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Самое красивое море и низкие цены: чем удивит Египет в этом сезоне

Самое красивое море и низкие цены: чем удивит Египет в этом сезоне - РИА Новости, 09.11.2022

Самое красивое море и низкие цены: чем удивит Египет в этом сезоне

В Шарм-эш-Шейхе аншлаг — более 100 глав государств съехались на конференцию ООН по изменению климата (COP27). Но скоро отели популярного курорта вновь начнут... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:00

2022-11-09T08:00

2022-11-09T08:08

туризм

туризм

тутанхамон

египет

хургада

интурист

tez tour

пегас туристик

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В Шарм-эш-Шейхе аншлаг — более 100 глав государств съехались на конференцию ООН по изменению климата (COP27). Но скоро отели популярного курорта вновь начнут принимать путешественников. Египет определенно станет зимним хитом: российские туркомпании предлагают все больше программ в эту страну, в том числе — из регионов. О том, что ждет отдыхающих на побережье Красного моря, в чем особенность круизов по Нилу и почему пирамиды теперь ближе, — в материале РИА Новости.Не только "Хургада или Шарм"В минувшие выходные, 4 ноября, исполнилось 100 лет со дня обнаружения гробницы Тутанхамона. Ходили слухи, что в этот день откроется Большой Египетский музей, но пока он по-прежнему недоступен туристам. Впрочем, удивлять их все равно будут — привычными экскурсиями по самому, как уверяют местные, красивому морю, модными показами, выставками, аэропортом и обновленными отелями."Климатическая конференция изменила инфраструктуру курорта", — рассказывает Мария Волкова, руководитель египетского направления туроператора "Интурист". В Шарм-эш-Шейхе теперь есть аренда велосипедов — для них организовали дорожки, появились маршрутные городские электроавтобусы, парки, прогулочные зоны, фонтаны. Автотрассы стали шире, везде провели освещение на солнечной энергии. Туроператоры расширили предложения по курортам — теперь это не только "Хургада или Шарм". Так, например, в TEZ Tour уточнили, что с 2022 года на выбор есть гостиницы в Табе, Дахабе и Нувейбе. Также в продаже — объекты в Порт-Галибе. В "Интуристе" советуют обратить внимание на Марса-Алам — заповедник дельфинов, морских коров и черепах. Природа там уникальная, это место для тех, кто ценит уединение.Активно развивается Александрия. Как рассказывает Галина Горелова, директор по продажам и маркетингу Nefer tours, принимающего партнера "Интуриста" в Египте, туда пришли крупные девелоперские компании. Среди них — Emaar Hospitality, создатели знаменитой Бурдж Халифы в ОАЭ. Они построили в Александрии район, похожий на шикарный Dubai Marina: небоскребы с дорогими отелями и торговыми центрами, каналы с яхтами, набережные. Гостиницы работают круглогодично, но купальный сезон в регионе, как на Средиземном море, — с мая по ноябрь.Новые цены на путевкиЕще одна новинка — цены. По словам экспертов, отдых в Египте несколько подешевел, средний чек даже ниже, чем в прошлом году.Туроператоры говорят о примерно семипроцентном падении. "Средняя стоимость поездок в 2022-м снизилась. В ноябре 2021 года средний чек составлял 79,5 тысячи рублей на неделю на двоих, в 2022-м — 73,8 тысячи рублей. И цены продолжают уменьшаться", — сказали в "Интуристе".На Новый год, конечно, дороже. "За недельный отдых в ноябре с проживанием в отелях категории "четыре звезды" на "все включено" придется отдать от 39 500 рублей на человека. На праздник и январские каникулы аналогичные туры — от 50 300 рублей на одного", — пояснили в TEZ Tour.В компании отмечают, что Египет — самое популярное направление у клиентов: на него приходится примерно 65 процентов от общего числа заявок. Объем бронирований туров на осенне-зимний сезон существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Спрос стабильный. При этом максимальная глубина продаж достигает начала лета 2023 года."Сильно увеличивается число россиян в Египте. На мой взгляд, их сейчас больше всего в отелях, а заполняемость гостиниц не менее 70 процентов", — подтверждает Хани Махмуд, генеральный менеджер компании Egyptgid. Много туристов от "Библио-Глобуса", Fun&Sun, TEZ Tour.Из регионов дешевлеВ пресс-службе TEZ Tour уточняют, что все рейсы A330 вместимостью 378 кресел авиакомпании IFly, на бортах которой клиенты отправляются на отдых на побережье Красного моря, выполняются с полной загрузкой. Из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду летают девять раз в неделю, из Екатеринбурга, Новосибирска и Уфы в Хургаду — раз в десять дней. Кроме этого, для бронирования доступны туры с авиаперелетом на регулярных рейсах из Москвы и Сочи.Перевозка из южных городов обещает стать одним из хитов этого сезона. По словам экспертов, появление новых рейсов из Сочи и Минеральных Вод способствует снижению цен на пакетные туры."