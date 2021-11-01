https://ria.ru/20211101/gaz-1757222221.html

ГТС Украины готова предложить мощности для транзита после аварии в Болгарии

ГТС Украины готова предложить мощности для транзита после аварии в Болгарии - РИА Новости, 01.11.2021

ГТС Украины готова предложить мощности для транзита после аварии в Болгарии

"Оператор ГТС Украины" из-за аварии на газопроводе в Болгарии готов предложить свои транзитные мощности для транспортировки газа в направлении Венгрии для... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:12

2021-11-01T15:12

2021-11-01T15:12

экономика

украина

болгария

венгрия

сербия

оператор гтс украины

сергей макогон

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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" из-за аварии на газопроводе в Болгарии готов предложить свои транзитные мощности для транспортировки газа в направлении Венгрии для минимизации последствий, заявил глава компании Сергей Макогон.Аварийная ситуация возникла в 3.00 (4.00 мск) на участке газораспределительной сети компании "Булгартрансгаз" в селе Ветрино (Варненская область). По данным компании, из-за аварии поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии были прерваны."Оператор ГТС готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии", - написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.По его словам, подобные аварии случаются со всеми операторами, поэтому важно иметь дополнительную маневренность сети, как у украинской газотранспортной системы (ГТС)."Этот аспект всегда будет преимуществом перед "однотрубными", а тем более подводными маршрутами. Это оказывает существенное влияние на безопасность, надежность и бесперебойность поставок газа", - добавил он.Ранее "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.

https://ria.ru/20211031/ukraina-1757019160.html

украина

болгария

венгрия

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, болгария, венгрия, сербия, оператор гтс украины, сергей макогон