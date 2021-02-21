https://ria.ru/20210221/bmp-1598475224.html

Россия и ОАЭ продолжат сотрудничать в сфере создания БМП

Россия и ОАЭ продолжат сотрудничать в сфере создания БМП

Россия и ОАЭ продолжает сотрудничать в сфере создания боевых машин пехоты, обсуждаются новые подходы к кооперации, заявил журналистам в воскресенье в ходе... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T14:26

2021-02-21T14:26

2021-02-21T14:26

россия

александр михеев

рособоронэкспорт

оаэ

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577700214_0:225:3216:2033_1920x0_80_0_0_345e7d767c7c104d412028e8c58f8120.jpg

АБУ-ДАБИ, 21 фев – РИА Новости. Россия и ОАЭ продолжает сотрудничать в сфере создания боевых машин пехоты, обсуждаются новые подходы к кооперации, заявил журналистам в воскресенье в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.Меморандум о поставке российских боевых модулей калибра 57 миллиметров на шасси производства ОАЭ Enigma был подписан в феврале 2015 года в ходе выставки вооружений IDEX-2015.В последствие Михеев заявил журналистам на IDEX-2019, что данный проект временно заморожен, так как ОАЭ изъявили желание создать её полностью своими силами.Глава РОЭ пояснил, что в настоящее время государственный спецэкспортёр обсуждает вопросы оснащения эмиратских боевых машин в том числе БМП Nimr российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами.

https://ria.ru/20210221/armata-1598474653.html

https://ria.ru/20210209/khipstery-1596614672.html

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр михеев, рособоронэкспорт, оаэ, технологии