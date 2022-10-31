https://ria.ru/20221031/giza-1828012099.html

В Египте около пирамид в Гизе открылась выставка современного искусства

В Египте около пирамид в Гизе открылась выставка современного искусства - РИА Новости, 31.10.2022

В Египте около пирамид в Гизе открылась выставка современного искусства

Выставка современного искусства открылась у пирамид в египетской Гизе, свои работы представили 11 художников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:02

2022-10-31T11:02

2022-10-31T11:02

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КАИР, 31 окт — РИА Новости. Выставка современного искусства открылась у пирамид в египетской Гизе, свои работы представили 11 художников, передает корреспондент РИА Новости."Экспозиция обрисовывает будущее, зависящее от глубоких познаний прошлого, показывая, что концепции будущего не существует без истории, а времени не существует без настоящего", — рассказали РИА Новости организаторы Art D`Egypte.Один из самых популярных экспонатов — фотобудка-пирамида, перед которой выстраивается очередь из желающих войти внутрь и сделать снимок."Каждый участник получит свой черно-белый портрет и вывесит его на билбордах перед пирамидами Гизы. Это своеобразное персональное высказывание перед памятниками, над которыми не властно время", — объясняет смысл художник JR из Франции. Выставка Forever is Now ("Вечность — сейчас") проходит уже во второй раз. Каждый экспонат расположен на панорамных точках, с которых открывается вид на пирамиды. Авторы арт-объектов затрагивают темы богов Древнего Египта, сменяющих друг друга цивилизаций. Посмотреть на работы можно до 30 ноября.

https://ria.ru/20221028/egipet-1827451631.html

гиза

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

гиза, пирамиды, египет, новости - туризм, туризм, туристы, искусство, новости культуры