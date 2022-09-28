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Захарова ответила на слова экс-главы МИД Польши о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
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Захарова ответила на слова экс-главы МИД Польши о ЧП на "Северных потоках"
Захарова ответила на слова экс-главы МИД Польши о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Захарова ответила на слова экс-главы МИД Польши о ЧП на "Северных потоках"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила, является ли признанием в теракте пост в социальных сетях экс-министра иностранных дел Польши, где... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T03:57
2022-09-28T04:57
мария захарова
радослав сикорский
джо байден
сша
россия
дания
министерство обороны сша
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила, является ли признанием в теракте пост в социальных сетях экс-министра иностранных дел Польши, где он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".Что сказал СикорскийРанее бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток"."Мелочь, а приятно", - написал он в Twitter под снимком с места аварии.Экс-министр также поблагодарил США, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату американского президента Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".По мнению экс-министра, авария на "Северном потоке" ухудшит переговорные позиции России, так как в случае возобновления поставок газа в Европу Москве придется договариваться со странами, "контролирующими газопроводы "Дружба" и "Ямал"". Здесь он, по-видимому, ошибся, так как "Дружба" является нефтепроводом.Предупреждение со стороны СШАСША несколько недель назад предупреждали правительство Германии о возможных атаках на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники.Как прокомментировал изданию "высокопоставленный представитель бундесвера", трубопроводы крайне важны для энергоснабжения, но до сих пор практически никак не защищены от атак.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы."Я не буду спекулировать о причинах, это не то, чем мы собираемся заниматься. Я знаю, что наши европейские партнеры ведут расследование. Мы готовы оказать содействие их усилиям, когда они завершат расследование", - сообщила она журналистам.Официальный представитель минобороны США Пэт Райдер заявил, что Пентагон видел сообщения СМИ об утечках газа на трубопроводах "Северный поток" и продолжит отслеживать ситуацию."Мы видели сообщения СМИ по этому поводу, но на данный момент у меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить. Очевидно, что мы продолжим пристальный мониторинг", - сказал он на брифинге для журналистов.ЧП на "Северных потоках"В понедельник на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) в водах Дании рядом с островом Борнхольм, а следом и на обеих нитках "Северного потока" произошли ЧП, сопровождавшиеся, по неизвестным причинам, падением давления.По информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2". Германия и Дания не исключили, что это случилось из-за диверсии. По данным шведских сейсмологов, в районе мест ЧП в понедельник были зафиксированы мощные подводные взрывы.В Nord Stream AG заявили, что падение давления на обеих нитках "Северного потока" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Оператор затруднился назвать сроки возобновления работы трубопровода.Риски для европейской промышленностиВывод из строя "Северных потоков" создает риски для перспектив их возможного использования для энергоснабжения европейской промышленности, особенно в начале отопительного сезона, говорится в заявлении посольства России в Дании.Дипломаты выразили надежду, что инцидент с утечкой газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" будет всестороннее расследованы. "Результаты такого расследования должны быть преданы гласности", - говорится в заявлении в Telegram-канале российской дипмиссии.
https://ria.ru/20220928/rassledovanie-1819954870.html
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мария захарова, радослав сикорский, джо байден, сша, россия, дания, министерство обороны сша, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, в мире
Мария Захарова, Радослав Сикорский, Джо Байден, США, Россия, Дания, Министерство обороны США, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
03:57 28.09.2022 (обновлено: 04:57 28.09.2022)
 
Захарова ответила на слова экс-главы МИД Польши о ЧП на "Северных потоках"

Мария Захарова увидела в словах Сикорского о ЧП на "Северном потоке" признание в теракте

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила, является ли признанием в теракте пост в социальных сетях экс-министра иностранных дел Польши, где он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".
"Это официальное заявление о теракте?" - задала вопрос Захарова в своем Telegram-канале.

Что сказал Сикорский

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток".
"Мелочь, а приятно", - написал он в Twitter под снимком с места аварии.
Место утечки на газопроводе Северный поток
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Экс-министр также поблагодарил США, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату американского президента Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".
По мнению экс-министра, авария на "Северном потоке" ухудшит переговорные позиции России, так как в случае возобновления поставок газа в Европу Москве придется договариваться со странами, "контролирующими газопроводы "Дружба" и "Ямал"". Здесь он, по-видимому, ошибся, так как "Дружба" является нефтепроводом.

Предупреждение со стороны США

США несколько недель назад предупреждали правительство Германии о возможных атаках на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники.
Как прокомментировал изданию "высокопоставленный представитель бундесвера", трубопроводы крайне важны для энергоснабжения, но до сих пор практически никак не защищены от атак.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
01:39
Джабаров оценил возможную причастность США к ЧП на "Северных потоках"
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
"Я не буду спекулировать о причинах, это не то, чем мы собираемся заниматься. Я знаю, что наши европейские партнеры ведут расследование. Мы готовы оказать содействие их усилиям, когда они завершат расследование", - сообщила она журналистам.
Официальный представитель минобороны США Пэт Райдер заявил, что Пентагон видел сообщения СМИ об утечках газа на трубопроводах "Северный поток" и продолжит отслеживать ситуацию.
"Мы видели сообщения СМИ по этому поводу, но на данный момент у меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить. Очевидно, что мы продолжим пристальный мониторинг", - сказал он на брифинге для журналистов.
Место утечки на газопроводе Северный поток
00:25
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ЧП на "Северных потоках"

В понедельник на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) в водах Дании рядом с островом Борнхольм, а следом и на обеих нитках "Северного потока" произошли ЧП, сопровождавшиеся, по неизвестным причинам, падением давления.
По информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2". Германия и Дания не исключили, что это случилось из-за диверсии. По данным шведских сейсмологов, в районе мест ЧП в понедельник были зафиксированы мощные подводные взрывы.
В Nord Stream AG заявили, что падение давления на обеих нитках "Северного потока" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Оператор затруднился назвать сроки возобновления работы трубопровода.

Риски для европейской промышленности

Вывод из строя "Северных потоков" создает риски для перспектив их возможного использования для энергоснабжения европейской промышленности, особенно в начале отопительного сезона, говорится в заявлении посольства России в Дании.

Дипломаты выразили надежду, что инцидент с утечкой газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" будет всестороннее расследованы. "Результаты такого расследования должны быть преданы гласности", - говорится в заявлении в Telegram-канале российской дипмиссии.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 23:22
Министр обороны Латвии назвал ЧП на "Северном потоке" диверсией
 
Мария ЗахароваРадослав СикорскийДжо БайденСШАРоссияДанияМинистерство обороны СШАNord Stream 2 AGСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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