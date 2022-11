https://ria.ru/20221104/tutankhamon-1829033092.html

Египетская сила: как Тутанхамон меняет мир через тысячи лет после смерти

Египетская сила: как Тутанхамон меняет мир через тысячи лет после смерти

Если бы 100 лет назад Говард Картер не открыл гробницу Тутанхамона, не было бы Мавзолея в Москве, библиотеки в Лос-Анджелесе, знаменитых карт Таро, эпичных...

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Если бы 100 лет назад Говард Картер не открыл гробницу Тутанхамона, не было бы Мавзолея в Москве, библиотеки в Лос-Анджелесе, знаменитых карт Таро, эпичных киногероев, модных коллекций и многих рок-хитов. Как миф о золотом и могучем Древнем Египте изменил культуру, какими на самом деле были мальчик-фараон и его царство — в материале РИА Новости.Русский след в ГизеГруппа исследователей во главе с англичанином Картером 4 ноября 1922 года обнаружила в Долине Царей захоронение с тысячами бесценных артефактов. С этих находок в Старом Свете начался очередной виток египтомании — далеко не первый."Познакомил с этой страной их, конечно, поход Наполеона в 1798-1801 годах, — говорит Виктор Солкин, историк, один из ведущих российских египтологов, хранитель восточных коллекций Библиотеки имени М. А. Волошина в Москве. — Ученые и художники, отправившиеся с войсками Бонапарта, опубликовали многотомное "Описание Египта", которое вызвало восторг у европейцев".Однако, по словам специалиста, французский полководец не был первооткрывателем цивилизации долины Нила.Американцев интерес к далекой стране охватил намного позже, в 1920-х, — после находки сокровищ гробницы Тутанхамона, добавляет историк. США стали в огромных объемах скупать древности для музеев, финансировать крупные археологические проекты. И снимать кино."Байки из пирамиды" и пеплумы: киноС открытием Говарда Картера связаны мрачные легенды о "проклятии фараонов" — почти все участники экспедиции погибли при странных обстоятельствах. Особенно любопытной СМИ сочли историю лорда Карнарвона: ходили слухи, что он умер от укуса малярийного комара, а в захоронении якобы была табличка, которая обещала незваным гостям "смерть на крыльях".Мистические совпадения, богатая загробная мифология древних египтян, их вера в воскрешение впечатлили жителей Старого и Нового Света. К "байкам из склепа" в жанре ужасов добавились страшные сюжеты "из пирамиды", а ожившая мумия встала в один ряд с зомби, вампирами, оборотнями и прочей нечистью.Образ мертвеца из долины Нила быстро эволюционировал из безмозглого зомби в цельного сложного персонажа. В цикле фильмов-ремейков "Мумии" восставший из мертвых Имхотеп — романтический герой, могучий воин и жрец, пострадавший и погибший из-за любви к Анксунамун, наложнице фараона. Ее имя — отсылка к жене Тутанхамона Анхесенамон.Несмотря на локальную атмосферу, сюжет трилогии вымышлен: во-первых, он во многом копирует "Дракулу" Брэма Стокера, а во-вторых, в реальности знатная девушка ни с кем мужу не изменяла.Египетские образы в кино часто смешиваются с символикой других древних культур. В картине "Бельфегор — призрак Лувра" 3000-летнюю мумию зовут так же, как божество моавитов из Ветхого Завета.В первых кадрах фильма "Люди Икс: Апокалипсис" антагонист-мутант предстает в роли правителя, который готовится к ритуалу бессмертия в пирамиде. Его внешний вид вполне соответствует облику фараона, а вот имя и четыре всадника-слуги отсылают к Откровению Иоанна Богослова.У создателей пеплумов — кинолент на тему античности — особую любовь снискала Клеопатра. В европейской культуре она выступала то как мудрая и скромная женщина, то (благодаря Шекспиру) как коварная соблазнительница. Историю египетской царицы экранизировали несколько раз. Драма 1963 года была провальной, культовой и самой популярной. Там сыграла Элизабет Тейлор, чьи прически, стиль и макияж задали тренды на многие годы вперед.Нужно больше золота: модаПо словам Петренко и Никитиной, египтяне первыми освоили плиссировку, начали окрашивать ткань в разные цвета, наносить узоры. В общем, изобрели неотъемлемые элементы современного летнего гардероба.Приталенные силуэты и макси — тоже отсылка к Стране фараонов. В высокой моде характерные элементы можно встретить у Christian Dior, Chanel, Schiaparelli.Одна из самых нашумевших коллекций — "Возвращение Клеопатры" (The Return of Cleopatra) Джона Гальяно, рассказывает Ольга Никитина. Золотые аксессуары в волосах, парики с прямой челкой и голубые тени со стрелками модельер соединил со школьной формой, прозрачными платьями и обтягивающими комбинезонами с имитацией татуировок.А новый показ Dior для мужчин, запланированный на 3 декабря, и вовсе пройдет на фоне пирамид.Древнеегипетские мотивы есть и в интерьерном дизайне."Лотосы, папирусы вышивают на вечерних платьях, но не только, — поясняет историк моды Григорий Катаев. — Иероглифы, атрибуты богов начали изображать на настольных часах, вазах, посуде. И на салонном текстиле — декоративных подушках, например".Неоегипетская архитектураОбщеизвестная российская постройка в египтизирующем стиле — Мавзолей Ленина в Москве. Архитектор Щусев начал строить его в 1924-м и, к слову, сперва пытался от образа пирамиды уйти — чтобы вождя народов не сравнивали с монархом, пусть и древним.А образцы этого направления в Санкт-Петербурге — сфинксы, грифоны, атланты- фараоны — уже давно стали достопримечательностями.В архитектуре Европы и США египетский стиль появляется в XIX-XX веках. В нем выполнена стеклянная пирамида Лувра в Париже и Центральная библиотека в Лос-Анджелесе.Тутанхамон в рок-музыкеПоходы Наполеона оказали влияние на классическую музыку и театр: отсюда опера "Аида" Джузеппе Верди, дягилевский балет "Египетские ночи", скандальная пантомима "Египетский сон" на сцене "Мулен Руж" в Париже.А вот гробница Тутанхамона вдохновляла рок-исполнителей: Iron Maiden пишет текст "Powerslave" о смерти фараона и утрате власти, The Alan Parsons Project создают альбом "Pyramid", а группа Nile исполняет песни по мотивам древнеегипетских мифов.Русский рок отвечает лиричными и философскими композициями. Солист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский записал песню "Египтянин" и одноименный альбом, где попытался представить мышление древнего жителя долины Нила, хотя сам никогда в тех местах не был."Тутанхамон" — известнейший хит групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер". В песне фараон, чью мумию нашел Картер, предстает мудрейшим правителем.Анубис на карте Луны: эзотерикаАнглийского поэта и оккультиста Алистера Кроули многие считают сатанистом, но это не совсем так. Еще в детстве он разочаровался в христианстве, истину искал в древних культах и учениях. И вдохновлялся Египтом.Вместе с художницей Фридой Харрис он создал "Таро Тота". На каждой карте там — египетские символы. Например, на аркане "Луна" — изображение Анубиса, бога мертвых, а на "Регулировании" — богиня Маат и змей Урей. Не все то золотоДревний Египет для всего мира — загадочная сказка о непобедимых царях, которые купались в золоте и роскоши. Находки в гробнице Тутанхамона, казалось бы, это подтверждают.Однако стоит посмотреть на артефакты из гробницы повнимательнее — и становится ясно, что древние жители той местности были людьми очень практичными.По словам Станислава Байсалова, аспиранта РЭУ имени Плеханова и экскурсовода выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона", гораздо выше золота они ставили крепкое железо. Оно было в дефиците, потому что его не умели получать из руды — только из метеоритов.Оружие из бронзы и меди было причудливой формы, но не ради красоты — прямой и плоский клинок из мягкого металла сломался бы быстрее, чем изогнутый.Черную подводку наносили ради защиты глаз от песка, пыли и ветра. Эфирными маслами и смолами умащали и тело правителя, и его подушки. Но не из любви к парфюмерии — так отпугивали насекомых, змей и скорпионов.Литые накладки на руки — тоже не украшение, а защита: к телу царя нельзя было прикасаться никому, кроме его супруги, однако на торжественных приемах подданным полагалось целовать ему пальцы."Умер и был похоронен"Тутанхамон не был грозным сильным красавцем с мудростью старца. Он взошел на престол в девять или десять лет, а умер около 19. Страдал множеством заболеваний, сильно хромал и пользовался при ходьбе тростью — их у него было около 130. Ногу юный монарх повредил, упав с колесницы, рассказывает Байсалов. Корона мальчика была очень легкой и простой — в виде обруча с камнями.Фараон был несчастен не только в жизни, но и в смерти: он был погребен второпях в чужих пирамиде и маске. Неправильно просмоленные бинты вспыхнули, а в саму мумию забыли положить сердце.Говард Картер как-то сказал: "Единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен". С одной стороны, это так: на счету Тутанхамона нет ни дерзких реформ, ни великих побед. С другой — даже спустя три тысячи лет он все еще влияет на мировую культуру.

2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

