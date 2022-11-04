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Египетская сила: как Тутанхамон меняет мир через тысячи лет после смерти - РИА Новости, 04.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221104/tutankhamon-1829033092.html
Египетская сила: как Тутанхамон меняет мир через тысячи лет после смерти
Египетская сила: как Тутанхамон меняет мир через тысячи лет после смерти - РИА Новости, 04.11.2022
Египетская сила: как Тутанхамон меняет мир через тысячи лет после смерти
Если бы 100 лет назад Говард Картер не открыл гробницу Тутанхамона, не было бы Мавзолея в Москве, библиотеки в Лос-Анджелесе, знаменитых карт Таро, эпичных... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T08:00
2022-11-04T08:15
культура
тутанхамон
алистер кроули
египет
древний египет
европа
элизабет тейлор
кино и сериалы
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Если бы 100 лет назад Говард Картер не открыл гробницу Тутанхамона, не было бы Мавзолея в Москве, библиотеки в Лос-Анджелесе, знаменитых карт Таро, эпичных киногероев, модных коллекций и многих рок-хитов. Как миф о золотом и могучем Древнем Египте изменил культуру, какими на самом деле были мальчик-фараон и его царство — в материале РИА Новости.Русский след в ГизеГруппа исследователей во главе с англичанином Картером 4 ноября 1922 года обнаружила в Долине Царей захоронение с тысячами бесценных артефактов. С этих находок в Старом Свете начался очередной виток египтомании — далеко не первый."Познакомил с этой страной их, конечно, поход Наполеона в 1798-1801 годах, — говорит Виктор Солкин, историк, один из ведущих российских египтологов, хранитель восточных коллекций Библиотеки имени М. А. Волошина в Москве. — Ученые и художники, отправившиеся с войсками Бонапарта, опубликовали многотомное "Описание Египта", которое вызвало восторг у европейцев".Однако, по словам специалиста, французский полководец не был первооткрывателем цивилизации долины Нила.Американцев интерес к далекой стране охватил намного позже, в 1920-х, — после находки сокровищ гробницы Тутанхамона, добавляет историк. США стали в огромных объемах скупать древности для музеев, финансировать крупные археологические проекты. И снимать кино."Байки из пирамиды" и пеплумы: киноС открытием Говарда Картера связаны мрачные легенды о "проклятии фараонов" — почти все участники экспедиции погибли при странных обстоятельствах. Особенно любопытной СМИ сочли историю лорда Карнарвона: ходили слухи, что он умер от укуса малярийного комара, а в захоронении якобы была табличка, которая обещала незваным гостям "смерть на крыльях".Мистические совпадения, богатая загробная мифология древних египтян, их вера в воскрешение впечатлили жителей Старого и Нового Света. К "байкам из склепа" в жанре ужасов добавились страшные сюжеты "из пирамиды", а ожившая мумия встала в один ряд с зомби, вампирами, оборотнями и прочей нечистью.Образ мертвеца из долины Нила быстро эволюционировал из безмозглого зомби в цельного сложного персонажа. В цикле фильмов-ремейков "Мумии" восставший из мертвых Имхотеп — романтический герой, могучий воин и жрец, пострадавший и погибший из-за любви к Анксунамун, наложнице фараона. Ее имя — отсылка к жене Тутанхамона Анхесенамон.Несмотря на локальную атмосферу, сюжет трилогии вымышлен: во-первых, он во многом копирует "Дракулу" Брэма Стокера, а во-вторых, в реальности знатная девушка ни с кем мужу не изменяла.Египетские образы в кино часто смешиваются с символикой других древних культур. В картине "Бельфегор — призрак Лувра" 3000-летнюю мумию зовут так же, как божество моавитов из Ветхого Завета.В первых кадрах фильма "Люди Икс: Апокалипсис" антагонист-мутант предстает в роли правителя, который готовится к ритуалу бессмертия в пирамиде. Его внешний вид вполне соответствует облику фараона, а вот имя и четыре всадника-слуги отсылают к Откровению Иоанна Богослова.У создателей пеплумов — кинолент на тему античности — особую любовь снискала Клеопатра. В европейской культуре она выступала то как мудрая и скромная женщина, то (благодаря Шекспиру) как коварная соблазнительница. Историю египетской царицы экранизировали несколько раз. Драма 1963 года была провальной, культовой и самой популярной. Там сыграла Элизабет Тейлор, чьи прически, стиль и макияж задали тренды на многие годы вперед.Нужно больше золота: модаПо словам Петренко и Никитиной, египтяне первыми освоили плиссировку, начали окрашивать ткань в разные цвета, наносить узоры. В общем, изобрели неотъемлемые элементы современного летнего гардероба.Приталенные силуэты и макси — тоже отсылка к Стране фараонов. В высокой моде характерные элементы можно встретить у Christian Dior, Chanel, Schiaparelli.Одна из самых нашумевших коллекций — "Возвращение Клеопатры" (The Return of Cleopatra) Джона Гальяно, рассказывает Ольга Никитина. Золотые аксессуары в волосах, парики с прямой челкой и голубые тени со стрелками модельер соединил со школьной формой, прозрачными платьями и обтягивающими комбинезонами с имитацией татуировок.А новый показ Dior для мужчин, запланированный на 3 декабря, и вовсе пройдет на фоне пирамид.Древнеегипетские мотивы есть и в интерьерном дизайне."Лотосы, папирусы вышивают на вечерних платьях, но не только, — поясняет историк моды Григорий Катаев. — Иероглифы, атрибуты богов начали изображать на настольных часах, вазах, посуде. И на салонном текстиле — декоративных подушках, например".Неоегипетская архитектураОбщеизвестная российская постройка в египтизирующем стиле — Мавзолей Ленина в Москве. Архитектор Щусев начал строить его в 1924-м и, к слову, сперва пытался от образа пирамиды уйти — чтобы вождя народов не сравнивали с монархом, пусть и древним.А образцы этого направления в Санкт-Петербурге — сфинксы, грифоны, атланты- фараоны — уже давно стали достопримечательностями.В архитектуре Европы и США египетский стиль появляется в XIX-XX веках. В нем выполнена стеклянная пирамида Лувра в Париже и Центральная библиотека в Лос-Анджелесе.Тутанхамон в рок-музыкеПоходы Наполеона оказали влияние на классическую музыку и театр: отсюда опера "Аида" Джузеппе Верди, дягилевский балет "Египетские ночи", скандальная пантомима "Египетский сон" на сцене "Мулен Руж" в Париже.А вот гробница Тутанхамона вдохновляла рок-исполнителей: Iron Maiden пишет текст "Powerslave" о смерти фараона и утрате власти, The Alan Parsons Project создают альбом "Pyramid", а группа Nile исполняет песни по мотивам древнеегипетских мифов.Русский рок отвечает лиричными и философскими композициями. Солист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский записал песню "Египтянин" и одноименный альбом, где попытался представить мышление древнего жителя долины Нила, хотя сам никогда в тех местах не был."Тутанхамон" — известнейший хит групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер". В песне фараон, чью мумию нашел Картер, предстает мудрейшим правителем.Анубис на карте Луны: эзотерикаАнглийского поэта и оккультиста Алистера Кроули многие считают сатанистом, но это не совсем так. Еще в детстве он разочаровался в христианстве, истину искал в древних культах и учениях. И вдохновлялся Египтом.Вместе с художницей Фридой Харрис он создал "Таро Тота". На каждой карте там — египетские символы. Например, на аркане "Луна" — изображение Анубиса, бога мертвых, а на "Регулировании" — богиня Маат и змей Урей. Не все то золотоДревний Египет для всего мира — загадочная сказка о непобедимых царях, которые купались в золоте и роскоши. Находки в гробнице Тутанхамона, казалось бы, это подтверждают.Однако стоит посмотреть на артефакты из гробницы повнимательнее — и становится ясно, что древние жители той местности были людьми очень практичными.По словам Станислава Байсалова, аспиранта РЭУ имени Плеханова и экскурсовода выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона", гораздо выше золота они ставили крепкое железо. Оно было в дефиците, потому что его не умели получать из руды — только из метеоритов.Оружие из бронзы и меди было причудливой формы, но не ради красоты — прямой и плоский клинок из мягкого металла сломался бы быстрее, чем изогнутый.Черную подводку наносили ради защиты глаз от песка, пыли и ветра. Эфирными маслами и смолами умащали и тело правителя, и его подушки. Но не из любви к парфюмерии — так отпугивали насекомых, змей и скорпионов.Литые накладки на руки — тоже не украшение, а защита: к телу царя нельзя было прикасаться никому, кроме его супруги, однако на торжественных приемах подданным полагалось целовать ему пальцы."Умер и был похоронен"Тутанхамон не был грозным сильным красавцем с мудростью старца. Он взошел на престол в девять или десять лет, а умер около 19. Страдал множеством заболеваний, сильно хромал и пользовался при ходьбе тростью — их у него было около 130. Ногу юный монарх повредил, упав с колесницы, рассказывает Байсалов. Корона мальчика была очень легкой и простой — в виде обруча с камнями.Фараон был несчастен не только в жизни, но и в смерти: он был погребен второпях в чужих пирамиде и маске. Неправильно просмоленные бинты вспыхнули, а в саму мумию забыли положить сердце.Говард Картер как-то сказал: "Единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен". С одной стороны, это так: на счету Тутанхамона нет ни дерзких реформ, ни великих побед. С другой — даже спустя три тысячи лет он все еще влияет на мировую культуру.
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Татьяна Рыжкова
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тутанхамон, алистер кроули, египет, древний египет, европа, элизабет тейлор, кино и сериалы
Культура, Тутанхамон, Алистер Кроули, Египет, Древний Египет, Европа, Элизабет Тейлор, Кино и сериалы
08:00 04.11.2022 (обновлено: 08:15 04.11.2022)
 

Египетская сила: как Тутанхамон меняет мир через тысячи лет после смерти

© AFP 2022 / Jean Pierre MullerМодель во время показа коллекции Джона Гальяно для дома Dior в рамках Недели высокой моды весна-лето — 2004 в Париже
Модель во время показа коллекции Джона Гальяно для дома Dior в рамках Недели высокой моды весна-лето — 2004 в Париже - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / Jean Pierre Muller
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Если бы 100 лет назад Говард Картер не открыл гробницу Тутанхамона, не было бы Мавзолея в Москве, библиотеки в Лос-Анджелесе, знаменитых карт Таро, эпичных киногероев, модных коллекций и многих рок-хитов. Как миф о золотом и могучем Древнем Египте изменил культуру, какими на самом деле были мальчик-фараон и его царство — в материале РИА Новости.

Русский след в Гизе

Группа исследователей во главе с англичанином Картером 4 ноября 1922 года обнаружила в Долине Царей захоронение с тысячами бесценных артефактов. С этих находок в Старом Свете начался очередной виток египтомании — далеко не первый.
"Познакомил с этой страной их, конечно, поход Наполеона в 1798-1801 годах, — говорит Виктор Солкин, историк, один из ведущих российских египтологов, хранитель восточных коллекций Библиотеки имени М. А. Волошина в Москве. — Ученые и художники, отправившиеся с войсками Бонапарта, опубликовали многотомное "Описание Египта", которое вызвало восторг у европейцев".
© Public domainРепродукция картины художника Жана-Леона Жерома "Бонапарт перед сфинксом"
Репродукция картины художника Жана-Леона Жерома Бонапарт перед сфинксом
1 из 3
Репродукция картины художника Жана-Леона Жерома "Бонапарт перед сфинксом"
© Public domain
© Public domainРепродукция картины художника Франсуа-Луи-Жозефа Ватто "Битва у пирамид"
Репродукция картины художника Франсуа-Луи-Жозефа Ватто Битва у пирамид
2 из 3
Репродукция картины художника Франсуа-Луи-Жозефа Ватто "Битва у пирамид"
© Public domain
© Public domainРепродукция картины художника Жана-Леона Жерома "Бонапарт в Египте"
Репродукция картины художника Жана-Леона Жерома Бонапарт в Египте
3 из 3
Репродукция картины художника Жана-Леона Жерома "Бонапарт в Египте"
© Public domain
1 из 3
Репродукция картины художника Жана-Леона Жерома "Бонапарт перед сфинксом"
© Public domain
2 из 3
Репродукция картины художника Франсуа-Луи-Жозефа Ватто "Битва у пирамид"
© Public domain
3 из 3
Репродукция картины художника Жана-Леона Жерома "Бонапарт в Египте"
© Public domain
Однако, по словам специалиста, французский полководец не был первооткрывателем цивилизации долины Нила.

