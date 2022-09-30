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Категории запаса в военном билете: что означают группы учета в РА 1, 2 и 3
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Категории запаса в военном билете: что это такое и где их найти
Категории запаса в военном билете: что означают группы учета в РА 1, 2 и 3
Категории запаса в военном билете: что это такое и где их найти
Частичная мобилизация населения проводится по категориям военнообязанных, характеристики которых определяются Министерством обороны РФ. Как мужчинам-резервистам РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:48
2022-09-30T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Частичная мобилизация населения проводится по категориям военнообязанных, характеристики которых определяются Министерством обороны РФ. Как мужчинам-резервистам узнать, к какой категории запаса они относятся, что значат группы учета “РА” и “ВМФ” в военном билете — в материале РИА Новости.Категории запаса в военном билете и группы учета в РАВоенный билет выдается призывникам в возрасте от 18 до 27 лет, мобилизованным для службы в вооруженных силах Российской Федерации, а также, тем, кто законно был освобожден от ее прохождения и зачислен в запас, окончил высшее военное заведение или учился на военной кафедре. Военный билет требуется при приеме на работу, так как работодатель обязан сообщать о военнообязанном сотруднике в комиссариат, при оформлении некоторых документов в государственных органах, без него банки могут отказать в кредите. На данный момент выдается не только в классическом бумажном варианте, но и в электронном (он похож на банковскую карту), на чипе которого записаны персональные и биометрические данные гражданина.Воинская обязанность не заканчивается после прохождения срочной службы: все военнообязанные зачисляются в соответствии со статьей 53 Закона № 53-ФЗ в определенную категорию запаса. Это делается для того, чтобы при необходимости можно было четко и организованно провести мобилизацию. В зависимости от того, в каких войсках служил россиянин, в графе "Группа учета" может стоять "РА" (Российская армия) или "ВМФ" (военно-морской Флот), эти графы не изменяются на протяжении жизни, в отличии от категорий запаса и групп по здоровью.РасшифровкаРезервистов в зависимости от возраста и звания распределяют по трем категориям, которые обозначают, в какой очередности гражданин будет призван на военную службу, если в этом возникнет необходимость. К первой группе относятся те, кто во время мобилизации должен пополнить ряды российской армии в первую очередь, далее идет вторая группа, до третьей доходит очередь только в том случае, если появляется острая необходимость в личном составе. Данные группы присвоены абсолютно всем военнообязанным, не только тем, кто проходил срочную службу, но и тем, кто имеет категорию годности, освобождающую от призыва, кто нес альтернативную службу или получившим отсрочку. При объявлении мобилизации резервисты любой очереди сначала проходят медицинскую комиссию, которая определяет состояние здоровья, именно в этот момент может измениться очередность призыва и гражданин из первой группы будет переведен во вторую, третью или наоборот.1 категорияВо время мобилизации именно эти люди будут сразу призваны на защиту страны. В 1 категории находятся все, кто прошел срочную службу и те, кто официально участвовал в боевых действиях. В нее входят:2 категорияПризыв этих людей будет осуществляться во вторую волну мобилизации, к этой категории относятся и те, кто не прошел срочную службу по разным причинам (отсрочка, состояние здоровья и прочее). Во вторую категорию входят:3 категорияРезервистов третьей категории призывают на военную службу в последнюю очередь. К ней относятся:ОсобенностиПо достижении определенного возраста или по состоянию здоровья граждане могут и вовсе исключаться из списков резервистов или переходить из группы в группу. Кроме того, существуют категории годности, которые также напрямую влияют на отнесение запасника к какой-либо группе:В период мобилизации призыву принадлежат лица, относящиеся к категориям А, Б, В и Г.Как определить и где посмотреть категорию запаса в военном билетеЕсли гражданин отслужил в армии не менее года или участвовал в военных конфликтах независимо от срока нахождения в горячей точке, он относится к первой категории. Во второй будут находиться все, кто не проходил срочную службу по тем или иным причинам, даже освобождение от армии по ограниченной годности не снимает военнообязанного с учета. Только тем, кто полностью освобожден от военной службы, не присваивается категория запаса.Все данные, относящиеся к группам учета и категориям запаса, можно увидеть на 11 странице военного билета в разделе V "Пребывание в запасе":В пункте 23 указывается одна из трех категорий запаса, к которой относится резервист.В пункте 24 "Группа учета" прописана аббревиатура РА (Российская Армия) или ВМФ (Военно-Морской Флот).Пункт 25 рассказывает о составе или профиле войск (для рядовых это, например, "солдаты", "прапорщики", "матросы", для офицерского состава - "командный" или "медицинский" профиль).Пункт 26 содержит информацию о военно-учетной специальности (ВУС) и ее кодовое обозначение, которая получается во время службы в армии и может отличаться от гражданской. Именно эти функции призывник будет выполнять в условиях мобилизации.Некоторые кодовые обозначения ВУС:Также ВУС может содержать букву:Полный список ВУС не публиковался в соответствии с законом о гостайне.Пятая страница военного билета содержит информацию об участии в боевых действиях, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в миротворческих войсках и прочее.
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безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:48 30.09.2022
 

