https://ria.ru/20220127/kair-1769765640.html
Фотограф из России рассказал о причинах драки с местными жителями в Каире
Фотограф из России рассказал о причинах драки с местными жителями в Каире - РИА Новости, 27.01.2022
Фотограф из России рассказал о причинах драки с местными жителями в Каире
Российский фотограф и блогер Арсений Котов сообщил РИА Новости, что его задержали в Каире после потасовки, в результате которой он получил травмы головы. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:09
2022-01-27T13:09
2022-01-27T16:27
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КАИР, 27 янв — РИА Новости. Российский фотограф и блогер Арсений Котов сообщил РИА Новости, что его задержали в Каире после потасовки, в результате которой он получил травмы головы.В инстаграме Котов рассказал, что местный житель "размахивал кулаками", когда фотограф снимал в "Городе мусорщиков" (исторический район в египетской столице, где живут работники, собирающие и сортирующие отходы). Началась драка, к которой присоединились еще трое египтян. Позже Котов уточнил: обидчик решил, что блогер фотографирует его жену."Что предъявляют полицейские: ничего. Они не говорят по-английски. Они отобрали паспорт, фотоаппарат, просто меня держат (в отделении. — Прим. ред.), ничего не происходит", — говорится в публикации.По словам фотографа, ему оказали минимальную медицинскую помощь. "Зашили рваную рану на голове, рану на руке — глубокую ссадину, и все <…> правый глаз почти ничего не видит", — добавил он.Котов отметил, что только один англоязычный полицейский сказал ему, что его снимками заинтересовалась Public security (по всей видимости, подразумевается Управление общей разведки Египта).Консульство России в Каире ранее сообщило, что делает все необходимое для скорейшего освобождения россиянина, задержанного после конфликта с местными жителями.По информации дипмиссии, инцидент произошел в каирском районе Маншият Нассер "на фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру".
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в мире, блогер, египет, каир (город), новости - туризм, туризм, происшествия
13:09 27.01.2022 (обновлено: 16:27 27.01.2022)
Фотограф из России рассказал о причинах драки с местными жителями в Каире
Российский фотограф Арсений Котов раскрыл подробности инцидента с местными в Каире
КАИР, 27 янв — РИА Новости. Российский фотограф и блогер Арсений Котов сообщил РИА Новости, что его задержали в Каире после потасовки, в результате которой он получил травмы головы.
В инстаграме Котов рассказал, что местный житель "размахивал кулаками", когда фотограф снимал в "Городе мусорщиков" (исторический район в египетской столице, где живут работники, собирающие и сортирующие отходы). Началась драка, к которой присоединились еще трое египтян. Позже Котов уточнил: обидчик решил, что блогер фотографирует его жену.
"Что предъявляют полицейские: ничего. Они не говорят по-английски. Они отобрали паспорт, фотоаппарат, просто меня держат (в отделении. — Прим. ред.), ничего не происходит", — говорится в публикации.
По словам фотографа, ему оказали минимальную медицинскую помощь.
"Зашили рваную рану на голове, рану на руке — глубокую ссадину, и все <…> правый глаз почти ничего не видит", — добавил он.
Котов отметил, что только один англоязычный полицейский сказал ему, что его снимками заинтересовалась Public security (по всей видимости, подразумевается Управление общей разведки Египта).
Консульство России в Каире ранее сообщило
, что делает все необходимое для скорейшего освобождения россиянина, задержанного после конфликта с местными жителями.
По информации дипмиссии, инцидент произошел в каирском районе Маншият Нассер "на фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру".