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Категории россиян, привлекаемых на службу в рамках частичной мобилизации

Категории россиян, привлекаемых на службу в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Категории россиян, привлекаемых на службу в рамках частичной мобилизации

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:54

2022-09-23T13:54

2022-09-23T13:54

специальная военная операция на украине

справки

частичная мобилизация в россии

владимир путин

сергей шойгу

россия

украина

донбасс

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24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В рамках мобилизации подлежат призыву на военную службу граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации.По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирала Владимира Цимлянского, в рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители.При этом он уточнил, что как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено, однако приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, а одним из основных факторов является наличие боевого опыта. Количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Призыву, по словам Цимлянского, подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров – до 55. В Генштабе отметили, что женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна. В ведомстве добавили, что россияне, которые состоят на воинском учете и выехали за границу в "краткосрочную поездку", так же подлежат призыву. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский также сообщил, что граждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии как военные, служащие по контрактам. Они будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки. В Генштабе отметили, что каждый регион имеет свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет. По информации Министерства обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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