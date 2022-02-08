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Георгий Борисенко: президент Египта посетит РФ для участия в юбилейном ПМЭФ

Георгий Борисенко: президент Египта посетит РФ для участия в юбилейном ПМЭФ - РИА Новости, 08.02.2022

Георгий Борисенко: президент Египта посетит РФ для участия в юбилейном ПМЭФ

Египет является ключевым торговым партнером России в Африке, страны связывает стратегическое сотрудничество, "Росатом" строит в этой арабской стране АЭС, с 2021 РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:00

2022-02-08T10:00

2022-02-08T10:00

интервью

сергей лавров

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

совет федерации рф

египет

порт-саид

георгий борисенко

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Египет является ключевым торговым партнером России в Африке, страны связывает стратегическое сотрудничество, "Росатом" строит в этой арабской стране АЭС, с 2021 года с Египтом возобновлено авиасообщение в полном масштабе. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко в интервью корреспонденту РИА Новости Заману Рамазанову рассказал о визите президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в Санкт-Петербург, перспективах Российской промышленной зоны, поставках вакцины от коронавируса и локализации ее производства в Египте, а также дал советы российским туристам.– Как вы оцениваете текущую динамику российско-египетских отношений? Какие российские официальные лица планируют посетить Египет в этом году?– Наши отношения имеют стратегический характер и поступательно развиваются. Этому способствуют как регулярные политические контакты и координация на различных международных площадках, так и укрепление культурных и экономических связей. Прочную основу для сохранения текущей динамики российско-египетского взаимодействия и ее дальнейшего наращивания создает вступивший в силу в январе 2021 года Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.Несмотря на сохраняющиеся противокоронавирусные ограничения, в прошлом году Каир посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, и с ответным визитом в Москве побывал глава внешнеполитического ведомства АРЕ Самех Шукри. В Египте прошли консультации по борьбе с терроризмом, по актуальным вопросам европейской повестки дня и кооперации в рамках международных организаций на уровне заместителей главы российского МИД. Новый импульс получило сотрудничество в области спорта после приезда нашего министра спорта Олега Матыцина в египетскую столицу и посещения Казани его коллегой Ашрафом Субхи.В Москве состоялось очередное заседание российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под совместным председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и его визави Невин Гамеа. В этом году данное мероприятие пройдет в Каире. На 2022 год также запланирован пятый раунд переговоров по разработке соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Египтом.На фоне возобновления в августе 2021 года полноформатного авиасообщения между российскими городами и египетскими курортами Красного моря наблюдалось активное взаимодействие между туристическими ведомствами России и Египта. Зарина Догузова и министр туризма и древностей АРЕ Халед аль-Анани регулярно общались по телефону и провели несколько встреч. Глава Минтуризма Египта открывал египетский павильон на проходившей в Москве выставке "Отдых-2021".В рамках укрепления межпарламентских связей российскую столицу посетил председатель египетского Сената Абдельвахаб Абдерразек. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко "сверила часы" со спикером Палаты депутатов АРЕ Ханафи Гибали на полях Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.Безусловно, одним из ключевых событий стало открытие 18 июня Года российско-египетского гуманитарного сотрудничества, для участия в котором в АРЕ прибыла представительная делегация во главе с заместителем министра культуры России Ольги Яриловой. Мероприятия в его рамках продолжаются.В свою очередь взаимодействие в области обороны в 2021 году отмечено успешными совместными военно-морскими и десантными учениями, которые прошли в Египте. Теперь черед проведения аналогичных маневров на российской территории. Также планируются общие тренировки подразделений ПВО.Вообще ожидается, что 2022 год будет очень насыщенным по части российско-египетских отношений. В частности, Египет станет главным гостем юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума. Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси уже подтвердил намерение посетить Россию для участия в этом мероприятии. А в Каире должны пройти консультации министров иностранных дел и министров обороны в формате "2+2".– Каков в настоящее время торговый оборот между Россией и Египтом, есть ли препятствия на пути к его увеличению?