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В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе - РИА Новости, 23.08.2021
В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила, что взяла под контроль пожар на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе, и подтвердила, что в... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T02:47
2021-08-23T02:47
в мире
мексика
pemex
мексиканский залив
мехико
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МЕХИКО, 23 авг - РИА Новости. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила, что взяла под контроль пожар на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе, и подтвердила, что в инциденте пострадали пять человек.В Pemex отметили, что причины инцидента определит внутреннее расследование."На данный момент зарегистрировано пять человек, получивших ожоги, которые проходят лечение в региональной больнице Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече. К счастью, о смертельных случаях в результате этого инцидента не сообщается", - добавили в компании.Морская платформа Ku-Alfa действует в составе крупного комплекса Ku-Maloob-Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.В начале июля на платформе Ku-Charly, одной из 17 на этом нефтедобывающем комплексе, из-за разрыва подводного газопровода произошел подводный пожар, который был оперативно потушен и не повлек жертв или пострадавших.
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в мире, мексика, pemex, мексиканский залив, мехико
02:47 23.08.2021
 
В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе

Корпорация Pemex: пожар на морской платформе в Мексиканском заливе находится под контролем

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на буровую вышку и газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
Вид на буровую вышку и газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МЕХИКО, 23 авг - РИА Новости. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила, что взяла под контроль пожар на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе, и подтвердила, что в инциденте пострадали пять человек.
"Pemex сообщает, что около 16:30 взяла под контроль пожар на платформе E-Ku-A2 производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap, расположенного в зоне Кампече", - сообщила компания в Twitter.
В Pemex отметили, что причины инцидента определит внутреннее расследование.
"На данный момент зарегистрировано пять человек, получивших ожоги, которые проходят лечение в региональной больнице Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече. К счастью, о смертельных случаях в результате этого инцидента не сообщается", - добавили в компании.
Морская платформа Ku-Alfa действует в составе крупного комплекса Ku-Maloob-Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.
В начале июля на платформе Ku-Charly, одной из 17 на этом нефтедобывающем комплексе, из-за разрыва подводного газопровода произошел подводный пожар, который был оперативно потушен и не повлек жертв или пострадавших.
Нефтяная платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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Крупные ЧП на нефтяных платформах в 2010-2021 годах
 
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