https://ria.ru/20210823/pemex-1746791624.html
В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе - РИА Новости, 23.08.2021
В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила, что взяла под контроль пожар на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе, и подтвердила, что в... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T02:47
2021-08-23T02:47
2021-08-23T02:47
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МЕХИКО, 23 авг - РИА Новости. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила, что взяла под контроль пожар на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе, и подтвердила, что в инциденте пострадали пять человек.В Pemex отметили, что причины инцидента определит внутреннее расследование."На данный момент зарегистрировано пять человек, получивших ожоги, которые проходят лечение в региональной больнице Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече. К счастью, о смертельных случаях в результате этого инцидента не сообщается", - добавили в компании.Морская платформа Ku-Alfa действует в составе крупного комплекса Ku-Maloob-Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.В начале июля на платформе Ku-Charly, одной из 17 на этом нефтедобывающем комплексе, из-за разрыва подводного газопровода произошел подводный пожар, который был оперативно потушен и не повлек жертв или пострадавших.
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в мире, мексика, pemex, мексиканский залив, мехико
В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
Корпорация Pemex: пожар на морской платформе в Мексиканском заливе находится под контролем
МЕХИКО, 23 авг - РИА Новости.
Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex
сообщила, что взяла под контроль пожар на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе
, и подтвердила, что в инциденте пострадали пять человек.
"Pemex сообщает, что около 16:30 взяла под контроль пожар на платформе E-Ku-A2 производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap, расположенного в зоне Кампече", - сообщила компания в Twitter.
В Pemex отметили, что причины инцидента определит внутреннее расследование.
"На данный момент зарегистрировано пять человек, получивших ожоги, которые проходят лечение в региональной больнице Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече. К счастью, о смертельных случаях в результате этого инцидента не сообщается", - добавили в компании.
Морская платформа Ku-Alfa действует в составе крупного комплекса Ku-Maloob-Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.
В начале июля на платформе Ku-Charly, одной из 17 на этом нефтедобывающем комплексе, из-за разрыва подводного газопровода произошел подводный пожар, который был оперативно потушен и не повлек жертв или пострадавших.