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При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека

При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека - РИА Новости, 11.11.2021

При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека

Еще один человек из числа пострадавших при взрыве газопровода в мексиканском штате Пуэбла скончался в больнице, число жертв возросло до четырех, семь человек... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T01:36

2021-11-11T01:36

2021-11-11T02:34

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МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Еще один человек из числа пострадавших при взрыве газопровода в мексиканском штате Пуэбла скончался в больнице, число жертв возросло до четырех, семь человек по-прежнему находятся в больнице, из них шесть - в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Хосе Антонио Мартинес Гарсиа.Ранее от взрыва газа скончались три человека в возрасте 17, 32 и 62 лет.Взрыв на участке газопровода в муниципалитете Сан-Пабло-Сочимеуакан произошел 31 октября в результате незаконной врезки для забора газа. Он повредил несколько десятков домов.Незаконные врезки – довольно частое явление в Мексике. В январе 2019 года на крупном трубопроводе в штате Идальго по этой причине произошел взрыв, когда сотни людей воровали бензин. В результате погибли 135 человек.

https://ria.ru/20211110/vzryv-1758367535.html

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в мире, мексика, идальго, пуэбла, мехико