"Сохранились упоминания, что паломник Агрефений из Смоленска побывал там в 1370-м, — объясняет Солкин. — Первое русское описание пирамид Гизы датируется XV веком. Просвещенная Московия зачитывалась произведениями целого жанра хождений, в котором особое место занимал Египет с его чудесами".

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в медиабанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Американцев интерес к далекой стране охватил намного позже, в 1920-х, — после находки сокровищ гробницы Тутанхамона, добавляет историк. США стали в огромных объемах скупать древности для музеев, финансировать крупные археологические проекты. И снимать кино.

"Байки из пирамиды" и пеплумы: кино

С открытием Говарда Картера связаны мрачные легенды о "проклятии фараонов" — почти все участники экспедиции погибли при странных обстоятельствах. Особенно любопытной СМИ сочли историю лорда Карнарвона: ходили слухи, что он умер от укуса малярийного комара, а в захоронении якобы была табличка, которая обещала незваным гостям "смерть на крыльях".
Мистические совпадения, богатая загробная мифология древних египтян, их вера в воскрешение впечатлили жителей Старого и Нового Света. К "байкам из склепа" в жанре ужасов добавились страшные сюжеты "из пирамиды", а ожившая мумия встала в один ряд с зомби, вампирами, оборотнями и прочей нечистью.
© Universal Pictures (1932)

Кадр из фильма "Мумия" 1932 года

Кадр из фильма Мумия
1 из 2

Кадр из фильма "Мумия" 1932 года

© Universal Pictures (1932)
© Universal Pictures (1932)

"Мумия" 1932 года

Кадр из фильма Мумия
2 из 2

"Мумия" 1932 года

© Universal Pictures (1932)
1 из 2

Кадр из фильма "Мумия" 1932 года

© Universal Pictures (1932)
2 из 2

"Мумия" 1932 года

© Universal Pictures (1932)

"В 1932-м вышла лента Карла Фройнда о том, как группа ученых случайно возвращает к жизни египтянина Имхотепа, — рассказывает Виктор Буланкин, организатор хоррор-фестиваля "Капля". — Так началась эта тема в кинематографе. Другие знаковые картины — "Эбботт и Костелло встречают мумию", "Мумия ацтеков", "Мумия", "Странник во времени".

© Universal Pictures (1999)

Кадр из фильма "Мумия" 1999 года

Кадр из фильма Мумия
1 из 2

Кадр из фильма "Мумия" 1999 года

© Universal Pictures (1999)
© Universal Pictures (1999)

Фильм "Мумия" 1999 года

Кадр из фильма Мумия
2 из 2

Фильм "Мумия" 1999 года

© Universal Pictures (1999)
1 из 2

Кадр из фильма "Мумия" 1999 года

© Universal Pictures (1999)
2 из 2

Фильм "Мумия" 1999 года

© Universal Pictures (1999)
Образ мертвеца из долины Нила быстро эволюционировал из безмозглого зомби в цельного сложного персонажа. В цикле фильмов-ремейков "Мумии" восставший из мертвых Имхотеп — романтический герой, могучий воин и жрец, пострадавший и погибший из-за любви к Анксунамун, наложнице фараона. Ее имя — отсылка к жене Тутанхамона Анхесенамон.
Несмотря на локальную атмосферу, сюжет трилогии вымышлен: во-первых, он во многом копирует "Дракулу" Брэма Стокера, а во-вторых, в реальности знатная девушка ни с кем мужу не изменяла.
Египетские образы в кино часто смешиваются с символикой других древних культур. В картине "Бельфегор — призрак Лувра" 3000-летнюю мумию зовут так же, как божество моавитов из Ветхого Завета.
© Canal+ [fr] (2001)

Кадр из фильма "Бельфегор — призрак Лувра"

Кадр из фильма Бельфегор – призрак Лувра
1 из 3

Кадр из фильма "Бельфегор — призрак Лувра"

