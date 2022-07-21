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В Египте запретили фотографировать граждан без их разрешения - РИА Новости, 21.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220721/egipet-1803990881.html
В Египте запретили фотографировать граждан без их разрешения
В Египте запретили фотографировать граждан без их разрешения - РИА Новости, 21.07.2022
В Египте запретили фотографировать граждан без их разрешения
Египетские власти впервые разработали правила проведения фото- и видеосъемок на улицах, сообщила пресс-служба местного Министерства туризма. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:55
2022-07-21T14:00
туризм
туризм
новости - туризм
египет
каир (город)
технологии
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КАИР, 21 июл — РИА Новости. Египетские власти впервые разработали правила проведения фото- и видеосъемок на улицах, сообщила пресс-служба местного Министерства туризма.Так, недавно посещавшие страну западные блогеры рассказывали о запретах на съемку на улицах и в общественных местах, как минимум у одного из них конфисковали технику. Отмечается, что попытка сфотографировать ключевые достопримечательности, например площадь Тахрир в Каире, также может привлечь внимание полиции, которая иногда требует удалить изображения с телефона.Согласно новым правилам, съемки на фото- и видеокамеры требуют получения специального разрешения в случае использования профессиональной осветительной техники или той, что подразумевает перекрытие дороги.Уточняется, что фотографировать в музеях и на исторических объектах на мобильные телефоны и личные камеры можно только без использования вспышки. При этом журналистам, кинопроизводителям и другим авторам коммерческих съемок следует предварительно получить разрешение.
https://ria.ru/20220712/egipet-1801910576.html
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туризм, новости - туризм, египет, каир (город), технологии
12:55 21.07.2022 (обновлено: 14:00 21.07.2022)
 
В Египте запретили фотографировать граждан без их разрешения

Египетские власти запретили фотографировать детей, а также граждан без их разрешения

© Pixabay / reesortsХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Pixabay / reesorts
Хургада, Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 21 июл — РИА Новости. Египетские власти впервые разработали правила проведения фото- и видеосъемок на улицах, сообщила пресс-служба местного Министерства туризма.
Так, недавно посещавшие страну западные блогеры рассказывали о запретах на съемку на улицах и в общественных местах, как минимум у одного из них конфисковали технику. Отмечается, что попытка сфотографировать ключевые достопримечательности, например площадь Тахрир в Каире, также может привлечь внимание полиции, которая иногда требует удалить изображения с телефона.
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Согласно новым правилам, съемки на фото- и видеокамеры требуют получения специального разрешения в случае использования профессиональной осветительной техники или той, что подразумевает перекрытие дороги.

"(Ведущий съемку. — Прим. ред.) полностью обязуется не снимать или не распространять изображения или видеозаписи, которые могут в той или иной форме опорочить Египет, также обязуется не снимать детей, а граждан — только после получения их письменного согласия", — говорится в заявлении.

Уточняется, что фотографировать в музеях и на исторических объектах на мобильные телефоны и личные камеры можно только без использования вспышки. При этом журналистам, кинопроизводителям и другим авторам коммерческих съемок следует предварительно получить разрешение.
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