Категории запаса в военном билете: что это такое и где их найти

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкКатегории запаса
Категории запаса - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Категории запаса
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Оглавление
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Частичная мобилизация населения проводится по категориям военнообязанных, характеристики которых определяются Министерством обороны РФ. Как мужчинам-резервистам узнать, к какой категории запаса они относятся, что значат группы учета “РА” и “ВМФ” в военном билете — в материале РИА Новости.

Категории запаса в военном билете и группы учета в РА

Военный билет выдается призывникам в возрасте от 18 до 27 лет, мобилизованным для службы в вооруженных силах Российской Федерации, а также, тем, кто законно был освобожден от ее прохождения и зачислен в запас, окончил высшее военное заведение или учился на военной кафедре. Военный билет требуется при приеме на работу, так как работодатель обязан сообщать о военнообязанном сотруднике в комиссариат, при оформлении некоторых документов в государственных органах, без него банки могут отказать в кредите. На данный момент выдается не только в классическом бумажном варианте, но и в электронном (он похож на банковскую карту), на чипе которого записаны персональные и биометрические данные гражданина.
© РИА НовостиВоенный билет с наименованием воинской должности и военно-учетной специальности
Военный билет с наименованием воинской должности и военно-учетной специальности - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости
Военный билет с наименованием воинской должности и военно-учетной специальности
Воинская обязанность не заканчивается после прохождения срочной службы: все военнообязанные зачисляются в соответствии со статьей 53 Закона № 53-ФЗ в определенную категорию запаса. Это делается для того, чтобы при необходимости можно было четко и организованно провести мобилизацию. В зависимости от того, в каких войсках служил россиянин, в графе "Группа учета" может стоять "РА" (Российская армия) или "ВМФ" (военно-морской Флот), эти графы не изменяются на протяжении жизни, в отличии от категорий запаса и групп по здоровью.

Расшифровка

Резервистов в зависимости от возраста и звания распределяют по трем категориям, которые обозначают, в какой очередности гражданин будет призван на военную службу, если в этом возникнет необходимость. К первой группе относятся те, кто во время мобилизации должен пополнить ряды российской армии в первую очередь, далее идет вторая группа, до третьей доходит очередь только в том случае, если появляется острая необходимость в личном составе. Данные группы присвоены абсолютно всем военнообязанным, не только тем, кто проходил срочную службу, но и тем, кто имеет категорию годности, освобождающую от призыва, кто нес альтернативную службу или получившим отсрочку. При объявлении мобилизации резервисты любой очереди сначала проходят медицинскую комиссию, которая определяет состояние здоровья, именно в этот момент может измениться очередность призыва и гражданин из первой группы будет переведен во вторую, третью или наоборот.
Категории годности к военной службе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 14:14
Категория годности к военной службе: где смотреть и что она означает
1 категория
Во время мобилизации именно эти люди будут сразу призваны на защиту страны. В 1 категории находятся все, кто прошел срочную службу и те, кто официально участвовал в боевых действиях. В нее входят:
  • рядовые, матросы, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины до 35 лет;
  • младший офицерский состав до 45 лет (лейтенанты, капитаны);
  • старший офицерский состав до 50 лет (майоры, подполковники);
  • капитаны первого ранга и полковники до 55 лет;
  • высший офицерский состав до 60 лет.
2 категория
Призыв этих людей будет осуществляться во вторую волну мобилизации, к этой категории относятся и те, кто не прошел срочную службу по разным причинам (отсрочка, состояние здоровья и прочее). Во вторую категорию входят:
  • рядовые от 35 до 45 лет;
  • младшие офицеры от 45 до 50 лет;
  • старший офицерский состав от 50 до 65 лет.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Портал "Объясняем.рф" уточнил критерии частичной мобилизации
3 категория
Резервистов третьей категории призывают на военную службу в последнюю очередь. К ней относятся:
  • рядовые от 45 до 50 лет;
  • младший офицерский состав от 50 до 60 лет;
  • старшие офицеры до 65 лет;
  • женщины-военнообязанные от 45 до 50 лет.