© Canal+ [fr] (2001)
© 20th Century Fox Film Corporation (2016)Кадр из фильма "Люди Икс: Апокалипсис"
Кадр из фильма Люди Икс: Апокалипсис
2 из 3
Кадр из фильма "Люди Икс: Апокалипсис"
© 20th Century Fox Film Corporation (2016)
© 20th Century Fox Film Corporation (2016)Кадр из фильма "Люди Икс: Апокалипсис"
Кадр из фильма Люди Икс: Апокалипсис
3 из 3
Кадр из фильма "Люди Икс: Апокалипсис"
© 20th Century Fox Film Corporation (2016)
1 из 3

Кадр из фильма "Бельфегор — призрак Лувра"

© Canal+ [fr] (2001)
2 из 3
Кадр из фильма "Люди Икс: Апокалипсис"
© 20th Century Fox Film Corporation (2016)
3 из 3
Кадр из фильма "Люди Икс: Апокалипсис"
© 20th Century Fox Film Corporation (2016)
В первых кадрах фильма "Люди Икс: Апокалипсис" антагонист-мутант предстает в роли правителя, который готовится к ритуалу бессмертия в пирамиде. Его внешний вид вполне соответствует облику фараона, а вот имя и четыре всадника-слуги отсылают к Откровению Иоанна Богослова.
У создателей пеплумов — кинолент на тему античности — особую любовь снискала Клеопатра. В европейской культуре она выступала то как мудрая и скромная женщина, то (благодаря Шекспиру) как коварная соблазнительница. Историю египетской царицы экранизировали несколько раз. Драма 1963 года была провальной, культовой и самой популярной. Там сыграла Элизабет Тейлор, чьи прически, стиль и макияж задали тренды на многие годы вперед.
© AP PhotoАктриса Элизабет Тейлор во время съемок фильма "Клеопатра"
Актриса Элизабет Тейлор во время съемок фильма Клеопатра - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo
Актриса Элизабет Тейлор во время съемок фильма "Клеопатра"

"Картина вдохновила дизайнеров: многие позже стали использовать в своих коллекциях ее образы", — говорит Ольга Никитина, основательница Atelier Architecture.

Нужно больше золота: мода

"Древний Египет по праву можно считать основоположником моды, — замечает стилист Татьяна Петренко. — Основным материалом для изготовления одежды там был, конечно, лен. Настолько хорошего качества, что его можно сравнить с восточным шелком".

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Ювелирные украшения царя Египта (копии). Экспонаты выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

Экспонаты выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
1 из 8

Ювелирные украшения царя Египта (копии). Экспонаты выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Украшения царя Египта (копии)

Экспонаты выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
2 из 8

Украшения царя Египта (копии)

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Копия ювелирного украшения царя Египта, экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
3 из 8

Копия ювелирного украшения царя Египта, экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Современное украшение по мотивам экспонатов выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
4 из 8

Современное украшение по мотивам экспонатов выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Экспонаты выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
5 из 8

Экспонаты выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Зеркала царя Египта на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона" (копия)

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
6 из 8

Зеркала царя Египта на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона" (копия)

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Ларец, экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона" (копия)

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
7 из 8

Ларец, экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона" (копия)

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Ювелирное украшение царя Египта на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона" (копии)

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
8 из 8

Ювелирное украшение царя Египта на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона" (копии)

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 8

Ювелирные украшения царя Египта (копии). Экспонаты выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 8

Украшения царя Египта (копии)

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 8

Копия ювелирного украшения царя Египта, экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
4 из 8

Современное украшение по мотивам экспонатов выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
5 из 8

Экспонаты выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
6 из 8

Зеркала царя Египта на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона" (копия)

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
7 из 8

Ларец, экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона" (копия)

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
8 из 8

Ювелирное украшение царя Египта на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона" (копии)

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
По словам Петренко и Никитиной, египтяне первыми освоили плиссировку, начали окрашивать ткань в разные цвета, наносить узоры. В общем, изобрели неотъемлемые элементы современного летнего гардероба.

"После 1922-го стали популярны смелые дизайны и принты, изобилие золота и драгоценных камней, геометрических линий, орнаментов, вышивки, ярких и массивных украшений", — перечисляет стилист.

