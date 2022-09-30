https://ria.ru/20220930/kategorii-1820628082.html

Категории запаса в военном билете: что это такое и где их найти

Категории запаса в военном билете: что означают группы учета в РА 1, 2 и 3

Категории запаса в военном билете: что это такое и где их найти

Частичная мобилизация населения проводится по категориям военнообязанных, характеристики которых определяются Министерством обороны РФ. Как мужчинам-резервистам РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:48

2022-09-30T15:48

2022-09-30T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

частичная мобилизация в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Частичная мобилизация населения проводится по категориям военнообязанных, характеристики которых определяются Министерством обороны РФ. Как мужчинам-резервистам узнать, к какой категории запаса они относятся, что значат группы учета “РА” и “ВМФ” в военном билете — в материале РИА Новости.Категории запаса в военном билете и группы учета в РАВоенный билет выдается призывникам в возрасте от 18 до 27 лет, мобилизованным для службы в вооруженных силах Российской Федерации, а также, тем, кто законно был освобожден от ее прохождения и зачислен в запас, окончил высшее военное заведение или учился на военной кафедре. Военный билет требуется при приеме на работу, так как работодатель обязан сообщать о военнообязанном сотруднике в комиссариат, при оформлении некоторых документов в государственных органах, без него банки могут отказать в кредите. На данный момент выдается не только в классическом бумажном варианте, но и в электронном (он похож на банковскую карту), на чипе которого записаны персональные и биометрические данные гражданина.Воинская обязанность не заканчивается после прохождения срочной службы: все военнообязанные зачисляются в соответствии со статьей 53 Закона № 53-ФЗ в определенную категорию запаса. Это делается для того, чтобы при необходимости можно было четко и организованно провести мобилизацию. В зависимости от того, в каких войсках служил россиянин, в графе "Группа учета" может стоять "РА" (Российская армия) или "ВМФ" (военно-морской Флот), эти графы не изменяются на протяжении жизни, в отличии от категорий запаса и групп по здоровью.РасшифровкаРезервистов в зависимости от возраста и звания распределяют по трем категориям, которые обозначают, в какой очередности гражданин будет призван на военную службу, если в этом возникнет необходимость. К первой группе относятся те, кто во время мобилизации должен пополнить ряды российской армии в первую очередь, далее идет вторая группа, до третьей доходит очередь только в том случае, если появляется острая необходимость в личном составе. Данные группы присвоены абсолютно всем военнообязанным, не только тем, кто проходил срочную службу, но и тем, кто имеет категорию годности, освобождающую от призыва, кто нес альтернативную службу или получившим отсрочку. При объявлении мобилизации резервисты любой очереди сначала проходят медицинскую комиссию, которая определяет состояние здоровья, именно в этот момент может измениться очередность призыва и гражданин из первой группы будет переведен во вторую, третью или наоборот.1 категорияВо время мобилизации именно эти люди будут сразу призваны на защиту страны. В 1 категории находятся все, кто прошел срочную службу и те, кто официально участвовал в боевых действиях. В нее входят:2 категорияПризыв этих людей будет осуществляться во вторую волну мобилизации, к этой категории относятся и те, кто не прошел срочную службу по разным причинам (отсрочка, состояние здоровья и прочее). Во вторую категорию входят:3 категорияРезервистов третьей категории призывают на военную службу в последнюю очередь. К ней относятся:ОсобенностиПо достижении определенного возраста или по состоянию здоровья граждане могут и вовсе исключаться из списков резервистов или переходить из группы в группу. Кроме того, существуют категории годности, которые также напрямую влияют на отнесение запасника к какой-либо группе:В период мобилизации призыву принадлежат лица, относящиеся к категориям А, Б, В и Г.Как определить и где посмотреть категорию запаса в военном билетеЕсли гражданин отслужил в армии не менее года или участвовал в военных конфликтах независимо от срока нахождения в горячей точке, он относится к первой категории. Во второй будут находиться все, кто не проходил срочную службу по тем или иным причинам, даже освобождение от армии по ограниченной годности не снимает военнообязанного с учета. Только тем, кто полностью освобожден от военной службы, не присваивается категория запаса.Все данные, относящиеся к группам учета и категориям запаса, можно увидеть на 11 странице военного билета в разделе V "Пребывание в запасе":В пункте 23 указывается одна из трех категорий запаса, к которой относится резервист.В пункте 24 "Группа учета" прописана аббревиатура РА (Российская Армия) или ВМФ (Военно-Морской Флот).Пункт 25 рассказывает о составе или профиле войск (для рядовых это, например, "солдаты", "прапорщики", "матросы", для офицерского состава - "командный" или "медицинский" профиль).Пункт 26 содержит информацию о военно-учетной специальности (ВУС) и ее кодовое обозначение, которая получается во время службы в армии и может отличаться от гражданской. Именно эти функции призывник будет выполнять в условиях мобилизации.Некоторые кодовые обозначения ВУС:Также ВУС может содержать букву:Полный список ВУС не публиковался в соответствии с законом о гостайне.Пятая страница военного билета содержит информацию об участии в боевых действиях, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в миротворческих войсках и прочее.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф)