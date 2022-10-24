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В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов - РИА Новости, 24.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221024/obekty-1826310645.html
В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов
В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов - РИА Новости, 24.10.2022
В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов
Полиция в норвежской провинции Нурланн задержала двух россиян за съемку военных объектов, передает телекомпания TV2. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:41
2022-10-24T16:01
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МУРМАНСК, 24 окт — РИА Новости. Полиция в норвежской провинции Нурланн задержала двух россиян за съемку военных объектов, передает телекомпания TV2."Два гражданина России задержаны полицейскими в Нурланне. По данным наших источников, они подозреваются в том, что вели съемку военных объектов", — говорится в сообщении. Подробностей, на что именно они вели съемку, журналисты не привели. Также не сообщается, что они снимали.Полиция региона подтвердила задержание, суд изберет меру пресечения в понедельник. Расследование передадут в службу безопасности Норвегии.Отмечается, что задержанные не признают вину и настаивают на том, что они обычные туристы.Большинство задержаний россиян с дронами произошли за последние две недели на севере страны. Пока известно о семи гражданах, не считая последнего случая в Нурланне, четверо из них были отпущены на свободу после нескольких дней ареста.
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в мире, норвегия, россия, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Норвегия, Россия, Туризм, Новости - Туризм
15:41 24.10.2022 (обновлено: 16:01 24.10.2022)
 
В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов

В норвежском Нурланне полиция задержала двоих россиян за съемку военных объектов

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 окт — РИА Новости. Полиция в норвежской провинции Нурланн задержала двух россиян за съемку военных объектов, передает телекомпания TV2.
"Два гражданина России задержаны полицейскими в Нурланне. По данным наших источников, они подозреваются в том, что вели съемку военных объектов", — говорится в сообщении.
Подробностей, на что именно они вели съемку, журналисты не привели. Также не сообщается, что они снимали.
Полиция региона подтвердила задержание, суд изберет меру пресечения в понедельник. Расследование передадут в службу безопасности Норвегии.
Отмечается, что задержанные не признают вину и настаивают на том, что они обычные туристы.
Большинство задержаний россиян с дронами произошли за последние две недели на севере страны. Пока известно о семи гражданах, не считая последнего случая в Нурланне, четверо из них были отпущены на свободу после нескольких дней ареста.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 12:54
Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом, заявил Песков
 
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