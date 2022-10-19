Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии россиянина задержали за съемку с беспилотника - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/bespilotnik-1825107560.html
В Норвегии россиянина задержали за съемку с беспилотника
В Норвегии россиянина задержали за съемку с беспилотника - РИА Новости, 19.10.2022
В Норвегии россиянина задержали за съемку с беспилотника
Полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген, за последние четыре дня это уже седьмой случай,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:27
2022-10-19T14:31
в мире
норвегия
россия
шпицберген
беспилотники
бпла
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_c662eec1f934dc74f3e73890fe20c6fc.jpg
МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген, за последние четыре дня это уже седьмой случай, когда россиян задерживают с дронами в королевстве, сообщила телекомпания TV2."Во вторник 47-летний гражданин России был заключен под стражу на две недели в окружном суде провинции Финнмарк. Согласно постановлению, ему предъявлено обвинение в управлении беспилотником с июля по середину октября на Шпицбергене", - говорится в сообщении. Записи с беспилотников будут иметь, по словам полицейских, важнейшее значение для расследования. "Мы сделаем выводы после проверки конфискованных материалов", - заявила представитель правоохранительных органов провинции Финнмарк Анья Миккельсен Индбьёр.Сообщается также, что у мужчины также есть британское гражданство. Отмечается, что за четыре дня норвежская полиция задержала уже семерых граждан России, которые управляли беспилотниками на территории королевства. Все взяты под стражу. Полиция конфисковала дроны, карты памяти, фототехнику и фотоматериалы.Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. "Мы не потерпим, чтобы кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии… Мы говорим этому "нет" и собираемся преследовать и останавливать нарушителей", - сказал премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, слова которого приводит телекомпания NRK.
https://ria.ru/20221007/norvegiya-1822299540.html
https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825061980.html
норвегия
россия
шпицберген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_274:0:5138:3648_1920x0_80_0_0_8af63a1fdb3e6fcd8e18af51034a8951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, россия, шпицберген, беспилотники, бпла, технологии
В мире, Норвегия, Россия, Шпицберген, Беспилотники, БПЛА, Технологии
14:27 19.10.2022 (обновлено: 14:31 19.10.2022)
 
В Норвегии россиянина задержали за съемку с беспилотника

Полиция Норвегии задержала россиянина за съемку с беспилотника на Шпицбергене

© Fotolia / mmuenzlФлаг на норвежской границе
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Fotolia / mmuenzl
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген, за последние четыре дня это уже седьмой случай, когда россиян задерживают с дронами в королевстве, сообщила телекомпания TV2.
"Во вторник 47-летний гражданин России был заключен под стражу на две недели в окружном суде провинции Финнмарк. Согласно постановлению, ему предъявлено обвинение в управлении беспилотником с июля по середину октября на Шпицбергене", - говорится в сообщении. Записи с беспилотников будут иметь, по словам полицейских, важнейшее значение для расследования. "Мы сделаем выводы после проверки конфискованных материалов", - заявила представитель правоохранительных органов провинции Финнмарк Анья Миккельсен Индбьёр.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 17:00
В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях
Сообщается также, что у мужчины также есть британское гражданство. Отмечается, что за четыре дня норвежская полиция задержала уже семерых граждан России, которые управляли беспилотниками на территории королевства. Все взяты под стражу. Полиция конфисковала дроны, карты памяти, фототехнику и фотоматериалы.
Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. "Мы не потерпим, чтобы кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии… Мы говорим этому "нет" и собираемся преследовать и останавливать нарушителей", - сказал премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, слова которого приводит телекомпания NRK.
Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
11:34
Великобритания рассматривает введение санкций за передачу России БПЛА
 
В миреНорвегияРоссияШпицбергенБеспилотникиБПЛАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала