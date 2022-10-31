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В Египте около пирамид в Гизе открылась выставка современного искусства - РИА Новости, 31.10.2022
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Туризм
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В Египте около пирамид в Гизе открылась выставка современного искусства
В Египте около пирамид в Гизе открылась выставка современного искусства - РИА Новости, 31.10.2022
В Египте около пирамид в Гизе открылась выставка современного искусства
Выставка современного искусства открылась у пирамид в египетской Гизе, свои работы представили 11 художников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:02
2022-10-31T11:02
туризм
гиза
пирамиды
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КАИР, 31 окт — РИА Новости. Выставка современного искусства открылась у пирамид в египетской Гизе, свои работы представили 11 художников, передает корреспондент РИА Новости."Экспозиция обрисовывает будущее, зависящее от глубоких познаний прошлого, показывая, что концепции будущего не существует без истории, а времени не существует без настоящего", — рассказали РИА Новости организаторы Art D`Egypte.Один из самых популярных экспонатов — фотобудка-пирамида, перед которой выстраивается очередь из желающих войти внутрь и сделать снимок."Каждый участник получит свой черно-белый портрет и вывесит его на билбордах перед пирамидами Гизы. Это своеобразное персональное высказывание перед памятниками, над которыми не властно время", — объясняет смысл художник JR из Франции. Выставка Forever is Now ("Вечность — сейчас") проходит уже во второй раз. Каждый экспонат расположен на панорамных точках, с которых открывается вид на пирамиды. Авторы арт-объектов затрагивают темы богов Древнего Египта, сменяющих друг друга цивилизаций. Посмотреть на работы можно до 30 ноября.
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гиза, пирамиды, египет, новости - туризм, туризм, туристы, искусство, новости культуры
Туризм, Гиза, пирамиды, Египет, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Искусство, Новости культуры
11:02 31.10.2022
 
В Египте около пирамид в Гизе открылась выставка современного искусства

В египетской Гизе открылась выставка современного искусства на фоне пирамид

© Фото : Надим ЗуауиОбнаруженная у пирамид Гизы гробница чиновницы эпохи Древнего царства
Обнаруженная у пирамид Гизы гробница чиновницы эпохи Древнего царства - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Надим Зуауи
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КАИР, 31 окт — РИА Новости. Выставка современного искусства открылась у пирамид в египетской Гизе, свои работы представили 11 художников, передает корреспондент РИА Новости.
"Экспозиция обрисовывает будущее, зависящее от глубоких познаний прошлого, показывая, что концепции будущего не существует без истории, а времени не существует без настоящего", — рассказали РИА Новости организаторы Art D`Egypte.
Один из самых популярных экспонатов — фотобудка-пирамида, перед которой выстраивается очередь из желающих войти внутрь и сделать снимок.
"Каждый участник получит свой черно-белый портрет и вывесит его на билбордах перед пирамидами Гизы. Это своеобразное персональное высказывание перед памятниками, над которыми не властно время", — объясняет смысл художник JR из Франции.
Выставка Forever is Now ("Вечность — сейчас") проходит уже во второй раз. Каждый экспонат расположен на панорамных точках, с которых открывается вид на пирамиды. Авторы арт-объектов затрагивают темы богов Древнего Египта, сменяющих друг друга цивилизаций. Посмотреть на работы можно до 30 ноября.
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 13:14Туризм
Туристам в Египте будет проще добираться до пирамид
 
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