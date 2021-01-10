https://ria.ru/20210110/gazoprovod-1592485806.html

Мосийчука заподозрили в причастности к взрыву на газопроводе

Мосийчука заподозрили в причастности к взрыву на газопроводе

АО "Лубныгаз" просит проверить экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой — Помары —... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T18:21

2021-01-10T18:21

2021-01-10T20:51

игорь мосийчук

уренгой-помары-ужгород (газопровод)

борисполь

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КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. АО "Лубныгаз" просит проверить экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании.Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером. После аварии без газа остались 17 населенных пунктов. В воскресенье газоснабжение всех населенных пунктов было возобновлено. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация. К тушению пожара привлекались 40 человек и семь единиц техники. По состоянию на утро воскресенья горения газа на месте взрыва не наблюдалось. Жертв и пострадавших нет.В пресс-службе компании напомнили, что у Мосийчука имеется судимость за терроризм и что он провел за решеткой более трех лет. В августе 2011 в городе Василькове сотрудники СБУ изъяли взрывное устройство у Мосийчука, который с сообщниками планировал взорвать памятник Ленину в городе Борисполе во время демонстрации и готовил теракт в Киеве на празднование Дня независимости. Суд признал Мосийчука виновным и приговорил к шести годам лишения свободы. Во второй раз Мосийчук был осужден за злостное хулиганство.Компания напомнила, что в 2017 году уже заявляла о попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука.В марте 2020 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/gaz-1591291054.html

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игорь мосийчук, уренгой-помары-ужгород (газопровод), борисполь, служба безопасности украины, верховная рада украины, полтавская область, москва, в мире