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Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов

Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов - РИА Новости, 11.10.2022

Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов

Дипломатические отношения между СССР и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) установлены 8 декабря 1971 года. В 1986 году открыто посольство СССР в Абу-Даби,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T02:11

2022-10-11T02:11

2022-10-11T02:11

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Дипломатические отношения между СССР и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) установлены 8 декабря 1971 года. В 1986 году открыто посольство СССР в Абу-Даби, в 1987 году – посольство ОАЭ в Москве. В декабре 1991 года ОАЭ признали Российскую Федерацию в качестве государства-правопреемника СССР. Между Россией и Эмиратами традиционно поддерживается устойчивый, доверительный политический диалог, подкрепленный насыщенными многоплановыми контактами на высшем и высоком уровнях. В сентябре 2007 года состоялся первый в истории российско-эмиратских отношений официальный визит президента РФ Владимира Путина в ОАЭ. Наследный принц эмирата Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян посещал Россию с визитами в сентябре 2006 года, июне 2009 года, октябре 2012 года, в сентябре 2013 года, октябре 2014 года, августе и октябре 2015 года, марте 2016 года, апреле 2017 года, июне 2018 года. По итогам встречи президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Москве 1 июня 2018 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В октябре 2019 года состоялся государственный визит президента РФ Владимира Путина в ОАЭ, в ходе которого были проведены переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. В мае 2022 года Владимир Путин поздравил Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ. В декабре 2021 года состоялся визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в ОАЭ для участие в церемонии открытия Национального дня России на Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае, на полях которой он встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Регулярный характер носят контакты на уровне министров иностранных дел.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал ОАЭ в феврале 2007 года, в ноябре 2011 года, в феврале 2016 года, в феврале и августе 2017 года, марте 2019 года. Очередной рабочий визит главы российского внешнеполитического ведомства в ОАЭ состоялся в марте 2021 года. Глава МИД России был принят наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, а также провел переговоры с министром иностранных дел ОАЭ и международного сотрудничества, сопредседателем межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном.Глава эмиратского внешнеполитического ведомства Абдалла бен Зейд Аль Нахайян посещал Москву в октябре 2006 года, в июне 2010 года, в феврале 2012 года, в мае 2015 года, в феврале и ноябре 2016 года, в июне 2019 года, декабре 2020 года.Очередной визит Абдалла бен Зейд Аль Нахайян в РФ состоялся в марте 2022 года, в ходе которого прошли переговоры с Сергеем Лавровым. В 2022 годы главы внешнеполитических ведомств двух стран также встречались и беседовали 1 июня в Эр-Рияде "на полях" пятого раунда министерского заседания стратегическою диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также 23 сентября в Нью-Йорке (США) "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Россия и ОАЭ поддерживают межпарламентские связи. Председатель Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко 13-14 апреля 2016 года с официальным визитом посетила ОАЭ, где она была принята наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, а также вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем эмирата Дубай Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, провела переговоры с председателем Федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси. Амаль аль-Кубейси совершила ответный визит в Российскую Федерацию в июне 2016 года, где ее принял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, состоялись ее встречи с министром иностранных дел РФ Сергей Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси 2 июля 2019 года провели встречу "на полях" международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве. 6-8 декабря 2021 года состоялся второй визит Валентины Матвиенко в ОАЭ, в ходе которого она была принята премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, провела переговоры с председателем Федерального национального собрания ОАЭ Сакром Гобашем. Развиваются российско-эмиратские связи по линии субъектов федерации. В декабре 2021 года Дубай посетила делегация правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным. Эмираты регулярно посещает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Большое внимание сотрудничеству с ОАЭ уделяет руководство Татарстана Торгово-экономические отношения между Россией и ОАЭ регулируются межправительственным Соглашением о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве от 1990 года. В 1994 году учреждена Межправительственная российско-эмиратская комиссия (МПК) по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. 