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Военно-учетная специальность (ВУС): список, коды, расшифровка и что значат
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Военно-учетная специальность: что такое, как расшифровать и где указана
Военно-учетная специальность (ВУС): список, коды, расшифровка и что значат
Военно-учетная специальность: что такое, как расшифровать и где указана
Код ВУС – это зашифрованная военно-учетная специальность военнослужащего и военнообязанного, указанная в его военном билете. Что означают эти комбинации цифр и... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:38
2022-09-26T19:38
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Код ВУС – это зашифрованная военно-учетная специальность военнослужащего и военнообязанного, указанная в его военном билете. Что означают эти комбинации цифр и букв, список распространенных ВУС с расшифровками, с какими специальностями мужчин мобилизуют в первую очередь (примерный перечень) – в материале РИА Новости.Военно-учетная специальностьВоенно-учетная специальность, или ВУС, – это комбинация из 6 цифр и одной буквы, в которой зашифрована информация о виде деятельности военнослужащего или военнообязанного. Этот код помогает вести учет военных специалистов в каждой сфере и в случае мобилизации оперативно распределить их по отрядам, в зависимости от текущих потребностей. ВУС присваивается во время прохождения армейской службы или вместе с получением диплома военного училища или вуза, при посещении занятий на военной кафедре. В частных случаях военно-учетную специальность могут присвоить непосредственно в пункте призыва.Какие группы существуютСуществует несколько основных групп военно-учетных специальностей.КомандованиеСогласно Уставу внутренней службы ВС РФ командир руководит боевой подготовкой военнослужащих и организовывает их правовое обучение. Также он поддерживает боевую и мобилизационную готовность вверенной воинской части или подразделения. Примеры командных ВУС:ОператорыЭти специалисты управляют военной техникой и различными механизмами. Операторы могут быть программистами, диспетчерами на аэродроме, техниками и т.д. В их военном билете могут стоять следующие обозначения ВУС:СвязистыОбеспечение связи является главной ответственностью связистов. Их коды ВУС могут быть следующими:ВодителиВодители-военнослужащие управляют не только автомобилями, но и бронетанковой техникой, ж/д составами, подводными и надводными судами. Цифровые обозначения ВУС у водителей могут быть:Специальные назначенияОни подразумевают выполнение особо важных задач, которые требуют определенный умений, знаний и подготовки. Подразделения специального назначения существуют во всех видах войск, поэтому выделить конкретную сферу деятельности нельзя. Примеры ВУС:Что означают кодыВ соответствии с приказом министра обороны РФ от 22 ноября 2021 г. № 700 "Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета" кодовое обозначение ВУС включает в себя: номер военно-учетной специальности, код воинской должности и особые признаки военной службы.Расшифровка первых трех цифрПервые три цифры ВУС – это обозначение специализации военнослужащего, например:Расшифровка вторых трех цифрПосле специализации указывается должность военнослужащего, например:БуквыБуква располагается в самом конце и обозначает определенные особые признаки:Примеры кодовРасшифровки ВУС утверждались постановлениями Правительства РФ:Тексты этих документов засекречены, в открытом доступе выложены лишь некоторые ВУС с расшифровками, среди которых:Как узнать свою ВУСВоенно-учетная специальность указана на 11-й странице военного билета или в справке, которая выдается взамен билету. Самостоятельно расшифровать код практически невозможно, ведь даже при наличии некоторой информации в открытом доступе, она зачастую неполная – значение многих сочетаний знают только кадровые офицеры. При этом каждый военнообязанный может узнать расшифровку собственной ВСУ в своем районном военном комиссариате.Какие ВУС подлежат мобилизации21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, в рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.Как таковой очередности призыва граждан из запаса не установлено, однако "приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта", – уточнил он.Полный список военно-учетных специальностейВ соответствии с п. 1 ст. 5 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" постановление Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 854-43 "Об утверждении перечня военно-учетных специальностей" не было открыто объявлено и опубликовано, так как содержит сведения о назначении и организационно-штатной структуре войск. Именно поэтому не существует полного списка военно-учетных специальностей в открытом доступе.
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частичная мобилизация в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
19:38 26.09.2022
 

