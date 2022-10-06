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Туроператоры рассказали, сколько стоит круизный отдых в Египте - РИА Новости, 06.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221006/egipet-1821989213.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит круизный отдых в Египте
Туроператоры рассказали, сколько стоит круизный отдых в Египте - РИА Новости, 06.10.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит круизный отдых в Египте
Туроператоры предлагают необычный вид отдыха в Египте – не пляжный, а круизы и называют стоимость такой программы, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:14
2022-10-06T18:14
туризм
новости - туризм
туризм
египет
каир (город)
ассоциация туроператоров россии (атор)
красное море
круизы
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры предлагают необычный вид отдыха в Египте – не пляжный, а круизы и называют стоимость такой программы, сообщает АТОР.По словам участников рынка, пару десятков лет назад россияне интересовались экскурсионной программой в Стране пирамид, но довольно быстро спрос сместился к каникулам на курортах Красного моря. Сейчас круизы по Нилу снова набирают популярность.Желающие увидеть Каир, а потом на корабле посетить Асуан, Ком-Омбо, Эдфу, Луксор должны заплатить за недельное путешествие как минимум 62 тысячи рублей на туриста. Перелет — это отдельные расходы.Добавление к такому маршруту Александрии увеличивает траты на восемь тысяч рублей. А если дополнительно провести еще три дня в Хургаде, то стоимость путевки вырастет как минимум до 80 тысяч рублей. Авиабилеты придется купить отдельно.Туристам следует знать некоторые особенности круизов по Египту, отмечают участники рынка. Так, к стоимости путевки нужно прибавить от 15 до 40 долларов с каждого отдыхающего — это чаевые команде круизного лайнера за три-четыре дня отдыха.Кроме того, большая часть программ подразумевает питание на корабле по системе полного пансиона, то есть напитки за обедом и ужином нужно оплачивать дополнительно.
https://ria.ru/20220919/egipet-1817828236.html
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египет
каир (город)
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новости - туризм, туризм, египет, каир (город), ассоциация туроператоров россии (атор), красное море, круизы, куда можно лететь, где отдохнуть
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Египет, Каир (город), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Красное море, круизы, куда можно лететь, где отдохнуть
18:14 06.10.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько стоит круизный отдых в Египте

АТОР: стоимость круизов по Нилу в Египте начинается от 62 тысяч рублей

© Pixabay / OrHelen Лодка с туристами плывет по Нилу в Луксоре, Египет
Лодка с туристами плывет по Нилу в Луксоре, Египет - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Pixabay / OrHelen
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры предлагают необычный вид отдыха в Египте – не пляжный, а круизы и называют стоимость такой программы, сообщает АТОР.
По словам участников рынка, пару десятков лет назад россияне интересовались экскурсионной программой в Стране пирамид, но довольно быстро спрос сместился к каникулам на курортах Красного моря. Сейчас круизы по Нилу снова набирают популярность.
Желающие увидеть Каир, а потом на корабле посетить Асуан, Ком-Омбо, Эдфу, Луксор должны заплатить за недельное путешествие как минимум 62 тысячи рублей на туриста. Перелет — это отдельные расходы.
Добавление к такому маршруту Александрии увеличивает траты на восемь тысяч рублей. А если дополнительно провести еще три дня в Хургаде, то стоимость путевки вырастет как минимум до 80 тысяч рублей. Авиабилеты придется купить отдельно.
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Туристам следует знать некоторые особенности круизов по Египту, отмечают участники рынка. Так, к стоимости путевки нужно прибавить от 15 до 40 долларов с каждого отдыхающего — это чаевые команде круизного лайнера за три-четыре дня отдыха.
Кроме того, большая часть программ подразумевает питание на корабле по системе полного пансиона, то есть напитки за обедом и ужином нужно оплачивать дополнительно.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмЕгипетКаир (город)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Красное морекруизыкуда можно лететьгде отдохнуть
 
 
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