– Наши страны имеют устойчивые экономические связи, развитию который в последние два года, конечно, мешала пандемия коронавируса, оказавшая негативное влияние на всю мировую торговлю. Несмотря на это, Египет стабильно остается ключевым торговым партнером России в Африке, на который приходится около трети товарообмена с континентом. Взаимный товарооборот в 2021 году, по предварительным статистическим данным, составил примерно пять миллиардов долларов США, прибавив 10% по сравнению с 2020 годом. Мы экспортируем в АРЕ пшеницу и другие зерновые, металлы, древесину, машины и оборудование, изделия химической промышленности, а импортируем фрукты, овощи и текстиль.На египетском рынке действуют порядка 470 отечественных фирм, инвестировавших более восьми миллиардов долларов. Крупные российские компании вроде "Лукойла", "Роснефти" и "Зарубежнефти" уверенно занимают большую нишу в сфере добычи полезных ископаемых, получая новые концессии, в том числе на крупнейшем газовом месторождении Египта "Зохр". На заводе вблизи Каира ведется сборка отечественных автомобилей "Лада". Кстати, модель "Гранта" пользуется большой популярностью среди местных автолюбителей, а также в качестве служебных машин в государственных учреждениях АРЕ.Наши производители успешно конкурируют с иностранным бизнесом и получают внушительные заказы. Яркое тому подтверждение – самый крупный в истории Египетских национальных железных дорог контракт на поставку 1300 пассажирских вагонов, заключенный с "Трансмашхолдингом". Отгрузка идет по графику, и египетские пользователи общественного транспорта уже имеют возможность по достоинству оценить качество новых электричек, которые тут так и называют – "русские поезда".Недавно упомянутым российским производителем подписано дополнительное соглашение о создании в Египте пункта материально-технического обслуживания вагонов. В течение следующих 12 лет оно будет осуществляться с участием наших специалистов.Интенсивно развивается экономическое взаимодействие между регионами России и Египта. Так, в конце 2021 года Каир посетила бизнес-миссия из Крыма, обсудив с местными предпринимателями перспективы сотрудничества. Решено продолжить контакты и реализовывать договоренности на практике.Если говорить о трудностях в расширении торговли, не связанных с пандемийными ограничениями, то, как и в случае с любой другой страной, многое упирается в желание защитить собственных производителей от конкуренции и препоны, связанные с бюрократическими процедурами. Стараемся помогать российским компаниям преодолевать такие сложности. Они есть, но в целом не создают значительных помех для успешной кооперации России и Египта.– Какие преимущества сулит создание Российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала? О каких производствах в первую очередь идет речь?– Российская промышленная зона, безусловно, является одним из флагманских отечественных проектов, реализуемых в АРЕ. Локализация производства в этой стране позволит нашим предпринимателям экспортировать товары со сниженными пошлинами на африканские, арабские и европейские рынки, поскольку Каир участвует во многих соглашениях о свободной торговле. Часть продукции будет продаваться в самом Египте. Резиденты получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы и преференциальный налоговый режим.Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка – в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского берега. Финансирование ее создания с нашей стороны начнется уже в 2022 году. Непосредственно проектом занимаются Минпромторг России и "ВЭБ.РФ". Среди возможных резидентов – компании ведущих отраслей российской экономики: машиностроения, химической промышленности, металлургии, фармацевтики. Их представители в прошлом году несколько раз осматривали площадки и встречались с египетскими партнерами.– Министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммед Заки заявил в ноябре 2021 года, что Каир рассчитывает вывести все сферы военного сотрудничества с российскими коллегами на качественно новый уровень. Каковы перспективы развития ВТС между странами? Есть ли планы расширения номенклатуры поставляемого АРЕ вооружения?– Мы приветствуем намерения Каира углублять взаимодействие в различных сферах, включая военное и военно-техническое сотрудничество. Египет является стратегическим партнером России, давним и проверенным другом. С нашей стороны также присутствует готовность к дальнейшему сотрудничеству в любых современных форматах и по всему спектру продукции гражданского, военного и двойного назначения.Как вы понимаете, тема ВТС является довольно чувствительной, особенно в условиях санкций, которыми Запад, вопреки собственным постулатам о "свободе торговли", пытается обеспечить себе конкурентные преимущества на зарубежных рынках. Однако, как египетские, так и другие иностранные покупатели продукции российского ВПК по достоинству оценивают ее выгодные отличия от западных аналогов и стабильно наращивают портфель заказов. Могу лишь сказать, что кооперация с Египтом в этой области постоянно развивается в соответствии с трендами мирового рынка.