Особенности

По достижении определенного возраста или по состоянию здоровья граждане могут и вовсе исключаться из списков резервистов или переходить из группы в группу. Кроме того, существуют категории годности, которые также напрямую влияют на отнесение запасника к какой-либо группе:
  • А - годен к военной службе;
  • Б - годен с незначительными ограничениями;
  • В - ограниченно годен;
  • Г - временно не годен;
  • Д - не годен.
В период мобилизации призыву принадлежат лица, относящиеся к категориям А, Б, В и Г.
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Как определить и где посмотреть категорию запаса в военном билете

Если гражданин отслужил в армии не менее года или участвовал в военных конфликтах независимо от срока нахождения в горячей точке, он относится к первой категории. Во второй будут находиться все, кто не проходил срочную службу по тем или иным причинам, даже освобождение от армии по ограниченной годности не снимает военнообязанного с учета. Только тем, кто полностью освобожден от военной службы, не присваивается категория запаса.
Все данные, относящиеся к группам учета и категориям запаса, можно увидеть на 11 странице военного билета в разделе V "Пребывание в запасе":
В пункте 23 указывается одна из трех категорий запаса, к которой относится резервист.
В пункте 24 "Группа учета" прописана аббревиатура РА (Российская Армия) или ВМФ (Военно-Морской Флот).
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Пункт 25 рассказывает о составе или профиле войск (для рядовых это, например, "солдаты", "прапорщики", "матросы", для офицерского состава - "командный" или "медицинский" профиль).
Пункт 26 содержит информацию о военно-учетной специальности (ВУС) и ее кодовое обозначение, которая получается во время службы в армии и может отличаться от гражданской. Именно эти функции призывник будет выполнять в условиях мобилизации.
Некоторые кодовые обозначения ВУС:
  • 100 - стрелок;
  • 101 - пулеметчик;
  • 102 - гранатометчик;
  • 106 - войсковая разведка;
  • 107 - части и подразделений спецназа (СпН);
  • 109 - снайпер;
  • 113 - танкист;
  • 121 - БМП (боевая машина пехоты);
  • 122 - БМД (боевая машина десанта);
  • 124 - БТР (бронетранспортер);
  • 131 - автоматизация во всех видах и родах войск;
  • 134 - ЗРВ (зенитно-ракетные войска) и т. д.
Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 18:43
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Также ВУС может содержать букву:
  • А - сухопутные войска, а также береговые подразделения ВМФ;
  • Б - специалисты по ракетному оружию;
  • Д - воздушно-десантные войска;
  • К - плавсостав надводных кораблей;
  • М - морская пехота;
  • П - внутренние войска;
  • Р - пограничные войска;
  • Т - строительные части и подразделения;
  • Е - летный состав авиации;
  • С - подразделения МЧС;
  • Ф - подразделения специального назначения;
  • Х - разведка горных воинских частей и подразделений;
  • З - уровень образования;
  • Ш - ФАПСИ (правительственная связь).
Полный список ВУС не публиковался в соответствии с законом о гостайне.
Пятая страница военного билета содержит информацию об участии в боевых действиях, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в миротворческих войсках и прочее.
Военнослужащие с военными билетами - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
29 сентября, 13:52Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧастичная мобилизация в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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