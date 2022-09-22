https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818763853.html
Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин
Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин - РИА Новости, 22.09.2022
Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин
Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна, сообщил в четверг представитель... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:32
2022-09-22T18:32
2022-09-22T18:36
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна, сообщил в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная", - сказал он.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
18:32 22.09.2022 (обновлено: 18:36 22.09.2022)
Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин
Генштаб: женщин могут призвать медработниками, но потребность в них минимальная
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна, сообщил в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная", - сказал он.