https://ria.ru/20220127/kair-1769881466.html
В Каире освободили российского фотографа Котова
В Каире освободили российского фотографа Котова - РИА Новости, 27.01.2022
В Каире освободили российского фотографа Котова
Задержанного в Каире после конфликта с местными жителями российского фотографа Арсения Семеного (в соцсетях под псевдонимом Арсений Котов) освободили благодаря... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T22:51
2022-01-27T22:51
2022-01-27T23:25
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КАИР, 27 янв — РИА Новости. Задержанного в Каире после конфликта с местными жителями российского фотографа Арсения Семеного (в соцсетях под псевдонимом Арсений Котов) освободили благодаря усилиям российских дипломатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.Ранее посольство направило в МИД Египта ноту в связи с его задержанием и оказало ему консульскую поддержку."Россиянину вернули загранпаспорт и съемочное оборудование", — сообщили в дипмиссии.Семеной находится в консульском отделе посольства, ожидается, что в ночь с четверга на пятницу он вылетит в Москву.При этом дипломаты в очередной раз призвали прибывающих в страну россиян соблюдать законы и чтить традиции Египта, воздерживаясь от съемки нетуристических объектов и жилых районов без соответствующей санкции властей."Просим проявлять уважение к местным жителям и их праву на частную жизнь во избежание нежелательных инцидентов", — подчеркнули в дипмиссии.В посольстве отметили, что в случае возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуется в первую очередь обращаться в консульские учреждения.Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале, что дипломаты занимались судьбой россиянина сразу же после получения информации от него самого."Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть", — указала она.При этом два поста на странице блогера в Instagram с описанием инцидента и призывами помочь ему пропали с его страницы."Наверное, чтобы не портить свою страницу неэстетичной информацией", — отметила Захарова.Российский Котов ранее рассказал РИА Новости, что его задержала в Каире полиция после потасовки с местными жителями, в результате которой он получил ранения головы. Он отмечал, что у него отобрали паспорт и фотоаппарат, оказав "минимальную" медицинскую помощь, его поместили под стражу в полицейском участке района Маншият Нассер.По его словам, его фотографиями заинтересовалось "public security" (Управление общей разведки Египта).В соцсети Instagram Котов рассказал, что местный житель "размахивал кулаками", когда он фотографировал в "Городе мусорщиков" (исторический район в египетской столице, где живут работники, которые собирают и сортируют мусор), после чего началась драка, к которой присоединились еще трое "друзей" египтянина. Позже блогер уточнил, что египтянин подумал, что тот снимает его жену.По данным дипмиссии, конфликт произошел "на фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру".
https://ria.ru/20220127/kair-1769765640.html
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в мире, каир (город), россия, египет, новости - туризм
22:51 27.01.2022 (обновлено: 23:25 27.01.2022)
В Каире освободили российского фотографа Котова
В Каире освободили российского фотографа Котова, благодаря усилиям дипломатов
КАИР, 27 янв — РИА Новости.
Задержанного в Каире после конфликта с местными жителями российского фотографа Арсения Семеного (в соцсетях под псевдонимом Арсений Котов) освободили благодаря усилиям российских дипломатов, сообщили
РИА Новости в пресс-службе миссии.
Ранее посольство направило в МИД Египта ноту в связи с его задержанием и оказало ему консульскую поддержку.
"Россиянину вернули загранпаспорт и съемочное оборудование", — сообщили
в дипмиссии.
Семеной находится в консульском отделе посольства, ожидается, что в ночь с четверга на пятницу он вылетит в Москву.
При этом дипломаты в очередной раз призвали прибывающих в страну россиян соблюдать законы и чтить традиции Египта, воздерживаясь от съемки нетуристических объектов и жилых районов без соответствующей санкции властей.
"Просим проявлять уважение к местным жителям и их праву на частную жизнь во избежание нежелательных инцидентов", — подчеркнули в дипмиссии.
В посольстве отметили, что в случае возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуется в первую очередь обращаться в консульские учреждения.
"Это надежнее, чем вести прямые репортажи с места событий, создавая общественный резонанс, только препятствующий оперативному решению проблем", — подчеркнули там.
Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале
, что дипломаты занимались судьбой россиянина сразу же после получения информации от него самого.
"Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть", — указала она.
При этом два поста на странице блогера в Instagram с описанием инцидента и призывами помочь ему пропали с его страницы.
"Наверное, чтобы не портить свою страницу неэстетичной информацией", — отметила Захарова.
Российский Котов ранее рассказал РИА Новости, что его задержала в Каире
полиция после потасовки с местными жителями, в результате которой он получил ранения головы. Он отмечал, что у него отобрали паспорт и фотоаппарат, оказав "минимальную" медицинскую помощь, его поместили под стражу в полицейском участке района Маншият Нассер.
По его словам, его фотографиями заинтересовалось "public security" (Управление общей разведки Египта
).
В соцсети Instagram Котов рассказал, что местный житель "размахивал кулаками", когда он фотографировал в "Городе мусорщиков" (исторический район в египетской столице, где живут работники, которые собирают и сортируют мусор), после чего началась драка, к которой присоединились еще трое "друзей" египтянина. Позже блогер уточнил, что египтянин подумал, что тот снимает его жену.
По данным дипмиссии, конфликт произошел "на фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру".