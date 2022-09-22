https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818770234.html

При частичной мобилизации будут призывать стрелков, танкистов и водителей

При частичной мобилизации будут призывать стрелков, танкистов и водителей - РИА Новости, 22.09.2022

При частичной мобилизации будут призывать стрелков, танкистов и водителей

В рамках частичной мобилизации призываются стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, один из основных факторов - наличие боевого опыта, сообщил представитель... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:46

2022-09-22T18:46

2022-09-22T19:37

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818614670_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_17c94cfe1d7ccf412a9a12c9e912d505.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В рамках частичной мобилизации призываются стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, один из основных факторов - наличие боевого опыта, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", - сказал он.При этом он уточнил, что как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. "Но, тем не менее, приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта", - сказал контр-адмирал.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии