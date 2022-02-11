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Генконсульство в Дубае помогает задержанному за фотосъемку россиянину
Генконсульство в Дубае помогает задержанному за фотосъемку россиянину - РИА Новости, 11.02.2022
Генконсульство в Дубае помогает задержанному за фотосъемку россиянину
Генеральное консульство РФ в Дубае и северных эмиратах оказывает максимально возможную помощь задержанному в ОАЭ за фотосъемку в неположенном месте российскому... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T19:59
2022-02-11T19:59
2022-02-11T19:59
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ДОХА, 11 фев - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Дубае и северных эмиратах оказывает максимально возможную помощь задержанному в ОАЭ за фотосъемку в неположенном месте российскому туристу Артему Ершову, который уже ждет решения суда, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Россиянин приехал в отпуск в Дубай в ноябре, но из-за сделанной в порту Дубая фотографии был задержан полицией. У него был отобран для проведения следственных действий мобильный телефон, открыто дело. Позднее туриста выпустили из-под стражи, но судебный процесс продолжается. Суд должен вынести решение в конце февраля.По опыту аналогичных дел дипломаты ожидают, что власти ОАЭ ограничатся штрафом в отношении Ершова и вышлют его из страны.Дипломаты призывают туристов быть менее беспечными и напоминают, что незнание законодательства страны не освобождает туристов от ответственности. В частности, они советуют во время пребывания в Эмиратах быть осторожными при фотосъемках вне известных туристических мест, чтобы не быть заподозренными в фотографировании стратегически важных объектов, поскольку это может привести к задержанию, длительному и затратному судебному процессу.
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новости - туризм, дубай (город), оаэ
Генконсульство в Дубае помогает задержанному за фотосъемку россиянину
Генконсульство в Дубае помогает задержанному за фотосъемку в неположенном месте россиянину
ДОХА, 11 фев - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Дубае и северных эмиратах оказывает максимально возможную помощь задержанному в ОАЭ за фотосъемку в неположенном месте российскому туристу Артему Ершову, который уже ждет решения суда, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Россиянин приехал в отпуск в Дубай
в ноябре, но из-за сделанной в порту Дубая фотографии был задержан полицией. У него был отобран для проведения следственных действий мобильный телефон, открыто дело. Позднее туриста выпустили из-под стражи, но судебный процесс продолжается. Суд должен вынести решение в конце февраля.
"Генеральное консульство России в Дубае оказывает максимально возможную поддержку задержанному за фотосъемку в неположенном месте туристу Артему Ершову, но не может вмешиваться в ход судебного процесса, когда дело на него уже было заведено. Процесс должен был завершиться в январе, но по ряду объективных причин, в том числе из-за болезни судьи, затянулся", - пояснил собеседник агентства.
По опыту аналогичных дел дипломаты ожидают, что власти ОАЭ
ограничатся штрафом в отношении Ершова и вышлют его из страны.
Дипломаты призывают туристов быть менее беспечными и напоминают, что незнание законодательства страны не освобождает туристов от ответственности. В частности, они советуют во время пребывания в Эмиратах быть осторожными при фотосъемках вне известных туристических мест, чтобы не быть заподозренными в фотографировании стратегически важных объектов, поскольку это может привести к задержанию, длительному и затратному судебному процессу.