Военно-учетная специальность: что такое, как расшифровать и где указана

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоенно-учетная специальность
Военно-учетная специальность - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военно-учетная специальность
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Оглавление
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Код ВУС – это зашифрованная военно-учетная специальность военнослужащего и военнообязанного, указанная в его военном билете. Что означают эти комбинации цифр и букв, список распространенных ВУС с расшифровками, с какими специальностями мужчин мобилизуют в первую очередь (примерный перечень) – в материале РИА Новости.

Военно-учетная специальность

Военно-учетная специальность, или ВУС, – это комбинация из 6 цифр и одной буквы, в которой зашифрована информация о виде деятельности военнослужащего или военнообязанного. Этот код помогает вести учет военных специалистов в каждой сфере и в случае мобилизации оперативно распределить их по отрядам, в зависимости от текущих потребностей. ВУС присваивается во время прохождения армейской службы или вместе с получением диплома военного училища или вуза, при посещении занятий на военной кафедре. В частных случаях военно-учетную специальность могут присвоить непосредственно в пункте призыва.
© РИА НовостиВоенный билет с наименованием воинской должности и военно-учетной специальности
Военный билет с наименованием воинской должности и военно-учетной специальности - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости
Военный билет с наименованием воинской должности и военно-учетной специальности

Какие группы существуют

Существует несколько основных групп военно-учетных специальностей.

Командование

Согласно Уставу внутренней службы ВС РФ командир руководит боевой подготовкой военнослужащих и организовывает их правовое обучение. Также он поддерживает боевую и мобилизационную готовность вверенной воинской части или подразделения. Примеры командных ВУС:
  • 70201 – командир путевого взвода;
  • 70203 – командир механизированного взвода;
  • 70204 – командир подразделения связи.

Операторы

Эти специалисты управляют военной техникой и различными механизмами. Операторы могут быть программистами, диспетчерами на аэродроме, техниками и т.д. В их военном билете могут стоять следующие обозначения ВУС:
  • 20300 – инженер по наладке технического обеспечения танков и другого оборудования;
  • 30202 – управление программным обеспечением систем управления войсками;
  • 97001 – разведывательное оптическое отделение.
Военный билет военнослужащего - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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Как получить военный билет: процедура, нужно ли для этого служить в армии

Связисты

Обеспечение связи является главной ответственностью связистов. Их коды ВУС могут быть следующими:
  • 121000 – связное подразделение;
  • 121202 – со среднемощными радиостанциями;
  • 121400 – отдел, обладающий малоканальной связью;
  • 121702 – по дальней связи.

Водители

Водители-военнослужащие управляют не только автомобилями, но и бронетанковой техникой, ж/д составами, подводными и надводными судами. Цифровые обозначения ВУС у водителей могут быть:
  • 124259 – водитель БТР;
  • 157259 – водитель-механик зенитной установки;
  • 167259 642 – механик-водитель – радист;
  • 180994 – водитель-экскаваторщик.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время тактических учений с подразделениями соединения специального назначения Южного военного округа
Военнослужащие во время тактических учений с подразделениями соединения специального назначения Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие во время тактических учений с подразделениями соединения специального назначения Южного военного округа

Специальные назначения

Они подразумевают выполнение особо важных задач, которые требуют определенный умений, знаний и подготовки. Подразделения специального назначения существуют во всех видах войск, поэтому выделить конкретную сферу деятельности нельзя. Примеры ВУС:
  • 107654 – разведчик-водолаз разведывательного подразделения специального назначения;
  • 107746 – старший инструктор по подготовке частей спецназначения.

