка, дайвинг, осмотр рифа на батискафе, катание на "банане", обед с блюдами из морепродуктов. Или "Супер мотосафари" — поездка на квадроциклах, на багги, на верблюдах, затем полет на парашюте за катером, катание на "банане" или "таблетке".Вечность — сейчас, мода потом"Есть небольшая вероятность, что Большой Египетский музей откроют в 2022-м. Пока нет точной информации", — говорит Хани Махмуд.Зато новинки обещают в Гизе. Первая — аэропорт. В ноябре в 12 километрах от зоны пирамид после реконструкции начал принимать рейсы международный хаб Сфинкс."По замыслу египетских властей, он должен сократить дорогу для тех, кто приедет на осмотр одного из семи чудес света, а также Большого Египетского музея", — отметили в АТОР.В конце октября у пирамид открылась выставка современного искусства Forever is Now ("Вечность — сейчас"). Она проходит уже во второй раз, каждый экспонат расположен на панорамных точках.Один из самых популярных — фотобудка-пирамида. Перед ней выстраивается очередь.Экспозиция доступна до 30 ноября. Потом к пирамидам придет мода. Как сообщает WWD, креативный дизайнер Ким Джонс планирует показ Dior в Египте. Презентация мужской коллекции на их фоне должна состояться 3 декабря. Тема — страсть к путешествиям.
https://ria.ru/20221108/egipet-1829902887.html
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Лана Баева
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Туризм, Туризм, Тутанхамон, Египет, Хургада, Интурист, Tez Tour, Пегас Туристик, Маршруты - Туризм, туристы, куда можно лететь, Отдых на море, Актуальное - Туризм
08:00 09.11.2022 (обновлено: 08:08 09.11.2022)
 

Самое красивое море и низкие цены: чем удивит Египет в этом сезоне

© Depositphotos.com / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Depositphotos.com / OlegDoroshenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В Шарм-эш-Шейхе аншлаг — более 100 глав государств съехались на конференцию ООН по изменению климата (COP27). Но скоро отели популярного курорта вновь начнут принимать путешественников. Египет определенно станет зимним хитом: российские туркомпании предлагают все больше программ в эту страну, в том числе — из регионов. О том, что ждет отдыхающих на побережье Красного моря, в чем особенность круизов по Нилу и почему пирамиды теперь ближе, — в материале РИА Новости.

Не только "Хургада или Шарм"

В минувшие выходные, 4 ноября, исполнилось 100 лет со дня обнаружения гробницы Тутанхамона. Ходили слухи, что в этот день откроется Большой Египетский музей, но пока он по-прежнему недоступен туристам. Впрочем, удивлять их все равно будут — привычными экскурсиями по самому, как уверяют местные, красивому морю, модными показами, выставками, аэропортом и обновленными отелями.
"Климатическая конференция изменила инфраструктуру курорта", — рассказывает Мария Волкова, руководитель египетского направления туроператора "Интурист". В Шарм-эш-Шейхе теперь есть аренда велосипедов — для них организовали дорожки, появились маршрутные городские электроавтобусы, парки, прогулочные зоны, фонтаны. Автотрассы стали шире, везде провели освещение на солнечной энергии.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкОтель в Шарм-эш-Шейхе
Отель в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Отель в Шарм-эш-Шейхе
Туроператоры расширили предложения по курортам — теперь это не только "Хургада или Шарм". Так, например, в TEZ Tour уточнили, что с 2022 года на выбор есть гостиницы в Табе, Дахабе и Нувейбе. Также в продаже — объекты в Порт-Галибе.
В "Интуристе" советуют обратить внимание на Марса-Алам — заповедник дельфинов, морских коров и черепах. Природа там уникальная, это место для тех, кто ценит уединение.
Активно развивается Александрия. Как рассказывает Галина Горелова, директор по продажам и маркетингу Nefer tours, принимающего партнера "Интуриста" в Египте, туда пришли крупные девелоперские компании. Среди них — Emaar Hospitality, создатели знаменитой Бурдж Халифы в ОАЭ.
© AFP 2022 / Mohamed El-Shahed

Форт Кайт-Бей в Александрии, Египет

Форт Кайт-Бей в Александрии, Египет
1 из 2

Форт Кайт-Бей в Александрии, Египет

© AFP 2022 / Mohamed El-Shahed
CC BY-SA 2.5 / michael hoefner /  / Перейти в медиабанк

Город Александрия — главный морской порт Арабской Республики Египет. Расположен у Средиземного моря в западной части дельты Нила

