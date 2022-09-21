https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327436.html
Путин объявил о частичной мобилизации
Путин объявил о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Путин объявил о частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:11
2022-09-21T09:11
2022-09-21T11:20
владимир путин
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля.По словам главы государства, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине.Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Как заявил позже министр обороны Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч человек.Как указано в документе, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы.Главам регионов поручено обеспечить призыв по мобилизации. Его сроки и объем для каждого региона определяет Минобороны.Призванные по мобилизации получат статус военнослужащих по контракту.Сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса предоставлено право на отсрочку от призыва.
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
РИА Новости
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Путин объявил о частичной мобилизации
Путин объявил о частичной мобилизации
2022-09-21T09:11
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
09:11 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Путин объявил о частичной мобилизации
Президент Путин объявил о частичной мобилизации