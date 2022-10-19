https://ria.ru/20221019/bespilotnik-1825107560.html

В Норвегии россиянина задержали за съемку с беспилотника

В Норвегии россиянина задержали за съемку с беспилотника - РИА Новости, 19.10.2022

В Норвегии россиянина задержали за съемку с беспилотника

Полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген, за последние четыре дня это уже седьмой случай,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:27

2022-10-19T14:27

2022-10-19T14:31

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МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген, за последние четыре дня это уже седьмой случай, когда россиян задерживают с дронами в королевстве, сообщила телекомпания TV2."Во вторник 47-летний гражданин России был заключен под стражу на две недели в окружном суде провинции Финнмарк. Согласно постановлению, ему предъявлено обвинение в управлении беспилотником с июля по середину октября на Шпицбергене", - говорится в сообщении. Записи с беспилотников будут иметь, по словам полицейских, важнейшее значение для расследования. "Мы сделаем выводы после проверки конфискованных материалов", - заявила представитель правоохранительных органов провинции Финнмарк Анья Миккельсен Индбьёр.Сообщается также, что у мужчины также есть британское гражданство. Отмечается, что за четыре дня норвежская полиция задержала уже семерых граждан России, которые управляли беспилотниками на территории королевства. Все взяты под стражу. Полиция конфисковала дроны, карты памяти, фототехнику и фотоматериалы.Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. "Мы не потерпим, чтобы кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии… Мы говорим этому "нет" и собираемся преследовать и останавливать нарушителей", - сказал премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, слова которого приводит телекомпания NRK.

https://ria.ru/20221007/norvegiya-1822299540.html

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825061980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, россия, шпицберген, беспилотники, бпла, технологии