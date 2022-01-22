Как получить военный билет: процедура, нужно ли для этого служить в армии
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Военный билет — это документ, который военкомат выдает человеку, служившему в российской армии или освобожденному от службы. О том, как получить билет, для чего он нужен, какое наказание предусмотрено за его подделку и что означают цифры ВУС — в материале РИА Новости.
Что такое военный билет
Основной закон, регулирующий выдачу военных билетов, — “О воинской обязанности и военной службе”. Также о документе говорится в Положении о воинском учете.
По словам юриста и владельца компании Alpha Juris Ильи Глушко, военный билет – это документ в виде книжки, который должен получить гражданин Российской Федерации независимо от того, зачислен ли он в запас, освобожден от воинской службы либо наоборот призывается в ряды вооруженных сил. Выдается он гражданам России в возрасте от 18 до 27 лет. Если человек не служил, но состоял на воинском учете, то ему также следует получить билет после того, как исполнится 27 лет.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПризывники на территории краевого сборного пункта во Владивостоке
Призывники на территории краевого сборного пункта во Владивостоке
Военный билет получают следующие категории граждан:
- 1Призванные на службу в Вооруженных силах России и других силовых ведомствах. При дальнейшем поступлении на военную службу по контракту, увольнении в запас — билет сохраняется.
- 2Военнообязанные граждане женского пола при постановке на воинский учет.
- 3Граждане, признанные по состоянию здоровья ограниченно годными или негодными к военной службе.
- 4Граждане, окончившие военную кафедру при высшем учебном заведении с присвоением воинского звания офицера запаса, получают военный билет офицера запаса.
- 5Офицеры, уволенные с действительной военной службы в запас, получают билет офицера запаса взамен удостоверения личности военнослужащего после увольнения.
Помимо стандартной информации, такой как фамилия, имя и отчество (ФИО), дата и место рождения, образование, гражданская специальность военный билет может содержать ряд специфический сведений:
- 1Решение призывной комиссии.
- 2Отметки о прохождении военной (альтернативной гражданской) службы, должность и ВУС (военно-учебная специальность).
- 3Воинское звание.
- 4Государственные (ведомственные) награды и знаки.
- 5Ранения и контузии.
- 6Перечень вооружения и технического имущества, закрепленных за военнослужащим.
- 7Информация о пребывании в запасе.
- 8Сведения о прохождении военных сборов.
- 9Антропометрические данные (рост, окружность головы, размер противогаза, ростовка (размер обмундирования обуви).
- 10Отметки о приеме и снятии с воинского учёта.
- 11Отметка о принятии военной присяги или принесении обязательства. Ставится начальником штаба воинской части.
В 2020 году президент Владимир Путин подписал приказ о введении электронных военных билетов. В таких документах содержится такая информация, как фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровью, наличие военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учета. Документ имеет высокую степень защиты и оформляется добровольно, при этом бумажный вариант сохраняет свою актуальность.
Оформление военных билетов
Типы военных билетов
Военный билет бывает двух типов. Первый — обычный, а второй — офицера запаса вооруженных сил.
“Документ человека, который обязан проходить службу, и документ гражданина в запасе отличаются по оформлению”, — комментирует Илья Глушко.
Обычный
Военный билет с обложкой красного цвета выдаётся всем гражданам России, которые состоят на воинском учете, в том числе и тем, кто не проходил срочную службу и имеет отсрочку. Всего в документе 32 страницы.
“Он содержит в себе краткую информацию о владельце, то есть ФИО, образование, дата и место рождения, а также семейное положение, — пояснил юрист. — Дополнительно указывается основная гражданская специальность и, если имеется, спортивный разряд. На следующем развороте можно узнать, куда призван гражданин, когда встал на учет и в какой период был уволен со службы. Важный нюанс – если эта информация в документе отсутствует, значит есть вероятность того, что он фальшивый либо человек так и не попал в часть, где должен был служить".
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВыпуск лейтенантов Казанского высшего танкового училища
Выпуск лейтенантов Казанского высшего танкового училища
Офицера запаса
Офицер запаса — военнообязанное лицо, которое имеет офицерское звание, но не находится на действительной военной службе. Билет в таком случае выдается в военкомате взамен удостоверения личности военнослужащего.
По словам юриста, обложка такого билета зеленого цвета, документ содержит 40 страниц. Его получают не только офицеры Вооруженных сил РФ, которые были уволены в запас, но и выпускники государственных учебных заведений, прошедшие подготовку на военной кафедре. У обычного призывника возможности получить такой документ законным путем нет.
