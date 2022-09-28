https://ria.ru/20220928/otvet-1819958510.html

Захарова ответила на слова экс-главы МИД Польши о ЧП на "Северных потоках"

Захарова ответила на слова экс-главы МИД Польши о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022

Захарова ответила на слова экс-главы МИД Польши о ЧП на "Северных потоках"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила, является ли признанием в теракте пост в социальных сетях экс-министра иностранных дел Польши, где... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T03:57

2022-09-28T03:57

2022-09-28T04:57

мария захарова

радослав сикорский

джо байден

сша

россия

дания

министерство обороны сша

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила, является ли признанием в теракте пост в социальных сетях экс-министра иностранных дел Польши, где он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".Что сказал СикорскийРанее бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток"."Мелочь, а приятно", - написал он в Twitter под снимком с места аварии.Экс-министр также поблагодарил США, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату американского президента Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".По мнению экс-министра, авария на "Северном потоке" ухудшит переговорные позиции России, так как в случае возобновления поставок газа в Европу Москве придется договариваться со странами, "контролирующими газопроводы "Дружба" и "Ямал"". Здесь он, по-видимому, ошибся, так как "Дружба" является нефтепроводом.Предупреждение со стороны СШАСША несколько недель назад предупреждали правительство Германии о возможных атаках на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники.Как прокомментировал изданию "высокопоставленный представитель бундесвера", трубопроводы крайне важны для энергоснабжения, но до сих пор практически никак не защищены от атак.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы."Я не буду спекулировать о причинах, это не то, чем мы собираемся заниматься. Я знаю, что наши европейские партнеры ведут расследование. Мы готовы оказать содействие их усилиям, когда они завершат расследование", - сообщила она журналистам.Официальный представитель минобороны США Пэт Райдер заявил, что Пентагон видел сообщения СМИ об утечках газа на трубопроводах "Северный поток" и продолжит отслеживать ситуацию."Мы видели сообщения СМИ по этому поводу, но на данный момент у меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить. Очевидно, что мы продолжим пристальный мониторинг", - сказал он на брифинге для журналистов.ЧП на "Северных потоках"В понедельник на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) в водах Дании рядом с островом Борнхольм, а следом и на обеих нитках "Северного потока" произошли ЧП, сопровождавшиеся, по неизвестным причинам, падением давления.По информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2". Германия и Дания не исключили, что это случилось из-за диверсии. По данным шведских сейсмологов, в районе мест ЧП в понедельник были зафиксированы мощные подводные взрывы.В Nord Stream AG заявили, что падение давления на обеих нитках "Северного потока" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Оператор затруднился назвать сроки возобновления работы трубопровода.Риски для европейской промышленностиВывод из строя "Северных потоков" создает риски для перспектив их возможного использования для энергоснабжения европейской промышленности, особенно в начале отопительного сезона, говорится в заявлении посольства России в Дании.Дипломаты выразили надежду, что инцидент с утечкой газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" будет всестороннее расследованы. "Результаты такого расследования должны быть преданы гласности", - говорится в заявлении в Telegram-канале российской дипмиссии.

https://ria.ru/20220928/rassledovanie-1819954870.html

https://ria.ru/20220928/dzhabarov-1819952724.html

https://ria.ru/20220928/evrokomissiya-1819946846.html

https://ria.ru/20220927/diversiya-1819940025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

мария захарова, радослав сикорский, джо байден, сша, россия, дания, министерство обороны сша, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, в мире