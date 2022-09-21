https://ria.ru/20220921/srochniki-1818335126.html
Шойгу рассказал, как будет проходить частичная мобилизация
Шойгу рассказал, как будет проходить частичная мобилизация - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу рассказал, как будет проходить частичная мобилизация
Мобилизационный ресурс страны составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более одного процента россиян — те, кто отслужил, имеют РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:42
2022-09-21T09:42
2022-09-21T12:09
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мобилизационный ресурс страны составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более одного процента россиян — те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт, заявил министр обороны Сергей Шойгу.Министр добавил, что о мобилизации студентов вузов "речь не идет и не будет идти ни при каких условиях". В зону военной операции также не будут направлять солдат-срочников, отметил Шойгу.Секретарь президентского Совета по правам человека Александр Точенов позже пояснил, что ограниченно годных к прохождению службы не могут мобилизовать по закону.Ранее Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По его словам, мера необходима "для защиты Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях".Как заявил Шойгу, такие меры нужны для контроля "линии соприкосновения" в тысячу километров."Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, она больше тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа, я имею в виду, частичная мобилизация", — пояснил глава ведомства.В общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов. Министр заверил, что это сделают не единоразово, а по плану.Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что "дополнительных ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено".Вооруженные силы ведут военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Полное интервью Сергея Шойгу после объявленной в России частичной мобилизации
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат те, кто служил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, частичной мобилизации подлежит чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны. В первую очередь, это те, кто служил, кто имеет военно-учетную специальности и имеют боевой опыт. «Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт», — рассказал Шойгу.
2022-09-21T09:42
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PT12M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия
Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия
09:42 21.09.2022 (обновлено: 12:09 21.09.2022)
Шойгу рассказал, как будет проходить частичная мобилизация
Шойгу: студенты и срочники не подлежат частичной мобилизации и отправке на спецоперацию
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мобилизационный ресурс страны составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более одного процента россиян — те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр добавил, что о мобилизации студентов вузов "речь не идет и не будет идти ни при каких условиях". В зону военной операции также не будут направлять солдат-срочников, отметил Шойгу.
Секретарь президентского Совета по правам человека Александр Точенов позже пояснил, что ограниченно годных к прохождению службы не могут мобилизовать по закону.
Ранее Владимир Путин
подписал указ о частичной мобилизации. По его словам, мера необходима "для защиты Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях".
Как заявил Шойгу, такие меры нужны для контроля "линии соприкосновения" в тысячу километров.
"Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, она больше тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа, я имею в виду, частичная мобилизация", — пояснил глава ведомства.
В общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов. Министр заверил, что это сделают не единоразово, а по плану.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что "дополнительных ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено".
Вооруженные силы ведут военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.