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Для чего нужен
Чтобы получить военный билет, обязательно нужно состоять на воинском учете. Это должны сделать все граждане, за исключением тех, кто:
- 1Освобожден от исполнения воинской обязанности.
- 2Уже проходит военную службу.
- 3Отбывает наказание в виде лишения свободы.
- 4Постоянно проживает за пределами РФ.
“В военном билете можно прочитать целую историю о человеке, узнать, чем он занимался, где служил, участвовал ли в боевых действиях, — рассказывает Илья Глушко. — Этот документ могут запросить при оформлении загранпаспорта, выдаче кредита в банке. Также он понадобится для приема на работу. Но наличие военного билета во многих компаниях не является важным, человеку не могут отказать в трудоустройстве или уволить из-за отсутствия документа. При увольнении сотрудника, который состоит на воинском учете или не состоит, но должен, при принятии его на работу руководитель обязан предоставлять о нем сведения в военкомат. Если этого не сделать, то можно получить штраф согласно российскому законодательству”.
Такой алгоритм действий помогает государству отслеживать, где работают военнообязанные и, в случае необходимости, призвать их на военную службу или освободить от нее, если человек имеет неснятую судимость, отслужил в другой стране или обладает ученой степенью.
Где получить
Военный билет можно получить в военном комиссариате.
“Ранее за ним можно было обращаться только по месту регистрации, но в 2019 году после внесения поправок в закон "О воинской обязанности и воинской службе" стало возможным обращение граждан в комиссариат любого города по месту проживания”, — пояснил эксперт.
Условия получения
Получить военный билет можно в случаях:
- 1Прохождения срочной службы в армии РФ.
- 2Поступления в вуз с военной специальностью (военно-учебный центр).
- 3Прохождения обучения на военной кафедре в гражданском вузе.
- 4После признания военно-врачебной комиссией в военкомате негодным к службе в армии.
- 5При зачислении в запас вооруженных сил.
- 6После исполнения 27 лет при условии наличия официального освобождения, отсрочек и обоснованных причин непрохождения службы в армии.
- 7Если гражданин не подлежит призыву в армию согласно ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”.
“За военным билетом в комиссариат может обратиться не только мужчина призывного возраста, но и девушка, которая освоила военно-учетную специальность”, — добавил юрист.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКурсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского во время проверки экипировки и документов
Курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского во время проверки экипировки и документов
Порядок получения
Чтобы получить военный билет, призывник должен иметь постоянную или временную регистрацию.
Порядок оформления билета включает в себя следующие этапы:
- 1Сбор документов для получения военного билета.
- 2Подача документов.
- 3Прохождение медкомиссии, где призывнику назначают категорию годности в зависимости от состояния здоровья.
- 4Получение военного билета с соответствующими пометками.
Илья Глушко отметил, что военный билет выдается лично в руки. Популярные сервисы, сайт “Госуслуги” и МФЦ в этом вопросе не помогут. Электронные документы выдаются организациями, ведущими воинский учет. Это может быть военкомат, воинская часть при перемене места службы. Также электронный документ выдается на военных кафедрах вузов, в профильных учебных заведениях.
Военный билет военнослужащего
Документы
Для оформления военного билета могут потребоваться следующие бумаги:
- —копия документа об образовании (аттестата, диплома и т.д.);
- —сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
- —копия СНИЛС;
- —копия свидетельства о браке (для тех, кто состоит в официальном союзе);
- —копия свидетельства о рождении ребёнка (для тех, у кого есть дети);
- —справка о регистрации (форма 9);
- —три фотографии 30×40 мм; 25×35 мм, матовые, ч/б;
- —паспорт;
- —удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
- —справка с места работы (в произвольной форме, где подтверждается, что человек там работает);
- —водительское удостоверение (при наличии);
- —справка из психоневрологического и наркологического диспансеров (о постановке/отсутствии учета и заболеваний).
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Сроки оформления
Как отметил Илья Глушко, период, в течение которого комиссариат должен выдавать военный билет, указан в Приказе Министра обороны РФ №400 от 02.10.2007. Документ должны выдать в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения призывной комиссией или получения выписки из протокола призывной комиссии субъекта РФ. Но на практике это может случиться и позже этого срока.
Категория годности
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять:
- —категория "А" означает годность к военной службе без ограничений по роду войск;
- —"Б" — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
- —"В" означает освобождение от призыва в мирное время и зачисление в запас;
- —"Г" дает временную отсрочку по состоянию здоровья;
- —"Д" — призывника не берут в армию.
