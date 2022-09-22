Рейтинг@Mail.ru
Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818763853.html
Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин
Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин - РИА Новости, 22.09.2022
Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин
Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна, сообщил в четверг представитель... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:32
2022-09-22T18:36
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818533461_0:180:3027:1883_1920x0_80_0_0_f785e0e10d1a6b0cd4924792690c7342.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна, сообщил в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная", - сказал он.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818533461_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_3c21feb651d4142a4f635ec4039e5541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
18:32 22.09.2022 (обновлено: 18:36 22.09.2022)
 
Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин

Генштаб: женщин могут призвать медработниками, но потребность в них минимальная

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
В России объявлена частичная мобилизация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна, сообщил в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная", - сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала