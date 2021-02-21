Россия и ОАЭ продолжат сотрудничать в сфере создания БМП
АБУ-ДАБИ, 21 фев – РИА Новости. Россия и ОАЭ продолжает сотрудничать в сфере создания боевых машин пехоты, обсуждаются новые подходы к кооперации, заявил журналистам в воскресенье в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Меморандум о поставке российских боевых модулей калибра 57 миллиметров на шасси производства ОАЭ Enigma был подписан в феврале 2015 года в ходе выставки вооружений IDEX-2015.
В последствие Михеев заявил журналистам на IDEX-2019, что данный проект временно заморожен, так как ОАЭ изъявили желание создать её полностью своими силами.
"Она жива (работа над российско-эмиратской БМП - ред.), проводятся консультации, но мы видим, что за последние пять лет наши партнеры создали свой индустриальный кластер, сформировали компетенции по производству различных платформ гусеничной и колёсной техники, поэтому мы сегодня в тесном контакте по различным компонентам сотрудничества", - сказал Михеев.
Глава РОЭ пояснил, что в настоящее время государственный спецэкспортёр обсуждает вопросы оснащения эмиратских боевых машин в том числе БМП Nimr российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами.
9 февраля, 08:43В "Калашникове" рассказали об оружии "для хипстеров"