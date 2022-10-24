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В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов

В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов - РИА Новости, 24.10.2022

В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов

Полиция в норвежской провинции Нурланн задержала двух россиян за съемку военных объектов, передает телекомпания TV2. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:41

2022-10-24T15:41

2022-10-24T16:01

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МУРМАНСК, 24 окт — РИА Новости. Полиция в норвежской провинции Нурланн задержала двух россиян за съемку военных объектов, передает телекомпания TV2."Два гражданина России задержаны полицейскими в Нурланне. По данным наших источников, они подозреваются в том, что вели съемку военных объектов", — говорится в сообщении. Подробностей, на что именно они вели съемку, журналисты не привели. Также не сообщается, что они снимали.Полиция региона подтвердила задержание, суд изберет меру пресечения в понедельник. Расследование передадут в службу безопасности Норвегии.Отмечается, что задержанные не признают вину и настаивают на том, что они обычные туристы.Большинство задержаний россиян с дронами произошли за последние две недели на севере страны. Пока известно о семи гражданах, не считая последнего случая в Нурланне, четверо из них были отпущены на свободу после нескольких дней ареста.

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