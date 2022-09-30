Категории запаса в военном билете: что это такое и где их найти
Категории запаса
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Частичная мобилизация населения проводится по категориям военнообязанных, характеристики которых определяются Министерством обороны РФ. Как мужчинам-резервистам узнать, к какой категории запаса они относятся, что значат группы учета “РА” и “ВМФ” в военном билете — в материале РИА Новости.
Категории запаса в военном билете и группы учета в РА
Военный билет выдается призывникам в возрасте от 18 до 27 лет, мобилизованным для службы в вооруженных силах Российской Федерации, а также, тем, кто законно был освобожден от ее прохождения и зачислен в запас, окончил высшее военное заведение или учился на военной кафедре. Военный билет требуется при приеме на работу, так как работодатель обязан сообщать о военнообязанном сотруднике в комиссариат, при оформлении некоторых документов в государственных органах, без него банки могут отказать в кредите. На данный момент выдается не только в классическом бумажном варианте, но и в электронном (он похож на банковскую карту), на чипе которого записаны персональные и биометрические данные гражданина.
Военный билет с наименованием воинской должности и военно-учетной специальности
Воинская обязанность не заканчивается после прохождения срочной службы: все военнообязанные зачисляются в соответствии со статьей 53 Закона № 53-ФЗ в определенную категорию запаса. Это делается для того, чтобы при необходимости можно было четко и организованно провести мобилизацию. В зависимости от того, в каких войсках служил россиянин, в графе "Группа учета" может стоять "РА" (Российская армия) или "ВМФ" (военно-морской Флот), эти графы не изменяются на протяжении жизни, в отличии от категорий запаса и групп по здоровью.
Расшифровка
Резервистов в зависимости от возраста и звания распределяют по трем категориям, которые обозначают, в какой очередности гражданин будет призван на военную службу, если в этом возникнет необходимость. К первой группе относятся те, кто во время мобилизации должен пополнить ряды российской армии в первую очередь, далее идет вторая группа, до третьей доходит очередь только в том случае, если появляется острая необходимость в личном составе. Данные группы присвоены абсолютно всем военнообязанным, не только тем, кто проходил срочную службу, но и тем, кто имеет категорию годности, освобождающую от призыва, кто нес альтернативную службу или получившим отсрочку. При объявлении мобилизации резервисты любой очереди сначала проходят медицинскую комиссию, которая определяет состояние здоровья, именно в этот момент может измениться очередность призыва и гражданин из первой группы будет переведен во вторую, третью или наоборот.
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1 категория
Во время мобилизации именно эти люди будут сразу призваны на защиту страны. В 1 категории находятся все, кто прошел срочную службу и те, кто официально участвовал в боевых действиях. В нее входят:
- —рядовые, матросы, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины до 35 лет;
- —младший офицерский состав до 45 лет (лейтенанты, капитаны);
- —старший офицерский состав до 50 лет (майоры, подполковники);
- —капитаны первого ранга и полковники до 55 лет;
- —высший офицерский состав до 60 лет.
2 категория
Призыв этих людей будет осуществляться во вторую волну мобилизации, к этой категории относятся и те, кто не прошел срочную службу по разным причинам (отсрочка, состояние здоровья и прочее). Во вторую категорию входят:
- —рядовые от 35 до 45 лет;
- —младшие офицеры от 45 до 50 лет;
- —старший офицерский состав от 50 до 65 лет.
3 категория
Резервистов третьей категории призывают на военную службу в последнюю очередь. К ней относятся:
- —рядовые от 45 до 50 лет;
- —младший офицерский состав от 50 до 60 лет;
- —старшие офицеры до 65 лет;
- —женщины-военнообязанные от 45 до 50 лет.
Особенности
По достижении определенного возраста или по состоянию здоровья граждане могут и вовсе исключаться из списков резервистов или переходить из группы в группу. Кроме того, существуют категории годности, которые также напрямую влияют на отнесение запасника к какой-либо группе:
- —А - годен к военной службе;
- —Б - годен с незначительными ограничениями;
- —В - ограниченно годен;
- —Г - временно не годен;
- —Д - не годен.
В период мобилизации призыву принадлежат лица, относящиеся к категориям А, Б, В и Г.
Как определить и где посмотреть категорию запаса в военном билете
Если гражданин отслужил в армии не менее года или участвовал в военных конфликтах независимо от срока нахождения в горячей точке, он относится к первой категории. Во второй будут находиться все, кто не проходил срочную службу по тем или иным причинам, даже освобождение от армии по ограниченной годности не снимает военнообязанного с учета. Только тем, кто полностью освобожден от военной службы, не присваивается категория запаса.
Все данные, относящиеся к группам учета и категориям запаса, можно увидеть на 11 странице военного билета в разделе V "Пребывание в запасе":
В пункте 23 указывается одна из трех категорий запаса, к которой относится резервист.
В пункте 24 "Группа учета" прописана аббревиатура РА (Российская Армия) или ВМФ (Военно-Морской Флот).
Пункт 25 рассказывает о составе или профиле войск (для рядовых это, например, "солдаты", "прапорщики", "матросы", для офицерского состава - "командный" или "медицинский" профиль).
Пункт 26 содержит информацию о военно-учетной специальности (ВУС) и ее кодовое обозначение, которая получается во время службы в армии и может отличаться от гражданской. Именно эти функции призывник будет выполнять в условиях мобилизации.
Некоторые кодовые обозначения ВУС:
- —100 - стрелок;
- —101 - пулеметчик;
- —102 - гранатометчик;
- —106 - войсковая разведка;
- —107 - части и подразделений спецназа (СпН);
- —109 - снайпер;
- —113 - танкист;
- —121 - БМП (боевая машина пехоты);
- —122 - БМД (боевая машина десанта);
- —124 - БТР (бронетранспортер);
- —131 - автоматизация во всех видах и родах войск;
- —134 - ЗРВ (зенитно-ракетные войска) и т. д.
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Также ВУС может содержать букву:
- —А - сухопутные войска, а также береговые подразделения ВМФ;
- —Б - специалисты по ракетному оружию;
- —Д - воздушно-десантные войска;
- —К - плавсостав надводных кораблей;
- —М - морская пехота;
- —П - внутренние войска;
- —Р - пограничные войска;
- —Т - строительные части и подразделения;
- —Е - летный состав авиации;
- —С - подразделения МЧС;
- —Ф - подразделения специального назначения;
- —Х - разведка горных воинских частей и подразделений;
- —З - уровень образования;
- —Ш - ФАПСИ (правительственная связь).
Полный список ВУС не публиковался в соответствии с законом о гостайне.
Пятая страница военного билета содержит информацию об участии в боевых действиях, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в миротворческих войсках и прочее.