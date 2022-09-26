https://ria.ru/20220926/spetsialnost-1819635110.html

Военно-учетная специальность: что такое, как расшифровать и где указана

Военно-учетная специальность (ВУС): список, коды, расшифровка и что значат

Военно-учетная специальность: что такое, как расшифровать и где указана

Код ВУС – это зашифрованная военно-учетная специальность военнослужащего и военнообязанного, указанная в его военном билете. Что означают эти комбинации цифр и... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:38

2022-09-26T19:38

2022-09-26T19:38

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813211163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07971d988900651737a16d2b50f9483e.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Код ВУС – это зашифрованная военно-учетная специальность военнослужащего и военнообязанного, указанная в его военном билете. Что означают эти комбинации цифр и букв, список распространенных ВУС с расшифровками, с какими специальностями мужчин мобилизуют в первую очередь (примерный перечень) – в материале РИА Новости.Военно-учетная специальностьВоенно-учетная специальность, или ВУС, – это комбинация из 6 цифр и одной буквы, в которой зашифрована информация о виде деятельности военнослужащего или военнообязанного. Этот код помогает вести учет военных специалистов в каждой сфере и в случае мобилизации оперативно распределить их по отрядам, в зависимости от текущих потребностей. ВУС присваивается во время прохождения армейской службы или вместе с получением диплома военного училища или вуза, при посещении занятий на военной кафедре. В частных случаях военно-учетную специальность могут присвоить непосредственно в пункте призыва.Какие группы существуютСуществует несколько основных групп военно-учетных специальностей.КомандованиеСогласно Уставу внутренней службы ВС РФ командир руководит боевой подготовкой военнослужащих и организовывает их правовое обучение. Также он поддерживает боевую и мобилизационную готовность вверенной воинской части или подразделения. Примеры командных ВУС:ОператорыЭти специалисты управляют военной техникой и различными механизмами. Операторы могут быть программистами, диспетчерами на аэродроме, техниками и т.д. В их военном билете могут стоять следующие обозначения ВУС:СвязистыОбеспечение связи является главной ответственностью связистов. Их коды ВУС могут быть следующими:ВодителиВодители-военнослужащие управляют не только автомобилями, но и бронетанковой техникой, ж/д составами, подводными и надводными судами. Цифровые обозначения ВУС у водителей могут быть:Специальные назначенияОни подразумевают выполнение особо важных задач, которые требуют определенный умений, знаний и подготовки. Подразделения специального назначения существуют во всех видах войск, поэтому выделить конкретную сферу деятельности нельзя. Примеры ВУС:Что означают кодыВ соответствии с приказом министра обороны РФ от 22 ноября 2021 г. № 700 "Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета" кодовое обозначение ВУС включает в себя: номер военно-учетной специальности, код воинской должности и особые признаки военной службы.Расшифровка первых трех цифрПервые три цифры ВУС – это обозначение специализации военнослужащего, например:Расшифровка вторых трех цифрПосле специализации указывается должность военнослужащего, например:БуквыБуква располагается в самом конце и обозначает определенные особые признаки:Примеры кодовРасшифровки ВУС утверждались постановлениями Правительства РФ:Тексты этих документов засекречены, в открытом доступе выложены лишь некоторые ВУС с расшифровками, среди которых:Как узнать свою ВУСВоенно-учетная специальность указана на 11-й странице военного билета или в справке, которая выдается взамен билету. Самостоятельно расшифровать код практически невозможно, ведь даже при наличии некоторой информации в открытом доступе, она зачастую неполная – значение многих сочетаний знают только кадровые офицеры. При этом каждый военнообязанный может узнать расшифровку собственной ВСУ в своем районном военном комиссариате.Какие ВУС подлежат мобилизации21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, в рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.Как таковой очередности призыва граждан из запаса не установлено, однако "приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта", – уточнил он.Полный список военно-учетных специальностейВ соответствии с п. 1 ст. 5 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" постановление Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 854-43 "Об утверждении перечня военно-учетных специальностей" не было открыто объявлено и опубликовано, так как содержит сведения о назначении и организационно-штатной структуре войск. Именно поэтому не существует полного списка военно-учетных специальностей в открытом доступе.

https://ria.ru/20220122/dokumenty-1769022313.html

https://ria.ru/20220923/privlekaemye-1818928330.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818768632.html

https://ria.ru/20220926/godnost-1819520430.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818770234.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818763853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

частичная мобилизация в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, россия, безопасность