“Помимо существующих пяти категорий годности, связанных со здоровьем, гражданин может не проходить службу в период получения научной степени, находясь в рядах вооруженных сил другого государства и еще по нескольким другим причинам”, — отметил юрист.
Согласно списку, который содержится в постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга.
Военные билеты призывников
В перечень болезней, которые освобождают от службы, входят:
- —плохое зрение с близорукостью более шести диоптрий, дальнозоркостью более восьми диоптрий, астигматизмом более четырех диоптрий;
- —заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы;
- —глаукома II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии - терминальной;
- —глухота на оба уха, глухонемота;
- —отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти;
- —пародонтит или пародонтоз тяжелой степени;
- —болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух;
- —астма;
- —заболевания, приводящие к нарушению дыхания;
- —врожденные аномалии органов дыхания;
- —туберкулез в активной форме;
- —заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением функций;
- —тяжелые инфекционные заболевания кишечника;
- —грыжа Шморля;
- —сильное искривление позвоночника;
- —деформация и значительные дефекты пальцев и кистей либо их отсутствие;
- —болезни почек, почечная недостаточность;
- —травмы спинного и головного мозга и другие поражения ЦНС;
- —язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
- —хронический панкреатит;
- —ишемическая болезнь сердца;
- —гипертония 1 типа и выше;
- —врожденный порок сердца;
- —заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений;
- —заболевания сосудов спинного и головного мозга;
- —травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций;
- —врожденный сифилис;
- —хронический простатит;
- —геморрой второй и третьей стадии и т.д.
- —воспалительные заболевания ЦНС;
- —эндогенные психозы;
- —шизофрения;
- —различные расстройства личности;
- —регулярные приступы эпилепсии;
- —соматоморфные и невротические расстройства;
- —умственная отсталость;
- —любые онкологические заболевания;
- —экзема со склонностью к рецидивам;
- —критический избыточный или недостаточный вес;
- —рост менее 150 сантиметров.
Кроме этого, в армии не служат граждане, которые:
- —имеют непогашенную судимость за любой вид преступления;
- —приговорены судом к условному наказанию (даже если человек не находится под стражей, он не может пойти в армию);
- —работают в МЧС, МВД, ФСБ (освобождаются от призыва на время службы в указанных структурах);
- —имеют прямую родственную связь с погибшими при исполнении обязанностей военной службы.
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ВУС в военном билете
"ВУС – это военно-учетная специальность, которая обозначается определенным номером, — пояснил эксперт. — При принятии на работу им заинтересуется отдел кадров". Эта информация важна при трудоустройстве на этапе заполнения личной карточки работника. Посмотреть номер ВУС можно на 11 странице документа.
Цифры номера, а также буква в конце имеют конкретное значение.
Первые три цифры в коде ВУС обозначают воинскую специализацию:
134 — ЗРВ (зенитно-ракетные войска);
100 — стрелковые;
101 — пулеметные;
102 — гранатометные;
106 — войсковой разведки;
107 — частей и подразделений спецназа (СпН);
109 — снайперские;
122 — БМД;
124 — БТР;
166 — инженерные войска;
262 — техник;
461 — коротковолновые радиостанции;
756 — механик технического подразделения;
757 — мастер технического подразделения;
760 — старший кондуктор;
837 — водитель транспортных средств категории ВС;
838 — автомобили. Эксплуатация автомобильной техники;
Вторые три цифры — это должность в боевом расчете:
000 — без какой-либо должности;
001 — специалист по аккумуляторам;
097 — заместитель командира;
182 — командир;
220 — механик, который обслуживает реактивные моторы самолётов;
256 — рядовой механик технической роты;
259 — механик-водитель;
385 — эксперт по подрывным работам под водой.
543 — оператор;
673 — специалист по измерению земли и перепада высот на местности;
786 — старший механик;
810 — старший оператор;
847 — старший разведчик;
915 — стрелок;
945 — авиационный техник по приборам и электрооборудованию; техник по ремонту и хранению контрольно-измерительной аппаратуры.
Классификатор воинской должности идет по алфавиту, 001 — аккумуляторщик, 995 — электрик.
Также цифровую комбинацию могут дополнять буквы:
А — сухопутные войска, а также береговые подразделения ВМФ;
Б — специалист по работе с оборудованием для ракет;
Д — ВДВ;
К — плавсостав надводных кораблей;
М — морские пехотинцы;
Р — пограничники;
Т — военный строитель;
Е — летный состав;
С — МЧС и спасатели;
Ф — спецназ;
Х — разведка.
