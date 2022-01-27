https://ria.ru/20220127/kair-1769881466.html

В Каире освободили российского фотографа Котова

В Каире освободили российского фотографа Котова - РИА Новости, 27.01.2022

В Каире освободили российского фотографа Котова

Задержанного в Каире после конфликта с местными жителями российского фотографа Арсения Семеного (в соцсетях под псевдонимом Арсений Котов) освободили благодаря... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T22:51

2022-01-27T22:51

2022-01-27T23:25

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КАИР, 27 янв — РИА Новости. Задержанного в Каире после конфликта с местными жителями российского фотографа Арсения Семеного (в соцсетях под псевдонимом Арсений Котов) освободили благодаря усилиям российских дипломатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.Ранее посольство направило в МИД Египта ноту в связи с его задержанием и оказало ему консульскую поддержку."Россиянину вернули загранпаспорт и съемочное оборудование", — сообщили в дипмиссии.Семеной находится в консульском отделе посольства, ожидается, что в ночь с четверга на пятницу он вылетит в Москву.При этом дипломаты в очередной раз призвали прибывающих в страну россиян соблюдать законы и чтить традиции Египта, воздерживаясь от съемки нетуристических объектов и жилых районов без соответствующей санкции властей."Просим проявлять уважение к местным жителям и их праву на частную жизнь во избежание нежелательных инцидентов", — подчеркнули в дипмиссии.В посольстве отметили, что в случае возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуется в первую очередь обращаться в консульские учреждения.Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале, что дипломаты занимались судьбой россиянина сразу же после получения информации от него самого."Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть", — указала она.При этом два поста на странице блогера в Instagram с описанием инцидента и призывами помочь ему пропали с его страницы."Наверное, чтобы не портить свою страницу неэстетичной информацией", — отметила Захарова.Российский Котов ранее рассказал РИА Новости, что его задержала в Каире полиция после потасовки с местными жителями, в результате которой он получил ранения головы. Он отмечал, что у него отобрали паспорт и фотоаппарат, оказав "минимальную" медицинскую помощь, его поместили под стражу в полицейском участке района Маншият Нассер.По его словам, его фотографиями заинтересовалось "public security" (Управление общей разведки Египта).В соцсети Instagram Котов рассказал, что местный житель "размахивал кулаками", когда он фотографировал в "Городе мусорщиков" (исторический район в египетской столице, где живут работники, которые собирают и сортируют мусор), после чего началась драка, к которой присоединились еще трое "друзей" египтянина. Позже блогер уточнил, что египтянин подумал, что тот снимает его жену.По данным дипмиссии, конфликт произошел "на фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру".

https://ria.ru/20220127/kair-1769765640.html

https://ria.ru/20220127/egipet-1769754808.html

https://ria.ru/20220127/rozysk-1769755421.html

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в мире, каир (город), россия, египет, новости - туризм