Вид на город-порт Александрию
2 из 2

Город Александрия — главный морской порт Арабской Республики Египет. Расположен у Средиземного моря в западной части дельты Нила

CC BY-SA 2.5 / michael hoefner /
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1 из 2

Форт Кайт-Бей в Александрии, Египет

© AFP 2022 / Mohamed El-Shahed
2 из 2

Город Александрия — главный морской порт Арабской Республики Египет. Расположен у Средиземного моря в западной части дельты Нила

CC BY-SA 2.5 / michael hoefner /
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Они построили в Александрии район, похожий на шикарный Dubai Marina: небоскребы с дорогими отелями и торговыми центрами, каналы с яхтами, набережные. Гостиницы работают круглогодично, но купальный сезон в регионе, как на Средиземном море, — с мая по ноябрь.

Новые цены на путевки

Еще одна новинка — цены. По словам экспертов, отдых в Египте несколько подешевел, средний чек даже ниже, чем в прошлом году.
Туроператоры говорят о примерно семипроцентном падении. "Средняя стоимость поездок в 2022-м снизилась. В ноябре 2021 года средний чек составлял 79,5 тысячи рублей на неделю на двоих, в 2022-м — 73,8 тысячи рублей. И цены продолжают уменьшаться", — сказали в "Интуристе".
На Новый год, конечно, дороже. "За недельный отдых в ноябре с проживанием в отелях категории "четыре звезды" на "все включено" придется отдать от 39 500 рублей на человека. На праздник и январские каникулы аналогичные туры — от 50 300 рублей на одного", — пояснили в TEZ Tour.
© AFP 2022 / Mohamed El-ShahedТуристы в бассейне в одном из отелей курорта Хургада в Египте
Туристы в бассейне в одном из отелей курорта Хургада в Египте. 19 февраля 2018 года - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Mohamed El-Shahed
В компании отмечают, что Египет — самое популярное направление у клиентов: на него приходится примерно 65 процентов от общего числа заявок.
Объем бронирований туров на осенне-зимний сезон существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Спрос стабильный. При этом максимальная глубина продаж достигает начала лета 2023 года.
"Сильно увеличивается число россиян в Египте. На мой взгляд, их сейчас больше всего в отелях, а заполняемость гостиниц не менее 70 процентов", — подтверждает Хани Махмуд, генеральный менеджер компании Egyptgid. Много туристов от "Библио-Глобуса", Fun&Sun, TEZ Tour.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкОтель в Шарм-эш-Шейхе
Отель в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Отель в Шарм-эш-Шейхе

Из регионов дешевле

В пресс-службе TEZ Tour уточняют, что все рейсы A330 вместимостью 378 кресел авиакомпании IFly, на бортах которой клиенты отправляются на отдых на побережье Красного моря, выполняются с полной загрузкой.
Из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду летают девять раз в неделю, из Екатеринбурга, Новосибирска и Уфы в Хургаду — раз в десять дней. Кроме этого, для бронирования доступны туры с авиаперелетом на регулярных рейсах из Москвы и Сочи.
Перевозка из южных городов обещает стать одним из хитов этого сезона. По словам экспертов, появление новых рейсов из Сочи и Минеральных Вод способствует снижению цен на пакетные туры.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в международном аэропорту Сочи
"Блоки мест в Хургаду на рейсах из Минвод и Сочи делаем совместно с авиакомпанией Red Wings. Из Сочи стартовали 3 ноября и продлятся до 21 марта, а из Минвод — со 2 ноября по 17 марта", — рассказали в компании "Интурист". Планируются полеты и в Шарм-эш-Шейх, а также вылеты на египетские курорты из Москвы.
Программы на гарантированных блоках мест на бортах Red Wings поставил также Fun&Sun. Кроме того, как сообщает АТОР, у оператора есть туры из Москвы на курорты Египта на самолетах еще двух авиакомпаний: iFly (Хургада и Шарм-эш-Шейх — с 1 октября, вылеты ежедневные) и Corendon Airlines (Хургада — с 7 ноября, Шарм-эш-Шейх — с 22 ноября, по пять рейсов в неделю).
© РИА Новости / Александр АндреевОтель Prima Life Makadi Bay, Хургада
Отель Prima Life Makadi Bay, Хургада - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Отель Prima Life Makadi Bay, Хургада
"Пегас Туристик" предлагает путевки с прямыми перелетами в Хургаду с 31 октября из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Перми, Оренбурга, Уфы и Самары. В Шарм-эш-Шейх с 23 ноября — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Оренбурга, Уфы и Волгограда.
Российские компании пообещали, что стоимость туров в Египет из-за облета Турции, связанного с запретом на пролет самолетов с двойной регистрацией, не изменится. Время в пути вырастет на 20-30 минут.
Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Россия в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 11:55Туризм
Туроператоры рассказали, как изменятся цены на Египет из-за облета Турции

