https://ria.ru/20220921/srochniki-1818335126.html

Шойгу рассказал, как будет проходить частичная мобилизация

Шойгу рассказал, как будет проходить частичная мобилизация - РИА Новости, 21.09.2022

Шойгу рассказал, как будет проходить частичная мобилизация

Мобилизационный ресурс страны составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более одного процента россиян — те, кто отслужил, имеют РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:42

2022-09-21T09:42

2022-09-21T12:09

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мобилизационный ресурс страны составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более одного процента россиян — те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт, заявил министр обороны Сергей Шойгу.Министр добавил, что о мобилизации студентов вузов "речь не идет и не будет идти ни при каких условиях". В зону военной операции также не будут направлять солдат-срочников, отметил Шойгу.Секретарь президентского Совета по правам человека Александр Точенов позже пояснил, что ограниченно годных к прохождению службы не могут мобилизовать по закону.Ранее Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По его словам, мера необходима "для защиты Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях".Как заявил Шойгу, такие меры нужны для контроля "линии соприкосновения" в тысячу километров."Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, она больше тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа, я имею в виду, частичная мобилизация", — пояснил глава ведомства.В общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов. Министр заверил, что это сделают не единоразово, а по плану.Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что "дополнительных ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено".Вооруженные силы ведут военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полное интервью Сергея Шойгу после объявленной в России частичной мобилизации Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат те, кто служил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, частичной мобилизации подлежит чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны. В первую очередь, это те, кто служил, кто имеет военно-учетную специальности и имеют боевой опыт. «Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт», — рассказал Шойгу. 2022-09-21T09:42 true PT12M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия