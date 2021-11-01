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Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии
Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии - РИА Новости, 01.11.2021
Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии
Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии газопровода на востоке страны, сообщает компания "Булгартрансгаз". РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:46
2021-11-01T20:40
природный газ
болгария
венгрия
сербия
румыния
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии газопровода на востоке страны, сообщает компания "Булгартрансгаз".Аварийная ситуация возникла в 03:00 (04:00 мск) на участке газораспределительной сети компании "Булгартрансгаз" в селе Ветрино (Варненская область).В 03:15 была автоматически остановлена поставка газа в Румынию, а в 07:00 прекращена подача газа по направлению Сербия — Венгрия. После 08:00 подача газа в Румынию частично восстановилась.На месте аварии работают ремонтные группы, ожидается прибытие исполнительного директора "Булгартрансгаза" Владимира Малинова. В результате инцидента никто не пострадал, но имуществу компании был нанесен материальный ущерб.По словам Малинова, в результате разрыва труб на газопроводе произошел взрыв, после чего сработала автоматическая система прекращения подачи газа, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Поврежденный участок строился в 1986-1988 годах.Как сообщил прокурор Варны Красимир Конов, пока нет никаких признаков, что авария была связана с человеческой деятельностью. Однако на месте происшествия среди других правоохранителей работают сотрудники службы нацбезопасности и отдела по борьбе с терроризмом.Глава партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков написал в Facebook, что, по словам местных жителей, диаметр воронки, образовавшейся после взрыва, превышает 50 метров. Очевидцы также рассказывают о низко летящих вертолетах, замеченных в районе Ветрино в момент взрыва, заявил политик.
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сербия
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природный газ, болгария, венгрия, сербия, румыния
12:46 01.11.2021 (обновлено: 20:40 01.11.2021)
 
Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии

Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии газопровода

© Фото : Energinet / Red Star PhotoСтроительство газопровода
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : Energinet / Red Star Photo
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии прерваны из-за аварии газопровода на востоке страны, сообщает компания "Булгартрансгаз".
Аварийная ситуация возникла в 03:00 (04:00 мск) на участке газораспределительной сети компании "Булгартрансгаз" в селе Ветрино (Варненская область).
В 03:15 была автоматически остановлена поставка газа в Румынию, а в 07:00 прекращена подача газа по направлению Сербия — Венгрия. После 08:00 подача газа в Румынию частично восстановилась.
На месте аварии работают ремонтные группы, ожидается прибытие исполнительного директора "Булгартрансгаза" Владимира Малинова. В результате инцидента никто не пострадал, но имуществу компании был нанесен материальный ущерб.
По словам Малинова, в результате разрыва труб на газопроводе произошел взрыв, после чего сработала автоматическая система прекращения подачи газа, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Поврежденный участок строился в 1986-1988 годах.
Как сообщил прокурор Варны Красимир Конов, пока нет никаких признаков, что авария была связана с человеческой деятельностью. Однако на месте происшествия среди других правоохранителей работают сотрудники службы нацбезопасности и отдела по борьбе с терроризмом.
Глава партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков написал в Facebook, что, по словам местных жителей, диаметр воронки, образовавшейся после взрыва, превышает 50 метров. Очевидцы также рассказывают о низко летящих вертолетах, замеченных в районе Ветрино в момент взрыва, заявил политик.
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Природный газБолгарияВенгрияСербияРумыния
 
 
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