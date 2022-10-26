https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826841348.html
Туроператоры нашли способ снизить цены на путевки в Египет
Туроператоры нашли способ снизить цены на путевки в Египет - РИА Новости, 26.10.2022
Туроператоры нашли способ снизить цены на путевки в Египет
Крупные российские туроператоры запустили продажу путевок в Египет из Сочи и Минеральных Вод, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:58
2022-10-26T16:58
2022-10-26T17:00
туризм
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новости - туризм
сочи
египет
хургада
минеральные воды
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Крупные российские туроператоры запустили продажу путевок в Египет из Сочи и Минеральных Вод, рассказали РИА Новости представители отрасли."У нас появились блоки мест в Хургаду на рейсах из Минвод и Сочи совместно с авиакомпанией Red Wings. Туры уже готовы, цены постепенно отображаются на сайте. Вылеты из Сочи стартуют 3 ноября и продлятся до 21 марта, а из Минвод — со 2 ноября по 17 марта", — рассказали в "Интуристе".Программы на гарантированных блоках мест на рейсах Red Wings поставили также Anex Tour и Fun&Sun. Участники рынка отмечают, что в целом турпоток в Египет сейчас ниже, чем год назад, поскольку рейсов значительно меньше. Они надеются, что новые программы из регионов будут очень востребованы. Эксперты добавляют, что на рынке ощущается нехватка региональной перевозки в Египет из-за чего направление пока на стало лидером по объемам турпотока на зимний период, как это было в прошлые годы.Появление новых рейсов из Сочи и Минеральных Вод будет способствовать снижению цен на пакетные туры, говорят участники рынка. Помимо этого теперь для того, чтобы отправиться на курорты Красного моря, отдыхающим не нужно будет добираться до Москвы.Уже сейчас заметно снижение цен на направлении — в среднем на семь процентов. "Средняя стоимость туров в Египет в 2022 году снизилась. В ноябре 2021 года средний чек составлял 79,5 тысячи рублей на неделю на двоих, в 2022 году — 73,8 тысячи рублей. И цены продолжают снижаться", — сказали в "Интуристе".В АТОР рассказали, что недельный отпуск с перелетом из Минвод с проживанием по системе "все включено" в отеле категории три звезды стоит от 111 тысяч рублей на двоих. Остановиться в пятизвездочной гостинице можно, заплатив на 11 тысяч рублей больше.Тур из Сочи в трехзвездочный отель стоит как минимум 107 тысяч рублей на двоих, пятизвездочный - от 119 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221026/rostaviatsiya-1826864611.html
https://ria.ru/20221006/egipet-1821989213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, египет, хургада, минеральные воды
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Египет, Хургада, Минеральные Воды
16:58 26.10.2022 (обновлено: 17:00 26.10.2022)
Туроператоры нашли способ снизить цены на путевки в Египет
Компании нашли способ снизить цены отдыха в Египте, продавая туры из Сочи и Кавминвод
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Крупные российские туроператоры запустили продажу путевок в Египет из Сочи и Минеральных Вод, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"У нас появились блоки мест в Хургаду
на рейсах из Минвод и Сочи совместно с авиакомпанией Red Wings. Туры уже готовы, цены постепенно отображаются на сайте. Вылеты из Сочи стартуют 3 ноября и продлятся до 21 марта, а из Минвод — со 2 ноября по 17 марта", — рассказали в "Интуристе
".
Программы на гарантированных блоках мест на рейсах Red Wings поставили также Anex Tour
и Fun&Sun.
Участники рынка отмечают, что в целом турпоток в Египет сейчас ниже, чем год назад, поскольку рейсов значительно меньше. Они надеются, что новые программы из регионов будут очень востребованы. Эксперты добавляют, что на рынке ощущается нехватка региональной перевозки в Египет из-за чего направление пока на стало лидером по объемам турпотока на зимний период, как это было в прошлые годы.
Появление новых рейсов из Сочи и Минеральных Вод будет способствовать снижению цен на пакетные туры, говорят участники рынка. Помимо этого теперь для того, чтобы отправиться на курорты Красного моря
, отдыхающим не нужно будет добираться до Москвы
.
Уже сейчас заметно снижение цен на направлении — в среднем на семь процентов. "Средняя стоимость туров в Египет в 2022 году снизилась. В ноябре 2021 года средний чек составлял 79,5 тысячи рублей на неделю на двоих, в 2022 году — 73,8 тысячи рублей. И цены продолжают снижаться", — сказали в "Интуристе".
В АТОР рассказали
, что недельный отпуск с перелетом из Минвод с проживанием по системе "все включено" в отеле категории три звезды стоит от 111 тысяч рублей на двоих. Остановиться в пятизвездочной гостинице можно, заплатив на 11 тысяч рублей больше.
Тур из Сочи в трехзвездочный отель стоит как минимум 107 тысяч рублей на двоих, пятизвездочный - от 119 тысяч рублей.