Приталенные силуэты и макси — тоже отсылка к Стране фараонов. В высокой моде характерные элементы можно встретить у Christian Dior, Chanel, Schiaparelli.
Одна из самых нашумевших коллекций — "Возвращение Клеопатры" (The Return of Cleopatra) Джона Гальяно, рассказывает Ольга Никитина. Золотые аксессуары в волосах, парики с прямой челкой и голубые тени со стрелками модельер соединил со школьной формой, прозрачными платьями и обтягивающими комбинезонами с имитацией татуировок.
© AFP 2022 / Jean Pierre Muller

Модель во время показа коллекции Джона Гальяно для дома Dior в рамках Недели высокой моды весна-лето — 2004 в Париже

Модель во время показа коллекции Джона Гальяно для дома Dior в рамках Недели высокой моды Весна/Лето 2004 в Париже
1 из 2

Модель во время показа коллекции Джона Гальяно для дома Dior в рамках Недели высокой моды весна-лето — 2004 в Париже

© AFP 2022 / Jean Pierre Muller
© AFP 2022 / Jean Pierre Muller

На показе коллекции Джона Гальяно для дома Dior в рамках Недели высокой моды весна-лето — 2004 в Париже

Модель во время показа коллекции Джона Гальяно для дома Dior в рамках Недели высокой моды Весна/Лето 2004 в Париже
2 из 2

На показе коллекции Джона Гальяно для дома Dior в рамках Недели высокой моды весна-лето — 2004 в Париже

© AFP 2022 / Jean Pierre Muller
1 из 2

Модель во время показа коллекции Джона Гальяно для дома Dior в рамках Недели высокой моды весна-лето — 2004 в Париже

© AFP 2022 / Jean Pierre Muller
2 из 2

На показе коллекции Джона Гальяно для дома Dior в рамках Недели высокой моды весна-лето — 2004 в Париже

© AFP 2022 / Jean Pierre Muller
А новый показ Dior для мужчин, запланированный на 3 декабря, и вовсе пройдет на фоне пирамид.
Древнеегипетские мотивы есть и в интерьерном дизайне.
"Лотосы, папирусы вышивают на вечерних платьях, но не только, — поясняет историк моды Григорий Катаев. — Иероглифы, атрибуты богов начали изображать на настольных часах, вазах, посуде. И на салонном текстиле — декоративных подушках, например".

Неоегипетская архитектура

Общеизвестная российская постройка в египтизирующем стиле — Мавзолей Ленина в Москве. Архитектор Щусев начал строить его в 1924-м и, к слову, сперва пытался от образа пирамиды уйти — чтобы вождя народов не сравнивали с монархом, пусть и древним.
А образцы этого направления в Санкт-Петербурге — сфинксы, грифоны, атланты- фараоны — уже давно стали достопримечательностями.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве
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Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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CC BY-SA 4.0 / Florstein / Spynx at Egipetsky Bridge in Saint Petersburg / Cropped imageСфинкс возле Египетского моста в Санкт-Петербурге
Сфинкс возле Египетского моста в Санкт-Петербурге
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Сфинкс возле Египетского моста в Санкт-Петербурге
CC BY-SA 4.0 / Florstein / Spynx at Egipetsky Bridge in Saint Petersburg / Cropped image
1 из 2

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 2
Сфинкс возле Египетского моста в Санкт-Петербурге
CC BY-SA 4.0 / Florstein / Spynx at Egipetsky Bridge in Saint Petersburg / Cropped image
В архитектуре Европы и США египетский стиль появляется в XIX-XX веках. В нем выполнена стеклянная пирамида Лувра в Париже и Центральная библиотека в Лос-Анджелесе.
CC BY-SA 4.0 / Another Believer / Los Angeles, California / Cropped image

Центральная библиотека в Лос-Анджелесе

Центральная Библиотека в Лос-Анджелесе
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Центральная библиотека в Лос-Анджелесе

CC BY-SA 4.0 / Another Believer / Los Angeles, California / Cropped image
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Девушки у стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона в Париже

Девушки у стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона в Париже
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Девушки у стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона в Париже

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центральная библиотека в Лос-Анджелесе

CC BY-SA 4.0 / Another Believer / Los Angeles, California / Cropped image
2 из 2

Девушки у стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона в Париже

© РИА Новости / Григорий Сысоев

Тутанхамон в рок-музыке

Походы Наполеона оказали влияние на классическую музыку и театр: отсюда опера "Аида" Джузеппе Верди, дягилевский балет "Египетские ночи", скандальная пантомима "Египетский сон" на сцене "Мулен Руж" в Париже.
А вот гробница Тутанхамона вдохновляла рок-исполнителей: Iron Maiden пишет текст "Powerslave" о смерти фараона и утрате власти, The Alan Parsons Project создают альбом "Pyramid", а группа Nile исполняет песни по мотивам древнеегипетских мифов.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Музыканты группы Iron Maiden во время выступления в спортивном комплексе "Олимпийский"

Музыканты группы Iron Maiden во время выступления в спортивном комплексе Олимпийский
1 из 3

Музыканты группы Iron Maiden во время выступления в спортивном комплексе "Олимпийский"

© РИА Новости / Валерий Мельников
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CC BY-SA 3.0 / Jonas Rogowski / Nile at Party.San Open Air 2012

Группа Nile

Группа Nile во время выступления на фестивале Party.San Metal Open Air
2 из 3

Группа Nile

CC BY-SA 3.0 / Jonas Rogowski / Nile at Party.San Open Air 2012
CC BY-SA 3.0 / P199 / Alan Parsons Project, live performance in Montreal, Canada, June 19, 1998

The Alan Parsons Live Project (за время существования группа меняла название)

Группа The Alan Parsons Live Project во время выступления в Канаде
3 из 3

The Alan Parsons Live Project (за время существования группа меняла название)

CC BY-SA 3.0 / P199 / Alan Parsons Project, live performance in Montreal, Canada, June 19, 1998
1 из 3

Музыканты группы Iron Maiden во время выступления в спортивном комплексе "Олимпийский"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 3

Группа Nile

CC BY-SA 3.0 / Jonas Rogowski / Nile at Party.San Open Air 2012
3 из 3

The Alan Parsons Live Project (за время существования группа меняла название)

CC BY-SA 3.0 / P199 / Alan Parsons Project, live performance in Montreal, Canada, June 19, 1998
Русский рок отвечает лиричными и философскими композициями. Солист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский записал песню "Египтянин" и одноименный альбом, где попытался представить мышление древнего жителя долины Нила, хотя сам никогда в тех местах не был.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанк

Солист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский

Солист группы Пикник Эдмунд Шклярский
1 из 3

Солист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в медиабанкВыступление рок-группы "Наутилус Помпилиус"
Выступление рок-группы Наутилус Помпилиус
2 из 3
Выступление рок-группы "Наутилус Помпилиус"
© РИА Новости / Игорь Михалев
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в медиабанк

Солист группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов

Солист группы Ю-Питер Вячеслав Бутусов
3 из 3

Солист группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов

© РИА Новости / Юрий Стрелец
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1 из 3

Солист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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2 из 3
Выступление рок-группы "Наутилус Помпилиус"
© РИА Новости / Игорь Михалев
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3 из 3

Солист группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов

© РИА Новости / Юрий Стрелец
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"Тутанхамон" — известнейший хит групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер". В песне фараон, чью мумию нашел Картер, предстает мудрейшим правителем.

Анубис на карте Луны: эзотерика

Английского поэта и оккультиста Алистера Кроули многие считают сатанистом, но это не совсем так. Еще в детстве он разочаровался в христианстве, истину искал в древних культах и учениях. И вдохновлялся Египтом.
© Фото : public domainАлистер Кроули
Алистер Кроули - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : public domain
Алистер Кроули
Вместе с художницей Фридой Харрис он создал "Таро Тота". На каждой карте там — египетские символы. Например, на аркане "Луна" — изображение Анубиса, бога мертвых, а на "Регулировании" — богиня Маат и змей Урей.
CC BY-SA 4.0 / Ethan Doyle White / Display of the Thoth tarot card deck in the Museum of Witchcraft and Magic, Boscastle, Cornwall / Cropped imageКарты "Таро Тота" в Музее колдовства и магии в Боскасле, Корнуолл
Карты Таро Тота в Музей колдовства и магии в Боскасле, Корнуолл - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Ethan Doyle White / Display of the Thoth tarot card deck in the Museum of Witchcraft and Magic, Boscastle, Cornwall / Cropped image
Карты "Таро Тота" в Музее колдовства и магии в Боскасле, Корнуолл

Не все то золото

Древний Египет для всего мира — загадочная сказка о непобедимых царях, которые купались в золоте и роскоши. Находки в гробнице Тутанхамона, казалось бы, это подтверждают.

