https://ria.ru/20211101/gaz-1757186242.html

Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии

Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии - РИА Новости, 01.11.2021

Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии

Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии газопровода на востоке страны, сообщает компания "Булгартрансгаз". РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:46

2021-11-01T12:46

2021-11-01T20:40

природный газ

болгария

венгрия

сербия

румыния

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии газопровода на востоке страны, сообщает компания "Булгартрансгаз".Аварийная ситуация возникла в 03:00 (04:00 мск) на участке газораспределительной сети компании "Булгартрансгаз" в селе Ветрино (Варненская область).В 03:15 была автоматически остановлена поставка газа в Румынию, а в 07:00 прекращена подача газа по направлению Сербия — Венгрия. После 08:00 подача газа в Румынию частично восстановилась.На месте аварии работают ремонтные группы, ожидается прибытие исполнительного директора "Булгартрансгаза" Владимира Малинова. В результате инцидента никто не пострадал, но имуществу компании был нанесен материальный ущерб.По словам Малинова, в результате разрыва труб на газопроводе произошел взрыв, после чего сработала автоматическая система прекращения подачи газа, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Поврежденный участок строился в 1986-1988 годах.Как сообщил прокурор Варны Красимир Конов, пока нет никаких признаков, что авария была связана с человеческой деятельностью. Однако на месте происшествия среди других правоохранителей работают сотрудники службы нацбезопасности и отдела по борьбе с терроризмом.Глава партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков написал в Facebook, что, по словам местных жителей, диаметр воронки, образовавшейся после взрыва, превышает 50 метров. Очевидцы также рассказывают о низко летящих вертолетах, замеченных в районе Ветрино в момент взрыва, заявил политик.

https://ria.ru/20211101/gaz-1757177875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природный газ, болгария, венгрия, сербия, румыния