С 2005 года действует российско-египетская комиссия по военно-техническому сотрудничеству. В АРЕ активно работает представительство государственной корпорации "Ростех". Министры обороны двух стран находятся в постоянном контакте и проводят регулярные встречи. Отечественные производители военной продукции представляют образцы своих изделий на различных международных площадках, в том числе на ежегодно устраиваемой в Египте выставке "EDEX". Например, в прошлом году наши ведущие концерны презентовали более 350 видов вооружений, включая стрелковое оружие, модели танков, вертолетов, самолетов, ракетных комплексов и многое другое. России всегда найдется, чем удивить потенциальных заказчиков.– По словам Генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, заливка бетона и начало строительства первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте намечены на июль текущего года. Кто из российских чиновников посетит это мероприятие, ожидается ли визит на высшем уровне?– Сооружение первой в Египте атомной электростанции является крупнейшим совместным проектом – и по стоимости, и по значимости. Она будет состоять из четырех энергоблоков и станет таким же символом двустороннего сотрудничества, как Асуанская высотная плотина, возведенная при советской помощи. Подготовленная "Росатомом" проектная документация сейчас рассматривается египетским регулятором.Предполагается, что в июле начнется фактическое строительство АЭС "Эль-Дабаа". Конкретно речь идет о запуске бетонирования фундаментной плиты реакторного отделения первого энергоблока. Безусловно, такое важное событие будет сопровождаться соответствующей его масштабам церемонией, модальности которой уже обсуждаются на самом высоком уровне. Однако в каком формате она пройдет и кто примет в ней участие – пока сказать сложно. Это зависит от многих факторов, включая санитарно-эпидемиологическую обстановку.– Сколько российских туристов посетили Египет после возобновления авиасообщения? Как усилилась нагрузка на Посольство в связи с обращениями туристов, какие запросы наиболее часты? Какие советы дадите туристам, чтобы максимально комфортно провести отдых в Египте?– До 31 октября 2015 года, когда в результате взрыва террористами нашего самолета в небе над Синайским полуостровом погибли 224 гражданина России, Египет входил в тройку самых популярных туристических направлений среди россиян. В 2014 году его курорты на Красном море посетили 3,3 миллиона наших соотечественников. После закрытия прямого авиасообщения поток практически сошел на нет и оценивался в несколько десятков тысяч туристов в год после восстановления в 2018 году полетов между Москвой и Каиром.Полноформатное авиасообщение возобновлено в августе 2021 года в соответствии с договоренностью, достигнутой президентами Владимиром Путиным и Абдель Фаттахом Ас-Сиси в ходе телефонного разговора в апреле прошлого года. Этот шаг способствовал наращиванию российско-египетских туристических обменов. В прошлом году здесь побывали более 700 тысяч россиян, а за первые две недели 2022 года АРЕ посетили порядка 125 тысяч наших граждан. Ежедневно в каждом из аэропортов курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх приземляются по 20-25 рейсов из России.Безусловно, возросший туристический поток увеличил нагрузку на консульский отдел посольства в Каире, в зоне ответственности которого находятся курорты Южного Синая, и генеральные консульства в Хургаде и Александрии. Помимо просьб прояснить правила въезда в АРЕ, которые совсем несложные (визу можно приобрести в аэропорту прибытия, при въезде достаточно предъявить сертификат о вакцинации "Спутником V" или негативный ПЦР-тест), приходится помогать туристам, находящимся в Египте, в таких житейских ситуациях, как потеря документов или денег, болезни и травмы. Чем больше людей приезжает, тем, понятно, выше количество подобных случаев.Поначалу было немало жалоб на большие очереди в курортных аэропортах. До сих пор слышим сетования на многоступенчатые предпосадочные проверки пассажиров. Естественно, просим египетские власти обеспечить максимальное корректное и доброжелательное обращение своего персонала с нашими гражданами. Так и происходит в большинстве случаев, поскольку Египет очень заинтересован в российских туристах.При этом следует понимать, что тщательные проверочные мероприятия – вовсе не прихоть египетских аэропортов. Они нацелены на то, чтобы не допустить повторения трагедии 2015 года. Все схемы выхода на посадку отработаны в тесном взаимодействии с российскими экспертами по безопасности. Их строгое соблюдение египтянами было одним из условий возобновления прямых рейсов из России. Мы не должны забывать про опасность терроризма, существующую во всем мире.Кстати, порой наши туристы заставляют тревожиться службы безопасности в аэропортах Египта. За последние месяцы многократно в багаже соотечественников обнаруживались стреляные пули и гильзы. Возможно, кто-то считает их безобидными предметами и возит с собой в качестве сувениров, например, после охоты, но по египетским правилам их провоз строго запрещен. То же самое относится к любым колющим и режущим предметам в ручной клади.