16 ноября 2021 года в Дубае состоялось десятое юбилейное заседание. Действует Российско-эмиратский деловой совет (РЭДС). В конце января 2022 года в Дубае состоялось 13-е заседание Российско-арабского делового совета. В течение последних нескольких лет отмечается последовательный рост двустороннего товарооборота с ОАЭ. В 2019 году товарооборот России с ОАЭ составил 1,8 миллиарда долларов, увеличившись на 8,65% по сравнению с 2018 годом. В 2020 году он увеличился на 77,64% и составил около 3,3 миллиарда долларов. В 2021 году товарооборот между странами вырос на 64,34% до 5,4 миллиарда долларов США. Объем российского экспорта составил около 5,1 миллиарда долларов, импорта – 276,3 миллиона долларов. Российский экспорт представлен минеральными продуктами; драгоценными металлами и камнями; машинами, оборудованием и транспортными средствами; продукцией химической промышленности; металлами и изделиями из них; продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др. В структуре импорта – машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; драгоценные металлы и камни и др. В ОАЭ функционируют около 40 представительств российских компаний, среди которых "НК "Роснефть", "Лукойл Оверсиз Лтд.", "Курганмашзавод", "Амтел", "Стройтрансгаз", "Металлургическая трубная компания", "Интеркомхолдинг", "Алроса", "Металлоинвест", "КАМАЗ" и др. В феврале 2019 года Фонд обороны, безопасности и развития Tawazun (ОАЭ), ФГУП "НАМИ" и компания Sollers подписали соглашение о вхождении фонда в число участников ООО "Аурус" с долей 36%. В том же году Tawazun приобрел 36% компании ООО "Аурус" за 110 миллионов евро. "Росатом" и ОАЭ реализуют ряд совместных проектов в сфере мирного атома – осуществляются поставки природного и обогащенного урана для первой в Эмиратах АЭС "Барака", строительство первого энергоблока которой было завершено в марте 2018 года, имеются контракты на поставку в эту страну радиоактивных изотопов и оборудования на завод по переработке опасных промышленных отходов. Россия также ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива с АЭС "Барака". Кроме того, Росатом создаст с ОАЭ рабочую группу по изучению возможности использования АЭС малой мощности в этой стране. Минздрав ОАЭ одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Эффективность вакцины "Спутник V" по итогам анализа данных более 81 тысячи лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата в ОАЭ, составила 97,8%. При этом российская вакцина также продемонстрировала полную (100%) эффективность против тяжелых случаев коронавируса. Развивается военно-техническое сотрудничество. По контрактам, подписанным в 1994-1995 годах страна получила значительное количество БМП-3 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин. В августе 2000 года ОАЭ подписали контракт с Тульским КБ приборостроения на разработку и поставку зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-1". В ноябре 2006 года Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о ВТС, которое создало договорно-правовую базу в отношениях двух государств в этой области. Рособоронэкспорт является постоянным участником международной выставки вооружений и военной техники IDEX, которая проводится в Абу-Даби, а также Международной авиационно-космической выставки "Дубай Аэрошоу". В ОАЭ работает представительство Государственной корпорации "Ростех". На полях выставки вооружений IDEX-2017 Россия и ОАЭ договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина должна быть создана в течение ближайших семи-восьми лет. Кроме того, Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35. В настоящее время данные соглашения находятся на стадии консультаций. В ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что обсуждаются вопросы оснащения эмиратских боевых машин в том числе БМП Nimr российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами. Осуществляется сотрудничество в сфере космоса. В сентябре 2019 года в рамках соглашения между Роскосмосом и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида на МКС был доставлен первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. В 2021 году было подписано межправительственное соглашение по мирному космосу, которое позволит странам развивать взаимовыгодное сотрудничество в спутниковой навигации, дистанционном зондировании Земли, мониторинге космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создании космической техники, научных исследованиях в космическом пространстве и пилотируемых полетах в космос. Важная составляющая российско-эмиратских отношений – культурно-гуманитарные контакты. В октябре 2014 года был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки Российской Федерации и министерством высшего образования и научных исследований ОАЭ о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований. В июне 2016 года МГУ имени М.В. Ломоносова и Институт науки и технологий Масдар (Абу-Даби) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в образовательной, научной и инновационной деятельности. В Дубае c 1996 года функционирует Русская международная школа, проводящая занятия по российским учебным программам. В этом же городе открыт филиал Московского финансово-промышленного университета "Синергия". Осуществляется сотрудничество в сфере СМИ. В марте 2019 года был подписан меморандум о взаимопонимании между информационным агентством Объединенных Арабских Эмиратов WAM и информационным агентством и радио Sputnik. Частыми гостями в Эмиратах являются артисты и творческие коллективы из России. Туристический обмен – традиционно существенная составляющая гуманитарного взаимодействия между нашими странами. По данным Ростуризма, в 2020 году в условиях пандемии ОАЭ посетили 400 тысяч человек, в 2021 году – около 600 тысяч человек, в первом квартале 2022 года – 250 тысяч.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, оаэ, россия, сергей лавров, владимир путин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)