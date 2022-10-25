https://ria.ru/20221025/foto-1826359931.html

В тюрьму за фото: что нельзя снимать в разных странах

В тюрьму за фото: что нельзя снимать в разных странах - РИА Новости, 25.10.2022

В тюрьму за фото: что нельзя снимать в разных странах

Съемка за рубежом, особенно с беспилотника, — дело небезопасное. Прежде чем навести телефон, а тем более камеру, стоит подумать, законно ли это. Например, в... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:00

2022-10-25T08:00

2022-10-25T08:13

туризм

туризм

египет

саудовская аравия

ватикан

tez tour

интурист

проблемы - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826377150_0:10:3594:2031_1920x0_80_0_0_eb990c73586949fe3cce31e9221b1c45.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Съемка за рубежом, особенно с беспилотника, — дело небезопасное. Прежде чем навести телефон, а тем более камеру, стоит подумать, законно ли это. Например, в Норвегии двух россиян задержали по подозрению в фотографировании военных объектов. Это не первый случай: за использование дрона там арестовали нескольких туристов, в том числе — сына экс-главы РЖД Андрея Якунина. О том, что и где запрещено снимать и как поступить, если вас поймали за этим занятием, — в материале РИА Новости.От драки до тюрьмы и депортацииДаже самый невинный, на первый взгляд, кадр может стать причиной серьезных неприятностей. А попытка провезти через границу беспилотник или другое фотооборудование — закончиться потерей дорогой техники.Да и государства меняют законодательство. Например, та же Норвегия приняла положение о санкциях, согласно которому российские компании или граждане не имеют права использовать дроны в этой стране.Посольство России в Иране предупредило, чтобы соотечественники не проводили фото- и видеосъемку на улицах крупных городов. Это связано с беспорядками и арестами участников протестных акций, вызванных гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее задержания полицией нравов.В Египте этим летом появился документ, регламентирующий фото и видео. В нем говорится, что "ведущий съемку полностью обязуется не снимать или не распространять изображения или видеозаписи, которые могут в той или иной форме опорочить страну, также не снимать детей, а граждан — только после получения их письменного согласия".Громкая история произошла в Стране пирамид в начале этого года. Фотограф и блогер Арсений Котов сообщил РИА Новости, что его арестовали в Каире после потасовки, в результате которой он получил травмы головы. Причиной драки стала съемка в "Городе мусорщиков" (исторический район, где живут работники, собирающие и сортирующие отходы). Как рассказывал Котов, египтянин решил, что блогер фотографирует его жену. Задержанного отпустили только после вмешательства российского посольства.В прошлом году в Дубае бизнесмена Алексея Концова обвинили в организации фотосессии с обнаженными девушками. Позже он объяснил, что отдыхал с подругами, а они снимались в купальниках — все с разрешения администрации здания. Видео, которое послужило причиной инцидента, по его словам, сделал очевидец с другого небоскреба. "Он попал в тюрьму, так как выкладывать такое в Сеть запрещено", — уточнял бизнесмен. Концова и участниц фотосъемки депортировали.Могут и СМИ не пуститьЭксперты предупреждают туристов: законы действительно строгие. Например, в Египте есть и другие ограничения. "Запрещено ввозить дроны и камеры GoPro. Соответственно, поднимать их над пляжем Красного моря или отелями не получится, — говорят в компании "Интурист". — Всю технику изымают на таможенном досмотре при прилете в страну".Правда, не навсегда: камеры можно забрать в аэропорту на обратном пути. Оказать содействие на пропуск такого оборудования туроператор при всем желании не сможет.Даже работникам СМИ непросто: срок согласования ввоза фото- и видеотехники в Египет для журналистов и профессионалов кино- и фотоиндустрии — не менее месяца. При этом не факт, что власти дадут разрешение."В Египте существуют сложившиеся веками традиции, которые необходимо уважать, включая право местных жителей на частную жизнь. Потому, например, не стоит без спроса производить фото- и видеосъемку в нетуристических местах", — предупреждал ранее посол России в Египте Георгий Борисенко."Хлам валяется и портит вид"Список стран, куда нельзя ввозить дроны, велик. В частности, есть запреты в Азербайджане, Тунисе, Египте, Венесуэле, Ватикане, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Брунее, Бахрейне, на Кубе. Причем не везде технику вернут при выезде.