"Внутренний гроб царя выполнен из чистого золота и весит 110 килограммов, — говорит Солкин. — Вдумайтесь: более пяти тысяч предметов, подробно рассказывающих о пышности государства в XIV веке до нашей эры".

© РИА Новости / Татьяна РыжковаЭкспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"
Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"
Однако стоит посмотреть на артефакты из гробницы повнимательнее — и становится ясно, что древние жители той местности были людьми очень практичными.
По словам Станислава Байсалова, аспиранта РЭУ имени Плеханова и экскурсовода выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона", гораздо выше золота они ставили крепкое железо. Оно было в дефиците, потому что его не умели получать из руды — только из метеоритов.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаЖелезный и золотой ножи. Экспонаты-копии на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона"
Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Железный и золотой ножи. Экспонаты-копии на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона"
Оружие из бронзы и меди было причудливой формы, но не ради красоты — прямой и плоский клинок из мягкого металла сломался бы быстрее, чем изогнутый.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаИзогнутое оружие царя и бумеранги для охоты. Экспонаты выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"
Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Изогнутое оружие царя и бумеранги для охоты. Экспонаты выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"
Черную подводку наносили ради защиты глаз от песка, пыли и ветра. Эфирными маслами и смолами умащали и тело правителя, и его подушки. Но не из любви к парфюмерии — так отпугивали насекомых, змей и скорпионов.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Трон царя: на нем изображен сам Тутанхамон и его супруга, которая натирает его тело маслами. Экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
1 из 2

Трон царя: на нем изображен сам Тутанхамон и его супруга, которая натирает его тело маслами. Экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Высокие синие подушки и трости Тутанхамона. Экспонаты-копии на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона"

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
2 из 2

Высокие синие подушки и трости Тутанхамона. Экспонаты-копии на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 2

Трон царя: на нем изображен сам Тутанхамон и его супруга, которая натирает его тело маслами. Экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 2

Высокие синие подушки и трости Тутанхамона. Экспонаты-копии на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Литые накладки на руки — тоже не украшение, а защита: к телу царя нельзя было прикасаться никому, кроме его супруги, однако на торжественных приемах подданным полагалось целовать ему пальцы.

"Умер и был похоронен"

Тутанхамон не был грозным сильным красавцем с мудростью старца. Он взошел на престол в девять или десять лет, а умер около 19. Страдал множеством заболеваний, сильно хромал и пользовался при ходьбе тростью — их у него было около 130.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаПримерный портрет царя. Экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"
Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Примерный портрет царя. Экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"
Ногу юный монарх повредил, упав с колесницы, рассказывает Байсалов. Корона мальчика была очень легкой и простой — в виде обруча с камнями.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Колесница царя, экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

Экспонаты выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
1 из 5

Колесница царя, экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Щиты у колесницы

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
2 из 5

Щиты у колесницы

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Оружие, например лук, полагалось держать в руках, поэтому колесница управлялась бедрами

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
3 из 5

Оружие, например лук, полагалось держать в руках, поэтому колесница управлялась бедрами

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Лук фараона

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
4 из 5

Лук фараона

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Ладьи

Экспонат выставки Сокровища гробницы Тутанхамона
5 из 5

Ладьи

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 5

Колесница царя, экспонат выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 5

Щиты у колесницы

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 5

Оружие, например лук, полагалось держать в руках, поэтому колесница управлялась бедрами

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
4 из 5

Лук фараона

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
5 из 5

Ладьи

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Фараон был несчастен не только в жизни, но и в смерти: он был погребен второпях в чужих пирамиде и маске. Неправильно просмоленные бинты вспыхнули, а в саму мумию забыли положить сердце.
Говард Картер как-то сказал: "Единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен". С одной стороны, это так: на счету Тутанхамона нет ни дерзких реформ, ни великих побед. С другой — даже спустя три тысячи лет он все еще влияет на мировую культуру.
Участница Венецианского карнавала - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 08:00Культура
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КультураТутанхамонАлистер КроулиЕгипетДревний ЕгипетЕвропаЭлизабет ТейлорКино и сериалы
 
 
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