Это нужно учитывать и ни в коем случае не вывозить такие вещи из Египта и не брать их с собой сюда, так как результатом может стать не только недопуск на посадку при обратном вылете и необходимость затем за свой счет приобретать билет на другой рейс, но и тюремное наказание. Нашим дипломатам уже не раз приходилось предотвращать подобное развитие событий.Еще хотели бы порекомендовать туристам не пренебрегать профилактическими мерами по защите от коронавируса. Теплая атмосфера отдыха на Красном море расслабляет, так что некоторые забывают про маски и санитайзеры. В большинстве гостиниц они имеются в свободном доступе – стоит только захотеть.Кроме того, следует проявлять бдительность при выездах на экскурсии и прочих прогулках за пределами отелей, в том числе с учетом непростого египетского дорожного движения.Важно помнить, что в Египте существуют сложившиеся веками традиции, которые необходимо уважать, включая право местных жителей на частную жизнь. Потому, например, не стоит без спроса производить фото ивидеосъемку в нетуристических местах.Если вы, тем не менее, оказались в затруднительном положении, рекомендуем незамедлительно обращаться в ближайшее консульское учреждение по круглосуточной экстренной линии, номер которой можно посмотреть на сайте. Наши дипломаты обязательно окажут содействие.– Египет активно строит Новую административную столицу (НАС). С декабря 2021 года туда начали переезжать египетские государственные ведомства. Идет также речь о переезде посольств других стран в дипломатический квартал столицы. Каковы перспективы переноса нашего посольства в НАС?– Египтяне по праву гордятся своей Новой административной столицей, которая представляет собой построенный с нуля город посреди пустыни, обладающий самой современной инфраструктурой. Сам бывал там и впечатлен масштабами проделанной правительством АРЕ работы. Насколько понимаю, уже во второй половине этого года она будет официально открыта, и, судя по всему, мир ждет зрелищная церемония, которая представит мегаполис во всей красе.Иностранным дипломатическим представительствам, в том числе нашему, предстоит постепенно переносить часть работы в будущую столицу, куда переместятся многие встречи с официальными лицами. Поскольку она располагается всего в 70 километрах от центра Каира, где находится посольство России, это не будет слишком сложно. Со временем вопрос о переезде может, конечно, встать, однако возведение нового посольского комплекса, достойного нашей страны и отвечающего требованиям безопасности, займет долгие годы.– На какой стадии находятся переговоры по локализации производства в АРЕ российской вакцины "Спутник V"? Есть ли примерные даты, когда ожидается первая партия произведенной в Египте вакцины? Планируется ли экспорт в другие страны, или же в первую очередь будут удовлетворены потребности внутреннего рынка?– Переговоры о локализации производства в Египте отечественной противокоронавирусной вакцины "Спутник V" успешно завершились еще в апреле прошлого года, когда Российский фонд прямых инвестиций и одна из крупнейших египетских фармацевтических компаний "Минафарм" подписали соответствующее соглашение. С тех пор стороны активно работали над реализацией договоренностей, предполагающих изготовление здесь около 40 миллионов доз нашего препарата в год.На данный момент практически завершена передача технологий, и предприятие "Минафарм" уже делает пробные партии вакцины, которые затем тщательно проверяются в российском НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Надеемся, что весной начнется регулярное производство. Насколько знаю, в первую очередь "Минафарм" предполагает во взаимодействии с египетскими властями удовлетворить потребности местного рынка. Затем могут организовать поставки в другие африканские государства, где тоже очень ждут нашу вакцину.– Египет получил в дар от различных стран миллионы доз вакцин различных производителей. Планирует ли Москва подобные гуманитарные жесты в адрес Каиру?– "Спутник V" очень положительно зарекомендовал себя в ходе проходящей в Египте кампании по иммунизации населения и пользуется большим спросом. В рамках уже существующих договоренностей российская сторона обеспечит местное население 20 миллионами прививочных доз.Кроме того, мы готовы поставлять вакцину "Спутник Лайт", которая тоже сертифицирована Каиром. Ее можно использовать как для первичной вакцинации, так и в качестве "бустера" для создания дополнительной защиты от коронавируса.Помимо коммерческих сделок, тысячи доз российской вакцины в прошлом году переданы египетским друзьям в дар. Они, в частности, использовались в Вооруженных силах АРЕ и для спортсменов из национальных сборных команд. В рамках совместной борьбы с пандемией COVID-19 такое взаимодействие продолжится.– Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Россия и Египет достигли принципиального понимания по вопросу материальных выплат семьям погибших в крушении самолета над Синаем в 2015 году. На каком этапе переговоры между сторонами, о какой сумме компенсации идет речь?