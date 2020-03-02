Адиль Ширинов: работа в Aurus — как праздник в армии

Российский автомобиль Aurus впервые появился на публике во время инаугурации президента Владимира Путина в мае 2018 года. С тех пор машины так и не поступили в свободную продажу, хотя в Москве открылся первый шоурум Aurus и заключаются индивидуальные контракты на их поставку. Почему отечественный люкс бренд может купить не каждый, у кого есть на него деньги, можно ли сравнивать автомобили президента РФ и главы США и какие новинки ждать от компании в ближайшее время, в интервью РИА Новости рассказал гендиректор Aurus Адиль Ширинов . Беседовал Денис Ильюшенков.

— Вы у руля компании уже более полугода. Как ощущения?

— Ощущение – как праздник в армии. Вроде бы торжественно все, но как-то напряженно. То есть выходной будет, но сначала — построение, парадная форма, подготовка.

— А кто задает армейский тон – Минпромторг?

— Тон задает внешний мир, рынок и, конечно же, Минпромторг и наши арабские партнеры — фонд Tawazun.

— Но вы еще пока не коммерческая компания?

— Нет, мы уже коммерческая компания.

— А вы хотя бы одну машину продали?

— Чтобы продавать, сначала нужно ее начать производить. Это начало большого пути. В люксовом сегменте же покупают машины не так, как в бюджетном.

— А какова тогда цель этого шоурума, в котором мы сейчас с вами сидим?

— Это точно не дилерский салон, в который ты пришел и выбираешь для себя конкретную модификацию машины. Сама идея открытия галереи — это создание первой точки публичности, знакомство с брендом, историей создания, технологиями, планами развития. Ведь до этого откуда бралась информация о проекте — ну, по телевизору видели, по улице может иногда проехать.

— Хорошо. Если проект коммерческий, то когда вы рассчитываете, что дело дойдет до продаж в рынок?

— Для коммерческих покупателей должна состояться индустриализация проекта.

— То есть перенос производства из НАМИ в Елабугу?

— Не совсем. НАМИ — это научно-исследовательская организация с передовой инженерной мыслью, в которой делается реальное количество машин индивидуальной сборки. Мы ничего из НАМИ не переносим в Елабугу.

— Даже технологии?

— Даже технологии. Производство 150 машин в год и нескольких тысяч – совершенно разные технологии, стапельная сборка и постановка на конвейер, сварка стапельная и полностью автоматизированная, так же с остальными процессами. Надо просто приехать и посмотреть. Вы были на заводе?

— Нет, не был.

— Персонально приглашаю.

— Спасибо. То есть получается, что машины, собранные в НАМИ, вряд ли попадут в руки коммерческих клиентов.

— Это вопрос к НАМИ. Вопрос к Aurus, будут ли машины реализовываться в 2020 году, правомерен. Да, если мы найдем такую возможность в том плотном графике НАМИ, который есть на сегодняшний день. Может быть, какие-то машины мы найдем. Но наша задача состоит в том, чтобы делать коммерческие проекты. Май 2021 года — это выдача первых машин первым коммерческим заказчикам.

— Сколько сейчас предзаказов на машину?

— Сейчас есть более 700 заявок, из них 65 на преддоговорной стадии — это клиенты, которые готовы заключать контракт.

— Какие планы по развитию дилерской сети в России?

— По стандартам, которые мы согласуем, шоурум "Авилон-Легенда" должен открыться во второй половине года. Я думаю, что осенью он будет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Автомобиль Aurus Senat, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Автомобиль Aurus Senat, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском

— Петербург сохраняете в своих планах?

— Потенциально география может быть совершенно разной, и Санкт-Петербург, возможно, ближайший. Также юг России вполне возможно, но никто не говорит, что на Урале и за ним не будет спроса. Поэтому задача не столько в создании дилерской сети, сколько в создании условий для сервиса, обслуживания машин, которые пойдут к потенциальному покупателю. А он может появиться в любой точке нашей необъятной страны, ведь люди, которые будут заинтересованы и могут себе это позволить, не обязательно живут только в Москве и Санкт-Петербурге.

— Но Петербург, как я понимаю, все-таки укладывается в эту логику.

— Я думаю, что да.

— Какие-то по времени есть ориентиры?

