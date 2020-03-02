МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Aurus планирует изменения в акционерной структуре компании, не исключает IPO, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Aurus Адиль Ширинов

"Конечно, обязательно. Мы сегодня находимся в фазе анализа и поиска правильных партнеров - как российских, так и зарубежных. То есть останавливаться здесь мы не собираемся, у нас нет каких-то ограничений. Это ведь международный проект", - сказал Ширинов в ответ на вопрос о планах по изменению в акционерной структуре компании.

"Почему бы и нет (о выходе на IPO). Но ведь вы спросите сейчас, когда? - дайте реализовать стадии проекта! Чтобы выйти на IPO, нужно продавать машины", - продолжил он.

В прошлом году фонд обороны, безопасности и развития Tawazun из ОАЭ стал совладельцем ООО "Аурус", приобретя 36% компании за 110 миллионов евро. Таким образом, ФГУП "НАМИ", оставаясь разработчиком автомобилей бренда Aurus сохранил 63,5% в компании, а доля Sollers в ООО "Аурус" сократилась до 0,5%, но Sollers остался индустриальным партнером проекта, который будет организовывать серийное производство машин Aurus на мощностях завода в Елабуге.

По словам Ширинова, оценка доли в Aurus, приобретенной фондом Tawazun (36% за 110 миллионов евро), делалась по принципу перспективности проекта.