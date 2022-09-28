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Крупные аварии на газопроводах в мире в 2017-2022 годах - РИА Новости, 28.09.2022
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Крупные аварии на газопроводах в мире в 2017-2022 годах
Крупные аварии на газопроводах в мире в 2017-2022 годах - РИА Новости, 28.09.2022
Крупные аварии на газопроводах в мире в 2017-2022 годах
26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток "Северного потока-2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:59
2022-09-28T11:59
справки
в мире
северный поток
северный поток — 2
арселормиттал темиртау
pemex
nord stream 2 ag
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202226 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток "Северного потока-2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Компания уточняла, что причины неизвестны, идет расследование. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны. По информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке-2". Германия и Дания не исключили, что это случилось из-за диверсии. По данным шведских сейсмологов, в районе мест ЧП 26 сентября были зафиксированы мощные подводные взрывы.В Nord Stream AG заявили, что падение давления на обеих нитках "Северного потока" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Оператор затруднился назвать сроки возобновления работы трубопровода. 20211 ноября в Болгарии в результате аварии на газопроводе, построенном в 1986-1988 годы, были серьезно повреждены две трубы, после чего сразу же сработала система защиты, отсоединившая поврежденный отсек. В результате аварии никто не пострадал, однако компании был нанесен существенный материальный ущерб. По данным компании "Булгартрансгаз", из-за аварии были прерваны поставки газа из Болгарии в Румынию, Сербию и Венгрию. 3 ноября компания "Булгартрансгаз" завершила ремонтные работы на месте аварии. По данным компании, причиной аварии на газопроводе стала изношенная инфраструктура. 31 октября в Мексике на участке газопровода в муниципалитете Сан-Пабло-Сочимеуакан произошел взрыв в результате незаконной врезки для забора газа. Он повредил несколько десятков домов. В результате ЧП погибли четыре человека, семь человек получили ожоги и были госпитализированы. 3 июля в Мексиканском заливе из-за разрыва морского трубопровода мексиканской нефтегазовой компании Pemex произошел подводный пожар. Пожар был потушен за пять часов. Жертв и пострадавших нет.13 июня в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй взорвался газопровод в двухэтажном здании продовольственного рынка в жилом комплексе в районе Чжанвань. В поисково-спасательных работах были задействованы более двух тысяч человек. Спасателям пришлось использовать тяжелую строительную технику, чтобы извлекать людей из-под бетонных плит. В общей сложности с места происшествия были эвакуированы 913 семей. Вечером 9 января в Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. После аварии без газа остались 17 населенных пунктов. 10 января газоснабжение всех населенных пунктов было возобновлено. Причиной происшествия стала разгерметизация. К тушению пожара привлекались 40 человек и семь единиц техники. Жертв и пострадавших нет. 201922 июня в штате Ривер на юге Нигерии произошел взрыв на газопроводе. Как сообщало издание со ссылкой на местные власти, в момент взрыва несколько сотрудников неизвестной энергетической компании работали рядом с газопроводом. В результате ЧП погибли десять человек. 18 января на крупном трубопроводе Туспан – Тула в мексиканском штате Идальго прогремел мощный взрыв. Это случилось в тот момент, когда на месте незаконной врезки собрались не менее 350 местных жителей, чтобы набрать бензин в бидоны и канистры. В результате происшествия погибли 134 человека, из них 68 – на месте. 201810 ноября в Карагандинской области Казахстана на заводе АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел обрыв газопровода, возникло факельное горение. Пожар был ликвидирован. Пострадали пять человек. 14 сентября полиция американского штата Массачусетс сообщила о 70 случаях утечки газа к северу от Бостона, включая взрывы, пожары и сообщения о сильном запахе газа. Причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. В результате взрывов газа пострадали 13 человек, погиб один подросток. 15 августа в китайской провинции Шаньси на газопроводе металлургической компании произошла утечка газа. В результате ЧП 136 человек были госпитализированы, более 100 человек проходили медицинское обследование, среди пострадавших – 18 детей. 1 августа семь человек получили серьезные ранения в результате трех взрывов на газопроводе в американском в штате Техас. Все пострадавших были госпитализированы с серьезными ранениями, четверо из них с ожогами. Среди пострадавших – двое работников пожарной службы и пять работников трубопроводной компании. 10 июня на газопроводе PetroChina в деревне Саньхэ уезда Цинлун в Китае возникла утечка газа, которая привела к взрыву и пожару. По сообщениям агентства Синьхуа, в результате ЧП серьезно пострадали девять человек. Другое издание сообщило, что пострадали по меньшей мере 24 человека, среди госпитализированных трое находились в критическом состоянии, пять – в крайне тяжелом и еще 16 – в тяжелом. 201712 декабря утром на газовом хабе OMV в Баумгартене в Австрии произошел взрыв. В результате, по данным Красного креста, погиб один человек, 21 пострадал. 5 декабря в округе Ли на севере американского штата Иллинойс один из работающих в данном районе тракторов задел трубу газопровода, в результате произошел взрыв газопровода. Два человека погибли и еще двое получили ранения. 2 июля на газопроводе в уезде Цинлун в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая произошли два взрыва на газопроводе. Погибли восемь человек, еще 35 пострадали. 6 февраля во время испытаний в иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны произошел взрыв на газопроводе, соединяющем города Безман и Захедан. В результате инцидента погибли два человека. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, в мире, северный поток, северный поток — 2, арселормиттал темиртау, pemex, nord stream 2 ag
Справки, В мире, Северный поток, Северный поток — 2, АрселорМиттал Темиртау, Pemex, Nord Stream 2 AG
11:59 28.09.2022
 

Крупные аварии на газопроводах в мире в 2017-2022 годах

© AFP 2022 / Odd AndersenДатчики на на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети
Датчики на на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / Odd Andersen
Датчики на на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети
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2022

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток "Северного потока-2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Компания уточняла, что причины неизвестны, идет расследование. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.
По информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке-2". Германия и Дания не исключили, что это случилось из-за диверсии. По данным шведских сейсмологов, в районе мест ЧП 26 сентября были зафиксированы мощные подводные взрывы.
В Nord Stream AG заявили, что падение давления на обеих нитках "Северного потока" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Оператор затруднился назвать сроки возобновления работы трубопровода.

2021

1 ноября в Болгарии в результате аварии на газопроводе, построенном в 1986-1988 годы, были серьезно повреждены две трубы, после чего сразу же сработала система защиты, отсоединившая поврежденный отсек. В результате аварии никто не пострадал, однако компании был нанесен существенный материальный ущерб. По данным компании "Булгартрансгаз", из-за аварии были прерваны поставки газа из Болгарии в Румынию, Сербию и Венгрию. 3 ноября компания "Булгартрансгаз" завершила ремонтные работы на месте аварии. По данным компании, причиной аварии на газопроводе стала изношенная инфраструктура.
31 октября в Мексике на участке газопровода в муниципалитете Сан-Пабло-Сочимеуакан произошел взрыв в результате незаконной врезки для забора газа. Он повредил несколько десятков домов. В результате ЧП погибли четыре человека, семь человек получили ожоги и были госпитализированы.
3 июля в Мексиканском заливе из-за разрыва морского трубопровода мексиканской нефтегазовой компании Pemex произошел подводный пожар. Пожар был потушен за пять часов. Жертв и пострадавших нет.
13 июня в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй взорвался газопровод в двухэтажном здании продовольственного рынка в жилом комплексе в районе Чжанвань. В поисково-спасательных работах были задействованы более двух тысяч человек. Спасателям пришлось использовать тяжелую строительную технику, чтобы извлекать людей из-под бетонных плит. В общей сложности с места происшествия были эвакуированы 913 семей.
Вечером 9 января в Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. После аварии без газа остались 17 населенных пунктов. 10 января газоснабжение всех населенных пунктов было возобновлено. Причиной происшествия стала разгерметизация. К тушению пожара привлекались 40 человек и семь единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

2019

22 июня в штате Ривер на юге Нигерии произошел взрыв на газопроводе. Как сообщало издание со ссылкой на местные власти, в момент взрыва несколько сотрудников неизвестной энергетической компании работали рядом с газопроводом. В результате ЧП погибли десять человек.
18 января на крупном трубопроводе Туспан – Тула в мексиканском штате Идальго прогремел мощный взрыв. Это случилось в тот момент, когда на месте незаконной врезки собрались не менее 350 местных жителей, чтобы набрать бензин в бидоны и канистры. В результате происшествия погибли 134 человека, из них 68 – на месте.

2018

10 ноября в Карагандинской области Казахстана на заводе АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел обрыв газопровода, возникло факельное горение. Пожар был ликвидирован. Пострадали пять человек.
14 сентября полиция американского штата Массачусетс сообщила о 70 случаях утечки газа к северу от Бостона, включая взрывы, пожары и сообщения о сильном запахе газа. Причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. В результате взрывов газа пострадали 13 человек, погиб один подросток.
15 августа в китайской провинции Шаньси на газопроводе металлургической компании произошла утечка газа. В результате ЧП 136 человек были госпитализированы, более 100 человек проходили медицинское обследование, среди пострадавших – 18 детей.
1 августа семь человек получили серьезные ранения в результате трех взрывов на газопроводе в американском в штате Техас. Все пострадавших были госпитализированы с серьезными ранениями, четверо из них с ожогами. Среди пострадавших – двое работников пожарной службы и пять работников трубопроводной компании.
10 июня на газопроводе PetroChina в деревне Саньхэ уезда Цинлун в Китае возникла утечка газа, которая привела к взрыву и пожару. По сообщениям агентства Синьхуа, в результате ЧП серьезно пострадали девять человек. Другое издание сообщило, что пострадали по меньшей мере 24 человека, среди госпитализированных трое находились в критическом состоянии, пять – в крайне тяжелом и еще 16 – в тяжелом.

2017

12 декабря утром на газовом хабе OMV в Баумгартене в Австрии произошел взрыв. В результате, по данным Красного креста, погиб один человек, 21 пострадал.
5 декабря в округе Ли на севере американского штата Иллинойс один из работающих в данном районе тракторов задел трубу газопровода, в результате произошел взрыв газопровода. Два человека погибли и еще двое получили ранения.
2 июля на газопроводе в уезде Цинлун в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая произошли два взрыва на газопроводе. Погибли восемь человек, еще 35 пострадали.
6 февраля во время испытаний в иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны произошел взрыв на газопроводе, соединяющем города Безман и Захедан. В результате инцидента погибли два человека.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВ миреСеверный потокСеверный поток — 2АрселорМиттал ТемиртауPemexNord Stream 2 AG
 
 
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