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https://ria.ru/20210613/kitay-1736859425.html
Число жертв взрыва на газопроводе в Китае выросло до 12 человек
Число жертв взрыва на газопроводе в Китае выросло до 12 человек - РИА Новости, 13.06.2021
Число жертв взрыва на газопроводе в Китае выросло до 12 человек
Минимум 12 человек погибли и еще 138 пострадали в результате мощного взрыва газопровода на территории продовольственного рынка в городе Шиянь в китайской... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:48
2021-06-13T15:48
хубэй
си цзиньпин
китай
в мире
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Минимум 12 человек погибли и еще 138 пострадали в результате мощного взрыва газопровода на территории продовольственного рынка в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй, сообщили местные власти.Ранее сообщалось об 11 погибших.Взрыв газопровода произошел в 6.40 (1.30 мск) по местному времени в двухэтажном здании продовольственного рынка в жилом комплексе в районе Чжанвань.В поисково-спасательных работах были задействованы более 2000 человек. По состоянию на 14.00 (9.00 мск), спасателям удалось найти под завалами 150 человек, них 12 - скончались, 138 - госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии.По данным местных властей, здание было построено в начале 90-х годов, на первом этаже здания располагались 19 различных заведений, в том числе аптеки и закусочные. На втором этаже были помещения для проведения мероприятий, там никто не проживал, через дорогу напротив рынка находились 46 различных киосков и торговых лавок. Спасателям пришлось использовать тяжелую строительную технику, чтобы извлекать людей из-под бетонных плит. В общей сложности с места происшествия были эвакуированы 913 семей.По распространившимся в сети кадрам с места происшествия видно, что здание рынка несмотря на то, что было двухэтажным, простирается на огромную территорию в густо застроенной местности. На снятых с дрона видеокадрах видно, что сильно пострадали соседние постройки и жилые здания, вблизи ЧП множество сгоревших автомобилей.По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что людей отбросило на несколько метров. По сообщениям СМИ, в прошлом году на территории рынка проводили ремонт газопровода, были сообщения об утечке газа.Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение соответствующим ведомствам приложить все усилия для спасения людей, а также как можно скорее выяснить причину происшествия и привлечь виновных к ответственности. Он также поручил провести проверку безопасности по всей стране, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.
https://ria.ru/20210613/vzryv-1736818789.html
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хубэй
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хубэй, си цзиньпин, китай, в мире
Число жертв взрыва на газопроводе в Китае выросло до 12 человек
15:48 13.06.2021
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
CC BY 2.0 / egorgrebnev /

12 человек погибли при взрыве газопровода на территории рынка в городе Шиянь в Китае

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Минимум 12 человек погибли и еще 138 пострадали в результате мощного взрыва газопровода на территории продовольственного рынка в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй, сообщили местные власти.
Ранее сообщалось об 11 погибших.
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
07:53
В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
Взрыв газопровода произошел в 6.40 (1.30 мск) по местному времени в двухэтажном здании продовольственного рынка в жилом комплексе в районе Чжанвань.
В поисково-спасательных работах были задействованы более 2000 человек. По состоянию на 14.00 (9.00 мск), спасателям удалось найти под завалами 150 человек, них 12 - скончались, 138 - госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии.
По данным местных властей, здание было построено в начале 90-х годов, на первом этаже здания располагались 19 различных заведений, в том числе аптеки и закусочные. На втором этаже были помещения для проведения мероприятий, там никто не проживал, через дорогу напротив рынка находились 46 различных киосков и торговых лавок. Спасателям пришлось использовать тяжелую строительную технику, чтобы извлекать людей из-под бетонных плит. В общей сложности с места происшествия были эвакуированы 913 семей.
Скорая помощь в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 20:13
В Китае произошел взрыв на шахте
По распространившимся в сети кадрам с места происшествия видно, что здание рынка несмотря на то, что было двухэтажным, простирается на огромную территорию в густо застроенной местности. На снятых с дрона видеокадрах видно, что сильно пострадали соседние постройки и жилые здания, вблизи ЧП множество сгоревших автомобилей.
По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что людей отбросило на несколько метров. По сообщениям СМИ, в прошлом году на территории рынка проводили ремонт газопровода, были сообщения об утечке газа.
Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение соответствующим ведомствам приложить все усилия для спасения людей, а также как можно скорее выяснить причину происшествия и привлечь виновных к ответственности. Он также поручил провести проверку безопасности по всей стране, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.
 
ХубэйСи ЦзиньпинКитайВ мире
 
 
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