Блоки мест в Хургаду на рейсах из Минвод и Сочи делаем совместно с авиакомпанией Red Wings. Из Сочи стартовали 3 ноября и продлятся до 21 марта, а из Минвод — со 2 ноября по 17 марта", — рассказали в компании "Интурист". Планируются полеты и в Шарм-эш-Шейх, а также вылеты на египетские курорты из Москвы.Программы на гарантированных блоках мест на бортах Red Wings поставил также Fun&Sun. Кроме того, как сообщает АТОР, у оператора есть туры из Москвы на курорты Египта на самолетах еще двух авиакомпаний: iFly (Хургада и Шарм-эш-Шейх — с 1 октября, вылеты ежедневные) и Corendon Airlines (Хургада — с 7 ноября, Шарм-эш-Шейх — с 22 ноября, по пять рейсов в неделю)."Пегас Туристик" предлагает путевки с прямыми перелетами в Хургаду с 31 октября из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Перми, Оренбурга, Уфы и Самары. В Шарм-эш-Шейх с 23 ноября — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Оренбурга, Уфы и Волгограда.Российские компании пообещали, что стоимость туров в Египет из-за облета Турции, связанного с запретом на пролет самолетов с двойной регистрацией, не изменится. Время в пути вырастет на 20-30 минут.Круизы по НилуПо словам Хани Махмуда, именно сейчас в Египте — самый комфортный сезон и для отдыха, и для экскурсий. "Не жарко, не холодно, оптимально для поездок в Луксор. Летом это бывает невыносимо: в тени температура достигает 50 градусов", — поясняет эксперт. Там туристы посещают "Город живых" с Карнакским храмом — крупнейшим комплексом Древнего Египта, "Город мертвых" — Долину царей, Долину цариц, Колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут. Как уточняет Галина Горелова, также на рассвете можно полетать на воздушных шарах над Нилом и памятниками.Растет популярность и круизов по Нилу. Правда, туроператоры предупреждают, что желающие увидеть Каир, а потом на корабле посетить Асуан, Ком-Омбо, Эдфу и Луксор должны заплатить за недельное путешествие как минимум 62 тысячи рублей на человека.Кроме того, надо иметь в виду, что к стоимости путевки придется прибавить от 15 до 40 долларов с каждого отдыхающего — это чаевые команде круизного лайнера. Большинство программ подразумевают питание на корабле по системе полного пансиона: то есть напитки, по крайней мере алкогольные, за обедом и ужином нужно оплачивать дополнительно.Но во время круиза туристы проживают на комфортных лайнерах, которые можно сравнить с пятизвездочными отелями.Морские прогулки: пять в одномХани Махмуд рекомендует морские прогулки из Хургады. "Красное море — самое красивое в мире. У нас есть экскурсия на Райский остров, в Оранжевую бухту, в "Дом дельфинов", — перечисляет он.Интересны экскурсии на курорт Эль Гуна, который считается элитным. Это 30 километров от Хургады. "Можно отправиться в тур до вечера — с посещением Дома дельфинов, катанием на "таблетке", "банане", со спуском на батискафе (лодка с прозрачным дном. — Прим. ред.) и экскурсией по городу", — рассказывает Хани Махмуд.В Шарм-эш-Шейхе красивые рифы, поэтому очень популярен морской круиз с пробным погружением в паре с профессиональным инструктором. Мария Волкова уточняет, что появились комбинированные туры, где за день можно попробовать все. Например, "Пять в одном": это морская прогулка, дайвинг, осмотр рифа на батискафе, катание на "банане", обед с блюдами из морепродуктов. Или "Супер мотосафари" — поездка на квадроциклах, на багги, на верблюдах, затем полет на парашюте за катером, катание на "банане" или "таблетке".Вечность — сейчас, мода потом"Есть небольшая вероятность, что Большой Египетский музей откроют в 2022-м. Пока нет точной информации", — говорит Хани Махмуд.Зато новинки обещают в Гизе. Первая — аэропорт. В ноябре в 12 километрах от зоны пирамид после реконструкции начал принимать рейсы международный хаб Сфинкс."По замыслу египетских властей, он должен сократить дорогу для тех, кто приедет на осмотр одного из семи чудес света, а также Большого Египетского музея", — отметили в АТОР.В конце октября у пирамид открылась выставка современного искусства Forever is Now ("Вечность — сейчас"). Она проходит уже во второй раз, каждый экспонат расположен на панорамных точках.Один из самых популярных — фотобудка-пирамида. Перед ней выстраивается очередь.Экспозиция доступна до 30 ноября. Потом к пирамидам придет мода. Как сообщает WWD, креативный дизайнер Ким Джонс планирует показ Dior в Египте. Презентация мужской коллекции на их фоне должна состояться 3 декабря. Тема — страсть к путешествиям.

https://ria.ru/20221108/egipet-1829902887.html

https://ria.ru/20221008/egipet-1822545047.html

египет

хургада

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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