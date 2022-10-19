https://ria.ru/20221019/egipet-1825097782.html
Эксперт оценил спрос на отели Хургады во время конференции в Шарм-эш-Шейх
Эксперт оценил спрос на отели Хургады во время конференции в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 19.10.2022
Эксперт оценил спрос на отели Хургады во время конференции в Шарм-эш-Шейх
Спрос на отели Хургады на ноябрь значительно вырос на фоне климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе, из-за которой в гостиницах курорта практически не осталось РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:30
2022-10-19T14:30
2022-10-19T14:30
туризм
туризм
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
египет
куда можно лететь
отдых на море
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КАИР, 19 окт — РИА Новости. Спрос на отели Хургады на ноябрь значительно вырос на фоне климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе, из-за которой в гостиницах курорта практически не осталось номеров по разумной цене, сообщил РИА Новости глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.По его словам, сравнивать два курорта не стоит, поскольку инфраструктура в Хургаде лучше, а вместимость гостиниц больше. Однако крупные международные конференции, как правило, проводятся именно на втором.Хургада сейчас пользуется большим спросом не только из-за ограничений, связанных с предстоящим мероприятием: еще там мягкий климат, к тому же сказывается отложенный спрос — туристы стремятся на Красное море, пояснил Абу Талеб.Сейчас больше всего гостей приезжают в Хургаду из ФРГ, также немало отдыхающих из Польши, РФ, Бельгии, Нидерландов, Франции.С 6 по 18 ноября в Шарм-эш-Шейхе пройдет 27-я конференция ООН по изменению климата. На нее приедут 90 лидеров разных стран. Мероприятие привело к ажиотажному спросу на отели курорта и росту цен в несколько раз. Так, номер в гостинице Charmillion с 6 по 13 ноября на двоих обойдется минимум в 3200 долларов, в сети Albatros – не менее четырех тысяч долларов, а в отеле Barcelo все номера выкуплены. В обычное время они стоят от 100 до 200 долларов за ночь. При этом на внутреннем портале для участников конференции забронировать номера также невозможно.
https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет, куда можно лететь, отдых на море, красное море, оон
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Шарм-эш-Шейх, Египет, куда можно лететь, Отдых на море, Красное море, ООН
Эксперт оценил спрос на отели Хургады во время конференции в Шарм-эш-Шейх
Спрос на отели Хургады значительно вырос на фоне конференции в Шарм-эш-Шейхе