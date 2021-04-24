https://ria.ru/20210424/semka-1729755733.html

Задержанный за обнаженную съемку в Дубае раскрыл подробности инцидента

Задержанный за обнаженную съемку в Дубае раскрыл подробности инцидента

Российский бизнесмен Алексей Концов, которого ранее задержали по обвинению в организации фотосессии с обнаженными девушками в Дубае, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T12:27

2021-04-24T12:27

2021-04-24T14:44

россия

дубай (город)

украина

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Российский бизнесмен Алексей Концов, которого ранее задержали по обвинению в организации фотосессии с обнаженными девушками в Дубае, рассказал РИА Новости подробности инцидента: по его словам, девушки зашли в его номер переодеться, а во время съемки, которую разрешила администрация здания, были в купальниках.Концов был задержан в начале апреля вместе с 12 девушками с Украины, которые фотографировались на балконе в одной из высоток Дубая, после появления в социальных сетях видео, возмутившего жителей соседних домов, поскольку на записи девушки выглядели обнаженными. Позже суд ОАЭ снял обвинения с Концова в организации фотосессии, в четверг его депортировали в Россию. Также суд Дубая депортировал участниц фотосессии с Украины.По словам Концова, поездку для моделей организовал житель Украины Виталий Гречин, с ним Концов познакомился в январе."Дом, в котором я жил, имеет отличный ресторан с бассейном, в этом ресторане в тот день Виталий с подругами отдыхали и проводили фотосъемки в купальниках, это было со стопроцентного разрешения администрации здания. Фотосъемки длились довольно продолжительное время. Ко мне девушки поднялись, чтобы переодеться после съемок, и были у меня в квартире не более получаса", - рассказал собеседник агентства.При этом, по его словам, на балконе девушки провели буквально несколько минут. "Видео снимал сосед с другого небоскреба. Он в тюрьме, так как снимать и выкладывать такое запрещено… В отношении меня проведена следственная проверка, оснований для возбуждения любого дела нет. Нет оснований даже для штрафа. Были проверены все возможные анализы (на алкоголь, вещества), досмотрены все вещи, телефоны, не обнаружено ровным счетом ничего", - заявил Концов.

https://ria.ru/20210406/gubernator-1727042341.html

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дубай (город)

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россия, дубай (город), украина, общество