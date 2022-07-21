12:55 21.07.2022 (обновлено: 14:00 21.07.2022)
В Египте запретили фотографировать граждан без их разрешения
Египетские власти запретили фотографировать детей, а также граждан без их разрешения
Хургада, Египет. Архивное фото
КАИР, 21 июл — РИА Новости. Египетские власти впервые разработали правила проведения фото- и видеосъемок на улицах, сообщила пресс-служба местного Министерства туризма.
Так, недавно посещавшие страну западные блогеры рассказывали о запретах на съемку на улицах и в общественных местах, как минимум у одного из них конфисковали технику. Отмечается, что попытка сфотографировать ключевые достопримечательности, например площадь Тахрир в Каире, также может привлечь внимание полиции, которая иногда требует удалить изображения с телефона.
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Согласно новым правилам, съемки на фото- и видеокамеры требуют получения специального разрешения в случае использования профессиональной осветительной техники или той, что подразумевает перекрытие дороги.
"(Ведущий съемку. — Прим. ред.) полностью обязуется не снимать или не распространять изображения или видеозаписи, которые могут в той или иной форме опорочить Египет, также обязуется не снимать детей, а граждан — только после получения их письменного согласия", — говорится в заявлении.
Уточняется, что фотографировать в музеях и на исторических объектах на мобильные телефоны и личные камеры можно только без использования вспышки. При этом журналистам, кинопроизводителям и другим авторам коммерческих съемок следует предварительно получить разрешение.