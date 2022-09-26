Военно-учетная специальность: что такое, как расшифровать и где указана
Военно-учетная специальность
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Код ВУС – это зашифрованная военно-учетная специальность военнослужащего и военнообязанного, указанная в его военном билете. Что означают эти комбинации цифр и букв, список распространенных ВУС с расшифровками, с какими специальностями мужчин мобилизуют в первую очередь (примерный перечень) – в материале РИА Новости.
Военно-учетная специальность
Военно-учетная специальность, или ВУС, – это комбинация из 6 цифр и одной буквы, в которой зашифрована информация о виде деятельности военнослужащего или военнообязанного. Этот код помогает вести учет военных специалистов в каждой сфере и в случае мобилизации оперативно распределить их по отрядам, в зависимости от текущих потребностей. ВУС присваивается во время прохождения армейской службы или вместе с получением диплома военного училища или вуза, при посещении занятий на военной кафедре. В частных случаях военно-учетную специальность могут присвоить непосредственно в пункте призыва.
Военный билет с наименованием воинской должности и военно-учетной специальности
Какие группы существуют
Существует несколько основных групп военно-учетных специальностей.
Командование
Согласно Уставу внутренней службы ВС РФ командир руководит боевой подготовкой военнослужащих и организовывает их правовое обучение. Также он поддерживает боевую и мобилизационную готовность вверенной воинской части или подразделения. Примеры командных ВУС:
- —70201 – командир путевого взвода;
- —70203 – командир механизированного взвода;
- —70204 – командир подразделения связи.
Операторы
Эти специалисты управляют военной техникой и различными механизмами. Операторы могут быть программистами, диспетчерами на аэродроме, техниками и т.д. В их военном билете могут стоять следующие обозначения ВУС:
- —20300 – инженер по наладке технического обеспечения танков и другого оборудования;
- —30202 – управление программным обеспечением систем управления войсками;
- —97001 – разведывательное оптическое отделение.
Связисты
Обеспечение связи является главной ответственностью связистов. Их коды ВУС могут быть следующими:
- —121000 – связное подразделение;
- —121202 – со среднемощными радиостанциями;
- —121400 – отдел, обладающий малоканальной связью;
- —121702 – по дальней связи.
Водители
Водители-военнослужащие управляют не только автомобилями, но и бронетанковой техникой, ж/д составами, подводными и надводными судами. Цифровые обозначения ВУС у водителей могут быть:
- —124259 – водитель БТР;
- —157259 – водитель-механик зенитной установки;
- —167259 642 – механик-водитель – радист;
- —180994 – водитель-экскаваторщик.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время тактических учений с подразделениями соединения специального назначения Южного военного округа
Военнослужащие во время тактических учений с подразделениями соединения специального назначения Южного военного округа
Специальные назначения
Они подразумевают выполнение особо важных задач, которые требуют определенный умений, знаний и подготовки. Подразделения специального назначения существуют во всех видах войск, поэтому выделить конкретную сферу деятельности нельзя. Примеры ВУС:
- —107654 – разведчик-водолаз разведывательного подразделения специального назначения;
- —107746 – старший инструктор по подготовке частей спецназначения.
Что означают коды
В соответствии с приказом министра обороны РФ от 22 ноября 2021 г. № 700 "Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета" кодовое обозначение ВУС включает в себя: номер военно-учетной специальности, код воинской должности и особые признаки военной службы.
Расшифровка первых трех цифр
Первые три цифры ВУС – это обозначение специализации военнослужащего, например:
- —034 – зенитно-ракетные войска;
- —100 – стрелковые;
- —101 – пулеметчики;
- —103 – гранатометные;
- —106 – подразделения войсковой разведки;
- —107 – части и подразделения специального назначения;
- —122 – БМД;
- —124 – БТР;
- —166 – инженерные войска;
- —461 – коротковолновые радиостанции;
- —838 – автомобили, эксплуатация автомобильной техники;
- —998 – не имеющие военной подготовки, годные к военной службе;
- —999 – не имеющие военной подготовки, ограниченно годные к военной службе.
Доведение командиром задания личному составу
Расшифровка вторых трех цифр
После специализации указывается должность военнослужащего, например:
- —097 – заместитель командира взвода;
- —182 – командир отделения;
- —210 – водитель-крановщик;
- —259 – механик-водитель;
- —001 – аккумуляторщик;
- —000 – без должности.
Буквы
Буква располагается в самом конце и обозначает определенные особые признаки:
- —А – сухопутные войска, береговые части ВМФ;
- —Б – специалисты по ракетному оружию;
- —Д – ВДВ;
- —3 – уровень образования (институт/высшее училище);
- —К – плавсостав надводных кораблей;
- —М – морская пехота;
- —П – внутренние войска;
- —Р – пограничные войска;
- —С – МЧС;
- —Т – строительные части и подразделения;
- —Ф – спецназ;
- —Е – летный состав для прапорщиков, сержантов, солдат;
- —Х – разведка горных воинских частей и подразделений;
- —Ш – ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации).
Примеры кодов
Военнослужащий в танке Т-72 Б3
Расшифровки ВУС утверждались постановлениями Правительства РФ:
- —от 26.06.1993 г. № 600-33 "Перечень военно-учетных специальностей";
- —от 13.06.1997 г. № 707-35 "О внесении изменений и дополнений в Перечень военно-учетных специальностей";
- —от 12.12.2007 г. № 854-43 "Об утверждении перечня военно-учетных специальностей".
Тексты этих документов засекречены, в открытом доступе выложены лишь некоторые ВУС с расшифровками, среди которых:
- —021000 – командир взвода мотострелков;
- —183639 – радиоминер;
- —615543 – оператор АСУ и связи командных пунктов;
- —917271 – музыкант военных оркестров;
- —100915А – стрелок при звании рядового или матроса;
- —999000А – гражданин имеет статус ограниченно годного при отсутствии какой-либо воинской специальности.
Как узнать свою ВУС
Военно-учетная специальность указана на 11-й странице военного билета или в справке, которая выдается взамен билету. Самостоятельно расшифровать код практически невозможно, ведь даже при наличии некоторой информации в открытом доступе, она зачастую неполная – значение многих сочетаний знают только кадровые офицеры. При этом каждый военнообязанный может узнать расшифровку собственной ВСУ в своем районном военном комиссариате.
Какие ВУС подлежат мобилизации
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".
По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, в рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
Как таковой очередности призыва граждан из запаса не установлено, однако "приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта", – уточнил он.
Полный список военно-учетных специальностей
В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" постановление Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 854-43 "Об утверждении перечня военно-учетных специальностей" не было открыто объявлено и опубликовано, так как содержит сведения о назначении и организационно-штатной структуре войск. Именно поэтому не существует полного списка военно-учетных специальностей в открытом доступе.