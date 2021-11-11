https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758489263.html
При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека
При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека - РИА Новости, 11.11.2021
При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека
Еще один человек из числа пострадавших при взрыве газопровода в мексиканском штате Пуэбла скончался в больнице, число жертв возросло до четырех, семь человек... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T01:36
2021-11-11T01:36
2021-11-11T02:34
в мире
мексика
идальго
пуэбла
мехико
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_0:23:640:383_1920x0_80_0_0_e182f1918dec7f574cbc9fd88991101b.jpg
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Еще один человек из числа пострадавших при взрыве газопровода в мексиканском штате Пуэбла скончался в больнице, число жертв возросло до четырех, семь человек по-прежнему находятся в больнице, из них шесть - в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Хосе Антонио Мартинес Гарсиа.Ранее от взрыва газа скончались три человека в возрасте 17, 32 и 62 лет.Взрыв на участке газопровода в муниципалитете Сан-Пабло-Сочимеуакан произошел 31 октября в результате незаконной врезки для забора газа. Он повредил несколько десятков домов.Незаконные врезки – довольно частое явление в Мексике. В январе 2019 года на крупном трубопроводе в штате Идальго по этой причине произошел взрыв, когда сотни людей воровали бензин. В результате погибли 135 человек.
https://ria.ru/20211110/vzryv-1758367535.html
мексика
идальго
пуэбла
мехико
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_50:0:590:405_1920x0_80_0_0_6ccdc2a7445b152bf76ca5afb68f952c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, идальго, пуэбла, мехико
01:36 11.11.2021 (обновлено: 02:34 11.11.2021)
При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека
При взрыве на газопроводе в мексиканском штате Пуэбла погибли четыре человека