Что означают коды

В соответствии с приказом министра обороны РФ от 22 ноября 2021 г. № 700 "Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета" кодовое обозначение ВУС включает в себя: номер военно-учетной специальности, код воинской должности и особые признаки военной службы.
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Расшифровка первых трех цифр

Первые три цифры ВУС – это обозначение специализации военнослужащего, например:
  • 034 – зенитно-ракетные войска;
  • 100 – стрелковые;
  • 101 – пулеметчики;
  • 103 – гранатометные;
  • 106 – подразделения войсковой разведки;
  • 107 – части и подразделения специального назначения;
  • 122 – БМД;
  • 124 – БТР;
  • 166 – инженерные войска;
  • 461 – коротковолновые радиостанции;
  • 838 – автомобили, эксплуатация автомобильной техники;
  • 998 – не имеющие военной подготовки, годные к военной службе;
  • 999 – не имеющие военной подготовки, ограниченно годные к военной службе.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкДоведение командиром задания личному составу
Доведение командиром задания личному составу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Доведение командиром задания личному составу

Расшифровка вторых трех цифр

После специализации указывается должность военнослужащего, например:
  • 097 – заместитель командира взвода;
  • 182 – командир отделения;
  • 210 – водитель-крановщик;
  • 259 – механик-водитель;
  • 001 – аккумуляторщик;
  • 000 – без должности.

Буквы

Буква располагается в самом конце и обозначает определенные особые признаки:
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22 сентября, 18:42Специальная военная операция на Украине
Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации
  • А – сухопутные войска, береговые части ВМФ;
  • Б – специалисты по ракетному оружию;
  • ДВДВ;
  • 3 – уровень образования (институт/высшее училище);
  • К – плавсостав надводных кораблей;
  • М – морская пехота;
  • П – внутренние войска;
  • Р – пограничные войска;
  • СМЧС;
  • Т – строительные части и подразделения;
  • Ф – спецназ;
  • Е – летный состав для прапорщиков, сержантов, солдат;
  • Х – разведка горных воинских частей и подразделений;
  • Ш – ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации).

Примеры кодов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в танке Т-72 Б3
Военнослужащий в танке Т-72 Б3 - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий в танке Т-72 Б3
Расшифровки ВУС утверждались постановлениями Правительства РФ:
  • от 26.06.1993 г. № 600-33 "Перечень военно-учетных специальностей";
  • от 13.06.1997 г. № 707-35 "О внесении изменений и дополнений в Перечень военно-учетных специальностей";
  • от 12.12.2007 г. № 854-43 "Об утверждении перечня военно-учетных специальностей".
Тексты этих документов засекречены, в открытом доступе выложены лишь некоторые ВУС с расшифровками, среди которых:
  • 021000 – командир взвода мотострелков;
  • 183639 – радиоминер;
  • 615543 – оператор АСУ и связи командных пунктов;
  • 917271 – музыкант военных оркестров;
  • 100915А – стрелок при звании рядового или матроса;
  • 999000А – гражданин имеет статус ограниченно годного при отсутствии какой-либо воинской специальности.
Категории годности к военной службе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Как узнать свою ВУС

Военно-учетная специальность указана на 11-й странице военного билета или в справке, которая выдается взамен билету. Самостоятельно расшифровать код практически невозможно, ведь даже при наличии некоторой информации в открытом доступе, она зачастую неполная – значение многих сочетаний знают только кадровые офицеры. При этом каждый военнообязанный может узнать расшифровку собственной ВСУ в своем районном военном комиссариате.

Какие ВУС подлежат мобилизации

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".
По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, в рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
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При частичной мобилизации будут призывать стрелков, танкистов и водителей
Как таковой очередности призыва граждан из запаса не установлено, однако "приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта", – уточнил он.

Полный список военно-учетных специальностей

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" постановление Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 854-43 "Об утверждении перечня военно-учетных специальностей" не было открыто объявлено и опубликовано, так как содержит сведения о назначении и организационно-штатной структуре войск. Именно поэтому не существует полного списка военно-учетных специальностей в открытом доступе.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 18:32Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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