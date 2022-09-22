https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818763853.html

Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин

Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин - РИА Новости, 22.09.2022

Генштаб рассказал, на какие должности могут призвать женщин

Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна, сообщил в четверг представитель... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:32

2022-09-22T18:32

2022-09-22T18:36

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна, сообщил в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная", - сказал он.

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, безопасность