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При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека
При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека - РИА Новости, 11.11.2021
При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека
Еще один человек из числа пострадавших при взрыве газопровода в мексиканском штате Пуэбла скончался в больнице, число жертв возросло до четырех, семь человек... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T01:36
2021-11-11T02:34
в мире
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мехико
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МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Еще один человек из числа пострадавших при взрыве газопровода в мексиканском штате Пуэбла скончался в больнице, число жертв возросло до четырех, семь человек по-прежнему находятся в больнице, из них шесть - в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Хосе Антонио Мартинес Гарсиа.Ранее от взрыва газа скончались три человека в возрасте 17, 32 и 62 лет.Взрыв на участке газопровода в муниципалитете Сан-Пабло-Сочимеуакан произошел 31 октября в результате незаконной врезки для забора газа. Он повредил несколько десятков домов.Незаконные врезки – довольно частое явление в Мексике. В январе 2019 года на крупном трубопроводе в штате Идальго по этой причине произошел взрыв, когда сотни людей воровали бензин. В результате погибли 135 человек.
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в мире, мексика, идальго, пуэбла, мехико
01:36 11.11.2021 (обновлено: 02:34 11.11.2021)
 
При взрыве на газопроводе в Мексике погибли четыре человека

При взрыве на газопроводе в мексиканском штате Пуэбла погибли четыре человека

© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Flickr / monocai
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МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Еще один человек из числа пострадавших при взрыве газопровода в мексиканском штате Пуэбла скончался в больнице, число жертв возросло до четырех, семь человек по-прежнему находятся в больнице, из них шесть - в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Хосе Антонио Мартинес Гарсиа.
Ранее от взрыва газа скончались три человека в возрасте 17, 32 и 62 лет.

"Асусена, 43 года, погибла. Она была госпитализирована с ожогами второй и третьей степени на 80% поверхности тела, с ожогом верхних дыхательных путей", - сообщил министр, выступление которого опубликовало издание Imagen Poblana.

Взрыв на участке газопровода в муниципалитете Сан-Пабло-Сочимеуакан произошел 31 октября в результате незаконной врезки для забора газа. Он повредил несколько десятков домов.
Незаконные врезки – довольно частое явление в Мексике. В январе 2019 года на крупном трубопроводе в штате Идальго по этой причине произошел взрыв, когда сотни людей воровали бензин. В результате погибли 135 человек.
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