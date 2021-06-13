https://ria.ru/20210613/kitay-1736859425.html

Число жертв взрыва на газопроводе в Китае выросло до 12 человек

Число жертв взрыва на газопроводе в Китае выросло до 12 человек - РИА Новости, 13.06.2021

Число жертв взрыва на газопроводе в Китае выросло до 12 человек

Минимум 12 человек погибли и еще 138 пострадали в результате мощного взрыва газопровода на территории продовольственного рынка в городе Шиянь в китайской... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T15:48

2021-06-13T15:48

2021-06-13T15:48

хубэй

си цзиньпин

китай

в мире

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Минимум 12 человек погибли и еще 138 пострадали в результате мощного взрыва газопровода на территории продовольственного рынка в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй, сообщили местные власти.Ранее сообщалось об 11 погибших.Взрыв газопровода произошел в 6.40 (1.30 мск) по местному времени в двухэтажном здании продовольственного рынка в жилом комплексе в районе Чжанвань.В поисково-спасательных работах были задействованы более 2000 человек. По состоянию на 14.00 (9.00 мск), спасателям удалось найти под завалами 150 человек, них 12 - скончались, 138 - госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии.По данным местных властей, здание было построено в начале 90-х годов, на первом этаже здания располагались 19 различных заведений, в том числе аптеки и закусочные. На втором этаже были помещения для проведения мероприятий, там никто не проживал, через дорогу напротив рынка находились 46 различных киосков и торговых лавок. Спасателям пришлось использовать тяжелую строительную технику, чтобы извлекать людей из-под бетонных плит. В общей сложности с места происшествия были эвакуированы 913 семей.По распространившимся в сети кадрам с места происшествия видно, что здание рынка несмотря на то, что было двухэтажным, простирается на огромную территорию в густо застроенной местности. На снятых с дрона видеокадрах видно, что сильно пострадали соседние постройки и жилые здания, вблизи ЧП множество сгоревших автомобилей.По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что людей отбросило на несколько метров. По сообщениям СМИ, в прошлом году на территории рынка проводили ремонт газопровода, были сообщения об утечке газа.Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение соответствующим ведомствам приложить все усилия для спасения людей, а также как можно скорее выяснить причину происшествия и привлечь виновных к ответственности. Он также поручил провести проверку безопасности по всей стране, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

https://ria.ru/20210613/vzryv-1736818789.html

https://ria.ru/20210111/vzryv-1592637629.html

хубэй

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хубэй, си цзиньпин, китай, в мире