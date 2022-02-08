https://ria.ru/20220208/egipet-1771613430.html
Дипломат рассказал о местах в Египте, где туристам не стоит делать фото
Дипломат рассказал о местах в Египте, где туристам не стоит делать фото - РИА Новости, 08.02.2022
Дипломат рассказал о местах в Египте, где туристам не стоит делать фото
Посол РФ в Египте Георгий Борисенко в интервью РИА Новости предупредил о последствиях фото- и видеосъемки в нетуристических местах. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:19
2022-02-08T12:19
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КАИР, 8 фев — РИА Новости. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко в интервью РИА Новости предупредил о последствиях фото- и видеосъемки в нетуристических местах."В Египте существуют сложившиеся веками традиции, которые необходимо уважать, включая право местных жителей на частную жизнь. Потому, например, не стоит без спроса производить фото- и видеосъемку в нетуристических местах", — заявил дипломат.Также он отметил, что путешественникам следует быть внимательнее при выездах на экскурсии и на прогулках за пределами отелей с учетом непростого египетского дорожного движения.Также посольство предупреждает о запрете на ввоз в Египет стреляных пуль и гильз. По словам Борисенко, за последние месяцы их часто находили в багаже соотечественников."Результатом может стать не только недопуск на посадку при обратном вылете и необходимость затем за свой счет приобретать билет на другой рейс, но и тюремное наказание. Нашим дипломатам уже не раз приходилось предотвращать подобное развитие событий", — отметил посол.
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туризм, египет, коронавирус covid-19, красное море, новости - туризм
Дипломат рассказал о местах в Египте, где туристам не стоит делать фото
Посол РФ: фотосъемка в нетуристических местах Египта без разрешения нежелательна
КАИР, 8 фев — РИА Новости.
Посол РФ в Египте Георгий Борисенко в интервью
РИА Новости предупредил о последствиях фото- и видеосъемки в нетуристических местах.
"В Египте существуют сложившиеся веками традиции, которые необходимо уважать, включая право местных жителей на частную жизнь. Потому, например, не стоит без спроса производить фото- и видеосъемку в нетуристических местах", — заявил дипломат.
Также он отметил, что путешественникам следует быть внимательнее при выездах на экскурсии и на прогулках за пределами отелей с учетом непростого египетского дорожного движения.
Также посольство предупреждает о запрете на ввоз в Египет стреляных пуль и гильз. По словам Борисенко, за последние месяцы их часто находили в багаже соотечественников.
"Результатом может стать не только недопуск на посадку при обратном вылете и необходимость затем за свой счет приобретать билет на другой рейс, но и тюремное наказание. Нашим дипломатам уже не раз приходилось предотвращать подобное развитие событий", — отметил посол.