— Я думаю, что мы определимся еще с двумя ключевыми расположениями до конца этого года. Но опять-таки ключевое — это сервис.

— Понятно. Вы получаете обратную связь от гаража особого назначения по эксплуатации машин?

— Я уверен, что они работают с НАМИ в плотном контакте.

— Какие замечания делают коллеги по автомобилю?

— Могу лишь сказать, что я в курсе той коммуникации, которая есть. Это очень правильный процесс для того, чтобы понимать, каким образом дальше развивать проект, продукт.

— Сколько машин заказал гараж особого назначения на этот год?

— Это вопрос к гаражу особого назначения. Единственное, что я могу сказать, что НАМИ закрывает потребности основного заказчика в соответствии с планом.

— Со стороны каких категорий потребителей вы видите наибольший интерес к машине?

— Интерес есть как среди представителей госорганов на региональном и федеральном уровне, так и в бизнес-среде. Если посмотреть на наших партнеров, с которыми мы ведем работу, то это представители всех направлений.

— Коммерческим клиентам на первых порах будет доступен только Aurus Senat или лимузин тоже?

— Коммерческим клиентам будут доступны как версия Aurus Senat, так и Senat лимузин.

— А когда внедорожник Komendant можно будет купить?

— В мае 2021 года первые автомобили AURUS Senat для частных покупателей должны сойти с конвейера в Елабуге, и я думаю, что интервал будет 14 месяцев, потом пойдет Komendant.

— Про цены на Komendant рано пока говорить?

— Чуть рановато, да. Как раз находимся в стадии формирования. Я думаю, что во второй половине 2020 года мы будем иметь понимание по Komendant. А Senat мы говорили, базовая комплектация от 18 миллионов.

— Каков примерно верхний предел стоимости такой машины?

— Все зависит от комплектации. Допустим, захочет человек сделать индивидуальную отделку. Почему бы нет? Поэтому и отвечаю — нет потолка.

— Возможна ли взаимоувязка компонентной базы по внедорожнику Aurus Komendant и так называемому Русскому Прадо от УАЗ?

— Поскольку в Aurus заложена современная, гибкая технологическая идеология, конструктивные решения, которые постоянно будут обновляться, я думаю, что Aurus может быть базой и для других игроков рынка. Возможно, и они, в свою очередь, тоже смогут что-то использовать. При этом надо понимать, что на данный момент это разные проекты. В дальнейшем это вопрос сегментов рынка и экономики.

— Насколько рациональна идея досборки этих машин, в частности Komendant, в ОАЭ?

— Если говорить про базовую машину, с точки зрения конструктивных решений нет никакой целесообразности. Делать какие-то спецверсии и так далее возможно, но на сегодняшний день мы вполне справимся с этим и в России для того, чтобы поставлять клиенту автомобиль под ключ. Так что рациональности вот такой досборки, о которой все говорят, в классическом понимании экономически ее нет.

— Вы получаете обратную связь от высшего руководства ОАЭ, которому был передан лимузин Aurus год назад на выставке DefExpo в Абу-Даби? Что говорят арабы?

— Коллеги дают обратную связь, которая крайне важна, поскольку это была одна из первых машин, и необходимо учитывать специфику того региона, в котором она эксплуатируется, где климатические условия совершенно другие. Поэтому здесь больше идет взаимодействие по обучению специалистов на местном уровне по обслуживанию данной техники.

Недавно в Москве побывали наши коллеги и партнеры из фонда Tawazun с достаточно представительной делегацией. Они как раз изучали автомобиль, и специалисты НАМИ помогают им лучше понять специфику.

— Что им нравится в автомобиле?

— Мощь, стиль, дизайн. Но, вообще, Восток – дело тонкое.

— А что просят доработать?

— Индивидуализацию салона, цветовые решения однозначно. Максимально персонифицировать машину. Но это все индивидуально по каждому заказу. Очень плотно работа идет на сегодняшний день. Наши партнеры, которые являются акционерами Aurus, представляют большой регион, более 20 стран, поэтому для нас это одна из ключевых точек взаимодействия по реализации коммерческой части проекта.

— Первые экспортные поставки будут в Эмираты или, может быть, в Европу?

