https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818770234.html
При частичной мобилизации будут призывать стрелков, танкистов и водителей
При частичной мобилизации будут призывать стрелков, танкистов и водителей - РИА Новости, 22.09.2022
При частичной мобилизации будут призывать стрелков, танкистов и водителей
В рамках частичной мобилизации призываются стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, один из основных факторов - наличие боевого опыта, сообщил представитель... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:46
2022-09-22T18:46
2022-09-22T19:37
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В рамках частичной мобилизации призываются стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, один из основных факторов - наличие боевого опыта, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", - сказал он.При этом он уточнил, что как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. "Но, тем не менее, приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта", - сказал контр-адмирал.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
18:46 22.09.2022 (обновлено: 19:37 22.09.2022)
При частичной мобилизации будут призывать стрелков, танкистов и водителей
Минобороны: при частичной мобилизации призовут стрелков, танкистов, артиллеристов
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В рамках частичной мобилизации призываются стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, один из основных факторов - наличие боевого опыта, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"В рамках частичной мобилизации
будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", - сказал он.
При этом он уточнил, что как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. "Но, тем не менее, приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта", - сказал контр-адмирал.