Круизы по Нилу

По словам Хани Махмуда, именно сейчас в Египте — самый комфортный сезон и для отдыха, и для экскурсий. "Не жарко, не холодно, оптимально для поездок в Луксор. Летом это бывает невыносимо: в тени температура достигает 50 градусов", — поясняет эксперт.
Там туристы посещают "Город живых" с Карнакским храмом — крупнейшим комплексом Древнего Египта, "Город мертвых" — Долину царей, Долину цариц, Колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут. Как уточняет Галина Горелова, также на рассвете можно полетать на воздушных шарах над Нилом и памятниками.
CC BY-SA 3.0 / Taranis-iuppiter / Карнакский храм
Карнакский храм
1 из 3
Карнакский храм
CC BY-SA 3.0 / Taranis-iuppiter /
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Thebes, Luxor, Egypt, Valley of the Kings from above / Cropped imageОбщий вид на Долину царей в Египте
Общий вид на Долину царей в Египте
2 из 3
Общий вид на Долину царей в Египте
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Thebes, Luxor, Egypt, Valley of the Kings from above / Cropped image
© AFP 2022 / Amir Makar Погребальный храм Хатшепсут
Погребальный храм Хатшепсут
3 из 3
Погребальный храм Хатшепсут
© AFP 2022 / Amir Makar
1 из 3
Карнакский храм
CC BY-SA 3.0 / Taranis-iuppiter /
2 из 3
Общий вид на Долину царей в Египте
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Thebes, Luxor, Egypt, Valley of the Kings from above / Cropped image
3 из 3
Погребальный храм Хатшепсут
© AFP 2022 / Amir Makar
Растет популярность и круизов по Нилу. Правда, туроператоры предупреждают, что желающие увидеть Каир, а потом на корабле посетить Асуан, Ком-Омбо, Эдфу и Луксор должны заплатить за недельное путешествие как минимум 62 тысячи рублей на человека.
Кроме того, надо иметь в виду, что к стоимости путевки придется прибавить от 15 до 40 долларов с каждого отдыхающего — это чаевые команде круизного лайнера. Большинство программ подразумевают питание на корабле по системе полного пансиона: то есть напитки, по крайней мере алкогольные, за обедом и ужином нужно оплачивать дополнительно.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Туристы во время речной прогулки по Нилу в Луксоре

Туристы во время речной прогулки по реке Нил в Луксоре
1 из 2

Туристы во время речной прогулки по Нилу в Луксоре

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в медиабанк

Река Нил в Каире. На дальнем плане — Каирская телебашня

Река Нил в Каире
2 из 2

Река Нил в Каире. На дальнем плане — Каирская телебашня

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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1 из 2

Туристы во время речной прогулки по Нилу в Луксоре

© РИА Новости / Павел Львов
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2 из 2

Река Нил в Каире. На дальнем плане — Каирская телебашня

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Но во время круиза туристы проживают на комфортных лайнерах, которые можно сравнить с пятизвездочными отелями.

Морские прогулки: пять в одном

Хани Махмуд рекомендует морские прогулки из Хургады. "Красное море — самое красивое в мире. У нас есть экскурсия на Райский остров, в Оранжевую бухту, в "Дом дельфинов", — перечисляет он.
Интересны экскурсии на курорт Эль Гуна, который считается элитным. Это 30 километров от Хургады. "Можно отправиться в тур до вечера — с посещением Дома дельфинов, катанием на "таблетке", "банане", со спуском на батискафе (лодка с прозрачным дном. — Прим. ред.) и экскурсией по городу", — рассказывает Хани Махмуд.
© AP Photo / Ahmed HatemОранжевая бухта в Хургаде
Оранжевая бухта в Хургаде
1 из 2
Оранжевая бухта в Хургаде
© AP Photo / Ahmed Hatem
© Pixabay / PuckyДайвинг в Красном море в Египте
Дайвинг в Красном море в Египте
2 из 2
Дайвинг в Красном море в Египте
© Pixabay / Pucky
1 из 2
Оранжевая бухта в Хургаде
© AP Photo / Ahmed Hatem
2 из 2
Дайвинг в Красном море в Египте
© Pixabay / Pucky
В Шарм-эш-Шейхе красивые рифы, поэтому очень популярен морской круиз с пробным погружением в паре с профессиональным инструктором.
Мария Волкова уточняет, что появились комбинированные туры, где за день можно попробовать все. Например, "Пять в одном": это морская прогулка, дайвинг, осмотр рифа на батискафе, катание на "банане", обед с блюдами из морепродуктов. Или "Супер мотосафари" — поездка на квадроциклах, на багги, на верблюдах, затем полет на парашюте за катером, катание на "банане" или "таблетке".
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

