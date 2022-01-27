https://ria.ru/20220127/egipet-1769754808.html

В посольстве в Каире прокомментировали задержание фотографа Котова

В посольстве в Каире прокомментировали задержание фотографа Котова - РИА Новости, 27.01.2022

В посольстве в Каире прокомментировали задержание фотографа Котова

Консульство РФ в Каире делает все необходимое для скорейшего освобождения российского фотографа Арсения Котова, задержанного в Каире после конфликта с местными... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:57

2022-01-27T11:57

2022-01-27T12:13

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КАИР, 27 янв – РИА Новости. Консульство РФ в Каире делает все необходимое для скорейшего освобождения российского фотографа Арсения Котова, задержанного в Каире после конфликта с местными жителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.По данным дипмиссии, вечером в среду россиянин Арсений Котов прогуливался и осуществлял фото-, видеосъемку в каирском районе Маншият Нассер, также известном как "Город мусорщиков"."На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру, у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции", - сообщили в дипмиссии."Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с А. Котовым после того, как он сообщил о своем задержании, и выехали на место для прояснения ситуации. Тесно взаимодействуем с властями Египта. Делаем всё необходимое для скорейшего освобождения нашего гражданина", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20210902/narkotiki-1748346646.html

https://ria.ru/20210829/rossiyanin-1747702389.html

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египет, каир (город), россия, в мире, новости - туризм