https://ria.ru/20221020/iran-1825397944.html

Посольство России предупредило о запрете фотосъемок в крупных городах Ирана

Посольство России предупредило о запрете фотосъемок в крупных городах Ирана - РИА Новости, 20.10.2022

Посольство России предупредило о запрете фотосъемок в крупных городах Ирана

Посольство России в Иране в четверг предупредило, чтобы граждане РФ не проводили фото- и видеосъемку на улицах крупных городов Ирана, в связи с продолжающимся... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:35

2022-10-20T15:35

2022-10-20T16:31

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Посольство России в Иране в четверг предупредило, чтобы граждане РФ не проводили фото- и видеосъемку на улицах крупных городов Ирана, в связи с продолжающимся беспорядками и арестами участников протестных акций в стране.В Иране уже месяц продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее задержания полицией нравов. В основном протесты и мятежи проходят в провинциях Гилян, Хузестан, Белуджистан и Систан, Тегеран и Курдистан. Как отмечали власти и СМИ в Иране, призывы к подрывным действиям тиражируются в фейковых Telegram-каналах, а также в неофициальных СМИ. В ответ правительство локально отключило интернет, а силовые структуры ежедневно производят аресты участников акций."Нам известно о единичных случаях, когда при фотографировании иранских достопримечательностей в кадры российских туристов случайно попадали представители местной полиции. Это вызывало вопросы с их стороны, но разъяснениями россиян инциденты исчерпывались. В очередной раз обращаем внимание на официальный запрет на фото- и видеосъемку во многих местах в крупных городах Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Тегеране.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В результате, на протяжении нескольких недель в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатом была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.

https://ria.ru/20221016/protesty-1824433734.html

https://ria.ru/20221019/iran-1825152639.html

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