— Не думаю, что в Европу. Скорее всего, на Ближний Восток. И было бы правильно, с учетом того, что это наш основной партнер, в первую очередь удовлетворить их заказ. Хотя может быть и какая-то параллельная линия с точки зрения заказа по ближнему зарубежью и так далее. Но приоритет, конечно, для наших партнеров.

— От них уже есть заказ?

— Конечно.

— Сколько они хотят купить машин?

— Достаточно серьезная квота. Но пока мы ограничены в возможностях поставок. Для нас крайне важно опять-таки качество продукта, который мы туда будем отдавать.

— Когда станет возможна передача первых машин клиентам в Эмиратах?

— Пока могу отвечать лишь за Senat, точно в 2021 году одни из первых заказов пойдут туда. Но я надеюсь, что при всех возможностях НАМИ какие-то вопросы будут решены и в этом году тоже что-то удастся сделать.

— Остается ли Китай приоритетом для компании в качестве своего рода окна для выхода на азиатские рынки, учитывая распространение коронавируса?

— В 2021 году мы точно постараемся участвовать на выставке в Шанхае. Надеюсь, что проблема, которая касается всей планеты, все-таки будет решена. Конечно, Китай один из очень интересных рынков для нас, как и вся Юго-Восточная Азия, как и Ближний Восток.

— Неоднократно говорилось о возможности сделать некоторые модификации машин Aurus полностью электрическими, целесообразно ли это? Когда могут появиться такие машины?

— Давайте так: конструктивно решение уже заложено в текущую платформу — есть гибрид, электрической ее можно делать, и наши специалисты в НАМИ это дело подтверждают. Будет зависеть от потребности. То есть, отвечая на вопрос, да, это возможно. С инженерной точки зрения это решаемо, с точки зрения продуктовой стратегии — больше вопрос потребностей.

— Будут ли для Aurus в дальнейшем предложены другие двигатели внутреннего сгорания, отличающиеся от базового, разработанного с Porsche? Какие именно и когда?

— Я уверен, что будут. Тоже опять-таки вопрос времени и развития продуктовой линейки. А пока дайте нам освоить то, что мы запланировали сегодня.

— Есть ли в планах изменения в акционерной структуре компании?

— Конечно, обязательно. Мы сегодня находимся в фазе анализа и поиска правильных партнеров — как российских, так и зарубежных. То есть останавливаться здесь мы не собираемся, у нас нет каких-то ограничений. Это ведь международный проект.

— В таком случае, может быть, выйдете на IPO?

— Почему бы и нет. Но ведь вы спросите сейчас, когда? Дайте реализовать стадии проекта. Чтобы выйти на IPO, нужно продавать машины.

— Исходя из чего делалась оценка доли, которую купил фонд Tawazun? (36% за 110 миллионов евро)?

— Так же, как оцениваются крупные проекты – по потенциалу и так далее.

— Планируете ли начать продавать кабриолеты семейства Aurus?

— Потенциально мы готовы продавать кабриолеты, но всему свое время. Ниша эта достаточно специфичная.

— Эти машины примут участие в параде 9 мая в этом году?

— Конечно, они должны быть на параде, тем более 75-летия Великой Победы.

— Минивэн семейства Aurus – Arsenal пока виден лишь в кортеже первого лица. Будет ли предлагаться такая машина частникам, видите ли вы потенциальный спрос на нее?

— По Arsenal нет планов продавать коммерческим клиентам. Посмотрим, как будет развиваться рынок. Нам самое главное — не уйти от продуктовой стратегии, то есть не расширять ее, не освоив еще то, что мы должны освоить, и дальше уже смотреть. У Arsenal есть достаточно большой интерес на Ближнем Востоке. Но мы пока в планы не включаем.

— Видели ли вы сравнение Aurus Limousine с Caddilaс One, на котором ездит президент США Дональд Трамп? Некоторые делают сравнение в пользу нашей машины.

— Отрадно то, что делаются такие сравнения в пользу бренда Aurus. Но в любом случае здесь достаточно трудно сравнивать продукты — все меняется, технология идет вперед. Потребности и задачи, которые ставят перед такого рода транспортом, тоже развиваются. Мы рады, что экспертное сообщество отмечает преимущество нашего автомобиля.

— Сами планируете приобрести Aurus?