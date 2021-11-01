Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/gaz-1757222221.html
ГТС Украины готова предложить мощности для транзита после аварии в Болгарии
ГТС Украины готова предложить мощности для транзита после аварии в Болгарии - РИА Новости, 01.11.2021
ГТС Украины готова предложить мощности для транзита после аварии в Болгарии
"Оператор ГТС Украины" из-за аварии на газопроводе в Болгарии готов предложить свои транзитные мощности для транспортировки газа в направлении Венгрии для... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:12
2021-11-01T15:12
экономика
украина
болгария
венгрия
сербия
оператор гтс украины
сергей макогон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" из-за аварии на газопроводе в Болгарии готов предложить свои транзитные мощности для транспортировки газа в направлении Венгрии для минимизации последствий, заявил глава компании Сергей Макогон.Аварийная ситуация возникла в 3.00 (4.00 мск) на участке газораспределительной сети компании "Булгартрансгаз" в селе Ветрино (Варненская область). По данным компании, из-за аварии поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии были прерваны."Оператор ГТС готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии", - написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.По его словам, подобные аварии случаются со всеми операторами, поэтому важно иметь дополнительную маневренность сети, как у украинской газотранспортной системы (ГТС)."Этот аспект всегда будет преимуществом перед "однотрубными", а тем более подводными маршрутами. Это оказывает существенное влияние на безопасность, надежность и бесперебойность поставок газа", - добавил он.Ранее "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
https://ria.ru/20211031/ukraina-1757019160.html
украина
болгария
венгрия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f2ec3aed612c91b51158d7d3b5254457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, болгария, венгрия, сербия, оператор гтс украины, сергей макогон
15:12 01.11.2021
 
ГТС Украины готова предложить мощности для транзита после аварии в Болгарии

ГТС Украины готова предложить мощности для транзита после аварии на газопроводе в Болгарии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" из-за аварии на газопроводе в Болгарии готов предложить свои транзитные мощности для транспортировки газа в направлении Венгрии для минимизации последствий, заявил глава компании Сергей Макогон.
Аварийная ситуация возникла в 3.00 (4.00 мск) на участке газораспределительной сети компании "Булгартрансгаз" в селе Ветрино (Варненская область). По данным компании, из-за аварии поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии были прерваны.
"Оператор ГТС готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии", - написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.
По его словам, подобные аварии случаются со всеми операторами, поэтому важно иметь дополнительную маневренность сети, как у украинской газотранспортной системы (ГТС).
"Этот аспект всегда будет преимуществом перед "однотрубными", а тем более подводными маршрутами. Это оказывает существенное влияние на безопасность, надежность и бесперебойность поставок газа", - добавил он.
Ранее "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
Газовое месторождение во Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 08:00
"Газпром" ставит эксперимент на Украине. Ей не нравится
 
ЭкономикаУкраинаБолгарияВенгрияСербияОператор ГТС УкраиныСергей Макогон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
02:04Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
01:15В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
Лента новостейМолния
Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шинWelt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в ЕвропеВ США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море