https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327436.html

Путин объявил о частичной мобилизации

Путин объявил о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Путин объявил о частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:11

2022-09-21T09:11

2022-09-21T11:20

владимир путин

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля.По словам главы государства, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине.Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Как заявил позже министр обороны Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч человек.Как указано в документе, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы.Главам регионов поручено обеспечить призыв по мобилизации. Его сроки и объем для каждого региона определяет Минобороны.Призванные по мобилизации получат статус военнослужащих по контракту.Сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса предоставлено право на отсрочку от призыва.

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин объявил о частичной мобилизации Путин объявил о частичной мобилизации 2022-09-21T09:11 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, частичная мобилизация в россии