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Китайский аналитик предположил, кто мог стоять за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
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Китайский аналитик предположил, кто мог стоять за ЧП на "Северных потоках"
Китайский аналитик предположил, кто мог стоять за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Китайский аналитик предположил, кто мог стоять за ЧП на "Северных потоках"
Инциденты на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" с большой вероятностью являются диверсиям, за которыми могли стоять различные страны,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:29
2022-09-28T08:29
китай
польша
сша
северный поток
северный поток — 2
россия
политика
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Инциденты на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" с большой вероятностью являются диверсиям, за которыми могли стоять различные страны, включая Польшу и США, отмечается в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, заместитель главного редактора журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.Как отмечает автор статьи, учитывая имеющуюся информацию, "с определенностью" можно сказать, что инциденты представляют собой диверсию. Эксперт задается вопросом, кому могло быть выгодно повреждение трубопроводов, и рассматривает версии участия нескольких стран, потенциально заинтересованных в этом.По мнению аналитика, можно сразу вычеркнуть Германию, так как она "больше всего проигрывает от инцидента" и заинтересована в поставках газа из России после завершения конфликта на Украине. Дания также вряд ли была замешана в инциденте, несмотря на то, что утечка газа произошла рядом с ее территорией, считает автор.Говоря о возможном участии Польши, автор полагает, что исключать ее вовлеченность нельзя. "Нельзя исключать подозрения в отношении Польши. Место взрыва находилось недалеко от Польши. Польша — самая антироссийская страна в Восточной Европе и самая благосклонная к Украине", - пишет он, отмечая, что инциденты произошли на фоне открытия в Польше Балтийского газопровода (Baltic Pipe).Анализируя возможное участие США, эксперт, отметил, что бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после инцидента написал в соцсетях: "Спасибо, США"."Весьма содержательно", - отмечает автор, напоминая, что еще в начале февраля президент США Джо Байден заявлял, что в случае эскалации со стороны России вокруг Украины газопровода "не будет, мы положим ему конец".Комментируя вероятность причастности самой России к инцидентам, эксперт отмечает, что если бы Москва хотела использовать трубопроводы в качестве инструмента для усиления давления на страны Европы, она могла бы просто перекрыть поставки.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
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китай, польша, сша, северный поток, северный поток — 2, россия, политика
Китай, Польша, США, Северный поток, Северный поток — 2, Россия, Политика
08:29 28.09.2022
 
Китайский аналитик предположил, кто мог стоять за ЧП на "Северных потоках"

Китайский аналитик Лю Хун назвал ЧП на "Северных потоках" с большой вероятностью диверсией

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Инциденты на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" с большой вероятностью являются диверсиям, за которыми могли стоять различные страны, включая Польшу и США, отмечается в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, заместитель главного редактора журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.
Как отмечает автор статьи, учитывая имеющуюся информацию, "с определенностью" можно сказать, что инциденты представляют собой диверсию. Эксперт задается вопросом, кому могло быть выгодно повреждение трубопроводов, и рассматривает версии участия нескольких стран, потенциально заинтересованных в этом.
По мнению аналитика, можно сразу вычеркнуть Германию, так как она "больше всего проигрывает от инцидента" и заинтересована в поставках газа из России после завершения конфликта на Украине. Дания также вряд ли была замешана в инциденте, несмотря на то, что утечка газа произошла рядом с ее территорией, считает автор.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию
Говоря о возможном участии Польши, автор полагает, что исключать ее вовлеченность нельзя. "Нельзя исключать подозрения в отношении Польши. Место взрыва находилось недалеко от Польши. Польша — самая антироссийская страна в Восточной Европе и самая благосклонная к Украине", - пишет он, отмечая, что инциденты произошли на фоне открытия в Польше Балтийского газопровода (Baltic Pipe).
Анализируя возможное участие США, эксперт, отметил, что бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после инцидента написал в соцсетях: "Спасибо, США".
"Весьма содержательно", - отмечает автор, напоминая, что еще в начале февраля президент США Джо Байден заявлял, что в случае эскалации со стороны России вокруг Украины газопровода "не будет, мы положим ему конец".
Комментируя вероятность причастности самой России к инцидентам, эксперт отмечает, что если бы Москва хотела использовать трубопроводы в качестве инструмента для усиления давления на страны Европы, она могла бы просто перекрыть поставки.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Захарова ответила на слова экс-главы МИД Польши о ЧП на "Северных потоках"
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.
Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".
Место утечки на газопроводе Северный поток
00:25
Глава ЕК после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответными действиями
Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.
В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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