– Обсуждение размеров выплат родственникам наших туристов, погибших при крушении лайнера авиакомпании "Когалымавиа", с октября прошлого года ведется напрямую между Федерацией туристических палат АРЕ и семьями жертв, большинство которых объединены в рамках фонда памяти "Рейс 9268". МИД России и посольство в Каире держат вопрос в фокусе внимания и оказывают возможное содействие. Напоминаем египетским властям, что данная проблема является ключевой в повестке дня двусторонних отношений и требует быстрейшего урегулирования. Надеемся, что в скором времени удастся найти взаимоприемлемое решение и удовлетворить законные требования российских граждан.– Сколько египетских студентов сейчас обучаются в российских вузах по квотам? Какие специальности наиболее востребованы среди абитуриентов?– Практика студенческих обменов между Россией и Египтом зародилась еще в 1960-е годы и получила новый импульс в последние десять лет. Сегодня АРЕ входит в десятку стран-лидеров по количеству студентов, выбирающих нашу страну для получения высшего или второго высшего образования.По данным министерства образования и науки России, в настоящее время у нас обучаются более 12,4 тысячи египетских студентов. Судя по увеличивающемуся объему обращений за учебными визами в российские консульские учреждения в АРЕ, этот показатель продолжит расти, хотя еще в 2017 году в российских вузах училось немногим больше двух тысяч египтян.Студенты имеют возможность поступить в учебные заведения как на коммерческой основе, так и бесплатно по ежегодно выделяемой государственной стипендиальной квоте. Так, на 2022-2023 годы для египтян правительством России предоставлено 110 стипендий. С учетом повышающегося спроса на российское образование в Египте их число продолжит расти.Египетских студентов традиционно привлекают в России врачебные специальности (прежде всего, лечебное дело и стоматология), нефтегазовая сфера, программная инженерия и экономика. Многие учатся по таким направлениям, как строительство, электроника, компьютерные науки, робототехника. Нам особенно импонируют, что большое количество абитуриентов из Египта предпочитает учиться на русском языке.В последние годы одним из наиболее востребованных среди египтян направлений стала ядерная физика, так как Россия и Египет активно сотрудничают в области атомной энергетики. Будущих сотрудников АЭС "Эль-Дабаа" обучают в России. Соответствующие образовательные программы есть в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, Томском политехническом университете (ТПУ), Уральском федеральном университете, Санкт-Петербургском политехническом университете и других.Некоторые российские вузы готовят специалистов в сфере ядерной энергетики в сотрудничестве с египетскими образовательными организациями. Так, в ТПУ есть программа двойного диплома "Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг" в партнерстве с Египетско-российским университетом (ЕРУ). Первые три года студенты учатся у себя на родине, затем приезжают в Россию, чтобы закрепить знания на практике, поскольку в томском вузе есть ядерный реактор, где они проводят исследования. Выпускники получают дипломы двух университетов – ТПУ и ЕРУ.– Какие события можно назвать ключевыми в программе российских культурных мероприятий в Египте на 2022 год?– У нас продолжается перекрестный Год гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом, в раках которого активно знакомим египетских друзей с культурным многообразием нашей страны. Делаем это через выступления музыкальных и танцевальных коллективов, выставки, мастер-классы и другие мероприятия, проходящие на площадках российских культурных центров в Каире и Александрии, а также на лучших сценах АРЕ.С января 2022 года реализуем разработанный российским министерством культуры проект "Регионы России", который должен комплексно показать русский север, юг, восток и запад. Свое самобытное и многогранное искусство уже продемонстрировали местной публике гости из Ханты-Мансийского автономного округа, получившие восторженные отзывы. На очереди в марте Татарстан. Затем Санкт-Петербург и Хабаровский край. Тем самым наша страна должна стать гораздо ближе и понятнее египтянам.Россия также продолжит принимать активное участие в художественных фестивалях, организуемых в Египте. Сейчас, например, готовится поездка кинематографистов из Татарстана и Чечни на Порт-Саидский международный кинофестиваль, который пройдет в конце июня.

https://ria.ru/20220207/forum-1771503218.html

https://ria.ru/20211225/egipet-1765503915.html

https://ria.ru/20210421/poezd-1729323105.html

https://ria.ru/20211203/preimuschestva-1762106851.html

https://ria.ru/20210818/aes-1746285496.html

https://ria.ru/20211115/razgovor-1759098502.html

https://ria.ru/20210127/egipet-1594656124.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/egipet-1768790542.html

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интервью, сергей лавров, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", совет федерации рф, египет, порт-саид, георгий борисенко, абдель фаттах ас-сиси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)