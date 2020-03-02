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2020-03-02T10:19+0300
https://ria.ru/20200302/1566631091.html
Aurus планирует изменения в акционерной структуре
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РИА Новости

Aurus планирует изменения в акционерной структуре

09:27 02.03.2020 (обновлено: 10:19 02.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкгенеральный директор Aurus Адиль Ширинов
генеральный директор Aurus Адиль Ширинов
© РИА Новости / Виталий Безруких
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генеральный директор Aurus Адиль Ширинов. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Aurus планирует изменения в акционерной структуре компании, не исключает IPO, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Aurus Адиль Ширинов.
"Конечно, обязательно. Мы сегодня находимся в фазе анализа и поиска правильных партнеров - как российских, так и зарубежных. То есть останавливаться здесь мы не собираемся, у нас нет каких-то ограничений. Это ведь международный проект", - сказал Ширинов в ответ на вопрос о планах по изменению в акционерной структуре компании.
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"Почему бы и нет (о выходе на IPO). Но ведь вы спросите сейчас, когда? - дайте реализовать стадии проекта! Чтобы выйти на IPO, нужно продавать машины", - продолжил он.
В прошлом году фонд обороны, безопасности и развития Tawazun из ОАЭ стал совладельцем ООО "Аурус", приобретя 36% компании за 110 миллионов евро. Таким образом, ФГУП "НАМИ", оставаясь разработчиком автомобилей бренда Aurus сохранил 63,5% в компании, а доля Sollers в ООО "Аурус" сократилась до 0,5%, но Sollers остался индустриальным партнером проекта, который будет организовывать серийное производство машин Aurus на мощностях завода в Елабуге.
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По словам Ширинова, оценка доли в Aurus, приобретенной фондом Tawazun (36% за 110 миллионов евро), делалась по принципу перспективности проекта.
Как ожидается, серийное производство российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года, сообщал в декабре Минпромторг. Далее, по планам ведомства, к 2024-2025 годам производство выйдет на уровень 5 тысяч машин в год. Розничные цены на Aurus Senat будут начинаться от 18 миллионов рублей.
Читайте полный текст интервью Адиля Ширинова >>
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Адиль Ширинов (гендиректор Aurus)AurusНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ford MotorОАЭРоссияЭкономика
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