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Получение при заболеваниях
Чтобы законно получить военный билет по болезни, призывник должен пройти призывные мероприятия и получить на заседании комиссии категорию годности “В” или “Д”. После этого выдаётся документ. Если в военкомате есть сомнения в принятом решении, человеку могут назначить дополнительное освидетельствование.
“Военный билет получит даже тот призывник, который не годен к военной службе, — отметил юрист. — Если же он не согласен с вынесенным решением и полагает, что его состояние здоровья не мешает службе в армии, то этот вердикт можно оспорить. С этим вопросом разберутся в военкомате при проведении контрольного медицинского освидетельствования”.
Получение в отдельных ситуациях
Военный билет могут получить не только парни, но и девушки определенных профессий, связанных с медициной, связью, картографией.
Девушкам
По словам юриста Ильи Глушко, срочная служба – не обязанность девушек, но право на это они все же имеют. Получить документ можно, если иметь военно-учетную специальность или образование, которое предполагает работу в сферах обеспечения связи, вычислительной техники, информатики, программирования, информационной безопасности, медицины и т.д.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛейтенант ВДВ во время прохождения военной службы
Лейтенант ВДВ во время прохождения военной службы
При смене ФИО
“При изменении личных данных должна произойти замена военного билета. Госпошлина по этой процедуре не уплачивается”, — рассказал эксперт.
Для замены необходимы следующие документы:
- —паспорт с новой фамилией и копии всех его страниц;
- —две фотографии 3 × 4 сантиметра, матовые без уголка;
- —билет с прежней фамилией;
- —документ, подтверждающий смену фамилии;
- —диплом или аттестат о среднем образовании;
- —справка о прохождении медкомиссии и наличии заболеваний (в случае освобождения от обязанности прохождения службы);
- —заявление, написанное в произвольной форме;
- —справка о составе семьи;
- —водительское удостоверение с новой фамилией (при его наличии).
При освобождении из мест заключения
Бывший заключенный должен обратиться в военный комиссариат. Если ему уже исполнилось 27 лет, то на службу его уже не призовут, а если гражданин подходит по возрасту, то его могут отправить служить, рассказал Илья Глушко.
Чтобы получить документ, после обращения в военный комиссариат нужно пройти медкомиссию, явиться на заседание призывной комиссии и ознакомиться там решением, затем предоставить бумаги для его оформления.
Альтернативная служба
Для альтернативной гражданской службы (АГС), которая практически не отличается от обычной работы и заменяет службу по призыву, необходимо подать заявление в военкомат за полгода до призыва в армию. В ней могут отказать, так как количество мест ограничено.
Военный билет выдаётся после окончания службы. Для этого надо в военкомате заменить удостоверение гражданина, проходящего АГС, на обычный военный билет с учетно-воинской специальностью и званием рядового.
Военнослужащие с военными билетами
Для учащихся в военных учебных заведениях
Как отметил Илья Глушко, выпускники военных вузов сразу получают звание лейтенанта, военный билет офицера запаса они получат только после выхода в запас.
Восстановление утерянного билета
Информацию по восстановлению военного билета можно найти на портале “Госуслуги” в разделе “Жизненные ситуации”. Штраф за потерю документа составляет 500-3000 рублей. Его назначают военные комиссары или начальники отделений военкоматов. Для оформления нужно обратиться в военкомат и предоставить следующие документы:
- 1Копию паспорта гражданина РФ.
- 2Две фотографии 3 × 4 сантиметра, матовые без уголка.
- 3В случае если военный билет был украден — справку из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела по факту кражи.
- 4Медицинское освидетельствование — в случае освобождения от службы.
- 5Справку об оплате штрафа.
Ответственность за уклонение от службы
"“Уклонистам” вместо военного билета выдается справка по форме №1/У, — рассказал эксперт. — Этот документ влияет на трудоустройство гражданина. Более того, он будет наказан согласно ч.1 ст. 328 УК РФ штрафом до 80 тысяч рублей или лишением свободы на срок до шести месяцев".
Чем грозит покупка военного билета
Наказание за подделку военного билета предусмотрено ст. 327 УК РФ. ""Липовый” военный билет предполагает уголовную ответственность, — пояснил юрист Евгений Щипачев. — Причем по нескольким статьям. Так, за подделку самого документа или медицинских справок, на основании которых он выдан (по совокупности ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 328 УК РФ) можно получить в итоге до трех лет лишения свободы. Кроме этого, к совокупности статей могут добавить и другие, например, дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Дадут ли три года по приговору? Скорее всего — нет. С учетом первой судимости и смягчающих оснований наказание могут установить "ниже низшего предела" и назначить штраф, к примеру, в размере 30 тыс. руб. Это нередкая судебная практика".
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