Коралловый риф — известковые геологические структуры, образованные колониальными коралловыми полипами

Дайвинг в Красном море на территории Национального заповедника Набк
1 из 2

Коралловый риф — известковые геологические структуры, образованные колониальными коралловыми полипами

© РИА Новости / Антон Денисов
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© AFP 2022 / Mohamed El-ShahedТуристы на прогулке на верблюдах в Дахабе, Египет
Туристы на прогулке на верблюдах в Дахабе, Египет
2 из 2
Туристы на прогулке на верблюдах в Дахабе, Египет
© AFP 2022 / Mohamed El-Shahed
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Коралловый риф — известковые геологические структуры, образованные колониальными коралловыми полипами

© РИА Новости / Антон Денисов
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Туристы на прогулке на верблюдах в Дахабе, Египет
© AFP 2022 / Mohamed El-Shahed

Вечность — сейчас, мода потом

"Есть небольшая вероятность, что Большой Египетский музей откроют в 2022-м. Пока нет точной информации", — говорит Хани Махмуд.
Зато новинки обещают в Гизе. Первая — аэропорт. В ноябре в 12 километрах от зоны пирамид после реконструкции начал принимать рейсы международный хаб Сфинкс.
"По замыслу египетских властей, он должен сократить дорогу для тех, кто приедет на осмотр одного из семи чудес света, а также Большого Египетского музея", — отметили в АТОР.
© AFP 2022 / Mohamed el-Shahed

Портрет Тутанхамона из семи тысяч кофейных стаканчиков, выставленный около недавно построенного Большого Египетского музея в Гизе

Портрет Тутанхамона из 7 тысяч кофейных стаканчиков, выставленный около недавно построенного Большого Египетского музея в Гизе
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Портрет Тутанхамона из семи тысяч кофейных стаканчиков, выставленный около недавно построенного Большого Египетского музея в Гизе

© AFP 2022 / Mohamed el-Shahed
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в медиабанк

Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе, пригороде Каира

Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе
2 из 4

Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе, пригороде Каира

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в медиабанк

Пирамида Микерина (Менкаура) в Эль-Гизе, пригороде Каира

Пирамида Микерина в Эль-Гизе, пригороде Каира
3 из 4

Пирамида Микерина (Менкаура) в Эль-Гизе, пригороде Каира

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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© AFP 2022 / Amir Makar

Вид на пирамиды в Гизе

Вид на пирамиды в Гизе
4 из 4

Вид на пирамиды в Гизе

© AFP 2022 / Amir Makar
1 из 4

Портрет Тутанхамона из семи тысяч кофейных стаканчиков, выставленный около недавно построенного Большого Египетского музея в Гизе

© AFP 2022 / Mohamed el-Shahed
2 из 4

Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе, пригороде Каира

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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3 из 4

Пирамида Микерина (Менкаура) в Эль-Гизе, пригороде Каира

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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4 из 4

Вид на пирамиды в Гизе

© AFP 2022 / Amir Makar
В конце октября у пирамид открылась выставка современного искусства Forever is Now ("Вечность — сейчас"). Она проходит уже во второй раз, каждый экспонат расположен на панорамных точках.
Один из самых популярных — фотобудка-пирамида. Перед ней выстраивается очередь.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaerВыставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
Выставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
1 из 3
Выставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick BazВыставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
Выставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
2 из 3
Выставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick BazВыставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
Выставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
3 из 3
Выставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
1 из 3
Выставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer
2 из 3
Выставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
3 из 3
Выставка ленд-арта Art D’Égypte в Египте
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz
Экспозиция доступна до 30 ноября. Потом к пирамидам придет мода. Как сообщает WWD, креативный дизайнер Ким Джонс планирует показ Dior в Египте. Презентация мужской коллекции на их фоне должна состояться 3 декабря. Тема — страсть к путешествиям.
Стенд платежной системы МИР - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 22:43
СМИ: в Египте может заработать платежная система "Мир" в ближайшие дни
 
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