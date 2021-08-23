https://ria.ru/20210823/pemex-1746791624.html

В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе

В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе - РИА Новости, 23.08.2021

В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе

Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила, что взяла под контроль пожар на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе, и подтвердила, что в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T02:47

2021-08-23T02:47

2021-08-23T02:47

в мире

мексика

pemex

мексиканский залив

мехико

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МЕХИКО, 23 авг - РИА Новости. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила, что взяла под контроль пожар на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе, и подтвердила, что в инциденте пострадали пять человек.В Pemex отметили, что причины инцидента определит внутреннее расследование."На данный момент зарегистрировано пять человек, получивших ожоги, которые проходят лечение в региональной больнице Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече. К счастью, о смертельных случаях в результате этого инцидента не сообщается", - добавили в компании.Морская платформа Ku-Alfa действует в составе крупного комплекса Ku-Maloob-Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.В начале июля на платформе Ku-Charly, одной из 17 на этом нефтедобывающем комплексе, из-за разрыва подводного газопровода произошел подводный пожар, который был оперативно потушен и не повлек жертв или пострадавших.

https://ria.ru/20210703/chp-1739707240.html

мексика

мексиканский залив

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в мире, мексика, pemex, мексиканский залив, мехико