Но даже если беспилотник можно ввезти, это не значит, что его разрешено где угодно использовать. "Был громкий случай, когда у известного оператора, который запустил его над Колизеем без согласования, конфисковали всю технику, включая смартфон, использовавшийся как экран для полетов", — вспоминает фотограф Александр Андреев.По его словам, дроны сейчас много где запрещают — в заповедниках, на видовых площадках. "Говорят, что они, во-первых, мешают другим гостям, а во-вторых, регулярно падают. Собирать их очень неудобно и дорого — и в итоге весь этот хлам портит вид. По крайней мере, в Исландии причину запрета мне пытались объяснить именно так", — рассказывает Андреев.В Таиланде необходимо получить разрешение на полет, а в некоторых случаях — зарегистрировать беспилотник (зависит от его веса). Все правила стоит выяснить перед поездкой.В Индонезии действует запрет на ввоз профессионального оборудования — для этого требуется специальное разрешение. Взять с собой дрон можно, но, как рассказывают путешественники, получить добро на съемку непросто.Фотоальбом без местных жителейДаже с обычным телефоном стоит быть осторожнее. "Если говорить об арабских странах, то в Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии запрещается снимать жителей на улицах не то что на профессиональный фотоаппарат, но даже на камеру телефона, — уточняют в "Интуристе". — Если местные пожалуются и в дело вмешается полиция, все фото придется удалить и оплатить штраф".В Саудовской Аравии запрещено фотографировать действующую королевскую резиденцию. Об этом туристов предупреждают служители отеля или гиды.В ОАЭ также не стоит снимать граждан, а запечатление в кадре военных объектов, нефтеперерабатывающих заводов и дворцов шейхов — уголовное преступление.Да и в привычной Турции стоит быть осторожнее с фото местных жителей. Категорически не стоит без разрешения снимать женщин, тем более у моря. Впрочем, съемка незнакомых людей на пляжах практически нигде не приветствуется.Под запретом MИ-6, мосты и кельиВоенные и правительственные объекты лучше не фотографировать нигде — запреты на это есть в большинстве государств.Почти в любой стране желательно не фотографировать объекты инфраструктуры (железнодорожные вокзалы, воздушные и морские порты). В ОАЭ за это уже арестовывали российского туриста. "На Кипре запрещено фотографировать в направлении военных баз: там едешь, и с дороги стоят знаки — налево снимать нельзя", — рассказывает Александр Андреев.Вспоминает он и историю о правительственных объектах. "В Лондоне как-то фотографировал здание MИ-6. Подошел охранник: "Сэр, извините, жаль вас тревожить, просто хотел довести до вашего сведения, что это здание нельзя снимать. Простите за неудобства. Хорошего дня". Очень вежливо!"С религиозными сооружениями так же. В Малайзии категорически нельзя фотографировать статуи Будды. "В мечети-мавзолее Эйюпа Султана, расположенной в Стамбуле, съемка запрещена, а в Европе во всех церквях и синагогах лучше выключить вспышку", — объясняют в компании "Тез-тур".Там уточняют, что без наличия специального разрешения не допускается аудио- и видеосъемка на территории любых монастырей, келий, скитов и других обителей монашеской республики Афон.В музеях правила обычно не такие строгие, во многих можно фотографировать, но не на профессиональную технику и с выключенной вспышкой. Есть исключения: например, в Ватикане нельзя снимать в Сикстинской капелле.Изучить заранееВ целом правила зачастую обоснованы — как соображениями госбезопасности, так и менталитетом жителей той или иной страны. Даже если в объектив попала "запрещенка", вполне вероятно, что удастся отделаться беседой с полицейским или удалением кадров. Если же ситуация зашла дальше, то, подчеркивают эксперты, не стоит оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Еще одна рекомендация — не подписывать никаких документов на иностранном языке без переводчика или адвоката."Главный совет один — обращаться в консульство", — говорит адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева. Также, если есть возможность, нужно обратиться за квалифицированной юридической помощью. И лучше частично обезопасить себя заранее: некоторые страховки для выезжающих за рубеж включают подобные риски.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

https://ria.ru/20180607/1522213872.html

https://ria.ru/20221024/obekty-1826310645.html

египет

саудовская аравия

ватикан

норвегия

оаэ

юго-восточная азия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, египет, саудовская аравия, ватикан, tez tour, интурист, проблемы - туризм, туристы, норвегия, оаэ, юго-восточная азия, ближний восток, фотография, актуальное - туризм, происшествия