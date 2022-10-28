https://ria.ru/20221028/egipet-1827451631.html

Туристам в Египте будет проще добираться до пирамид

Туристам в Египте будет проще добираться до пирамид - РИА Новости, 28.10.2022

Туристам в Египте будет проще добираться до пирамид

Туристам в Египте будет проще добираться до пирамид: международный аэропорт Сфинкс в Гизе начнет принимать рейсы уже с 1 ноября, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:14

2022-10-28T13:14

2022-10-28T13:15

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Туристам в Египте будет проще добираться до пирамид: международный аэропорт Сфинкс в Гизе начнет принимать рейсы уже с 1 ноября, сообщает АТОР."По замыслу египетских властей, Сфинкс, расположенный в 12 километрах от зоны пирамид, станет основным пунктом прибытия для тех, кто приедет на осмотр этого одного из семи чудес света, а также Большого Египетского музея", — отмечают в ассоциации.Перелеты из новой воздушной гавани авиакомпания Air Cairo будет выполнять в Шарм-эш-Шейх, Луксор и Асуан. На первом этапе заявлено 18 рейсов в неделю, их количество планируют постепенно увеличивать. График вылетов и прилетов составлен таким образом, чтобы туристы могли осмотреть пирамиды за один день. Время в пути из Шарм-эш-Шейха – 1 час 35 минут. Сейчас добраться до достопримечательности можно только на автобусе. Дорога занимает до восьми часов.Билеты уже появились в продаже: по промотарифам они стоят около трех тысяч рублей с человека в одну сторону.По планам Минавиации страны, вскоре Сфинкс будет принимать не только внутренние, но и международные рейсы. Предполагается, что аэровокзал также станет базовым для первого египетского лоукостера Air Sphinx, запуск которого был анонсирован в этом зимнем сезоне.За время реконструкции в здании аэровокзала установили современные лифты и эскалаторы, добавили стойки паспортного контроля и регистрации. Благодаря этому пропускная способность увеличилась с 300 до 900 пассажиров в час.

https://ria.ru/20221028/aeroflot-1827434482.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, луксор, ассоциация туроператоров россии (атор), пирамиды, аэропорт, туризм, туристы, авиарейсы, авиабилеты