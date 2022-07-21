https://ria.ru/20220721/egipet-1803990881.html

В Египте запретили фотографировать граждан без их разрешения

В Египте запретили фотографировать граждан без их разрешения - РИА Новости, 21.07.2022

В Египте запретили фотографировать граждан без их разрешения

Египетские власти впервые разработали правила проведения фото- и видеосъемок на улицах, сообщила пресс-служба местного Министерства туризма. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:55

2022-07-21T12:55

2022-07-21T14:00

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КАИР, 21 июл — РИА Новости. Египетские власти впервые разработали правила проведения фото- и видеосъемок на улицах, сообщила пресс-служба местного Министерства туризма.Так, недавно посещавшие страну западные блогеры рассказывали о запретах на съемку на улицах и в общественных местах, как минимум у одного из них конфисковали технику. Отмечается, что попытка сфотографировать ключевые достопримечательности, например площадь Тахрир в Каире, также может привлечь внимание полиции, которая иногда требует удалить изображения с телефона.Согласно новым правилам, съемки на фото- и видеокамеры требуют получения специального разрешения в случае использования профессиональной осветительной техники или той, что подразумевает перекрытие дороги.Уточняется, что фотографировать в музеях и на исторических объектах на мобильные телефоны и личные камеры можно только без использования вспышки. При этом журналистам, кинопроизводителям и другим авторам коммерческих съемок следует предварительно получить разрешение.

https://ria.ru/20220712/egipet-1801910576.html

https://ria.ru/20220712/tury-1802047542.html

египет

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