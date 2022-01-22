https://ria.ru/20220122/dokumenty-1769022313.html

Как получить военный билет: процедура, нужно ли для этого служить в армии

Военный билет: как получить, зачем нужен, необходимые документы для военкомата

Как получить военный билет: процедура, нужно ли для этого служить в армии

Военный билет — это документ, который военкомат выдает человеку, служившему в российской армии или освобожденному от службы. О том, как получить билет, для чего РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T08:24

2022-01-22T08:24

2022-01-22T08:24

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-десантные войска россии

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Военный билет — это документ, который военкомат выдает человеку, служившему в российской армии или освобожденному от службы. О том, как получить билет, для чего он нужен, какое наказание предусмотрено за его подделку и что означают цифры ВУС — в материале РИА Новости.Что такое военный билетОсновной закон, регулирующий выдачу военных билетов, — “О воинской обязанности и военной службе”. Также о документе говорится в Положении о воинском учете.По словам юриста и владельца компании Alpha Juris Ильи Глушко, военный билет – это документ в виде книжки, который должен получить гражданин Российской Федерации независимо от того, зачислен ли он в запас, освобожден от воинской службы либо наоборот призывается в ряды вооруженных сил. Выдается он гражданам России в возрасте от 18 до 27 лет. Если человек не служил, но состоял на воинском учете, то ему также следует получить билет после того, как исполнится 27 лет.Военный билет получают следующие категории граждан:Помимо стандартной информации, такой как фамилия, имя и отчество (ФИО), дата и место рождения, образование, гражданская специальность военный билет может содержать ряд специфический сведений:В 2020 году президент Владимир Путин подписал приказ о введении электронных военных билетов. В таких документах содержится такая информация, как фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровью, наличие военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учета. Документ имеет высокую степень защиты и оформляется добровольно, при этом бумажный вариант сохраняет свою актуальность.Типы военных билетовВоенный билет бывает двух типов. Первый — обычный, а второй — офицера запаса вооруженных сил.“Документ человека, который обязан проходить службу, и документ гражданина в запасе отличаются по оформлению”, — комментирует Илья Глушко.ОбычныйВоенный билет с обложкой красного цвета выдаётся всем гражданам России, которые состоят на воинском учете, в том числе и тем, кто не проходил срочную службу и имеет отсрочку. Всего в документе 32 страницы.“Он содержит в себе краткую информацию о владельце, то есть ФИО, образование, дата и место рождения, а также семейное положение, — пояснил юрист. — Дополнительно указывается основная гражданская специальность и, если имеется, спортивный разряд. На следующем развороте можно узнать, куда призван гражданин, когда встал на учет и в какой период был уволен со службы. Важный нюанс – если эта информация в документе отсутствует, значит есть вероятность того, что он фальшивый либо человек так и не попал в часть, где должен был служить".Офицера запасаОфицер запаса — военнообязанное лицо, которое имеет офицерское звание, но не находится на действительной военной службе. Билет в таком случае выдается в военкомате взамен удостоверения личности военнослужащего.По словам юриста, обложка такого билета зеленого цвета, документ содержит 40 страниц. Его получают не только офицеры Вооруженных сил РФ, которые были уволены в запас, но и выпускники государственных учебных заведений, прошедшие подготовку на военной кафедре. У обычного призывника возможности получить такой документ законным путем нет.Для чего нуженЧтобы получить военный билет, обязательно нужно состоять на воинском учете. Это должны сделать все граждане, за исключением тех, кто:“В военном билете можно прочитать целую историю о человеке, узнать, чем он занимался, где служил, участвовал ли в боевых действиях, — рассказывает Илья Глушко. — Этот документ могут запросить при оформлении загранпаспорта, выдаче кредита в банке. Также он понадобится для приема на работу. Но наличие военного билета во многих компаниях не является важным, человеку не могут отказать в трудоустройстве или уволить из-за отсутствия документа. При увольнении сотрудника, который состоит на воинском учете или не состоит, но должен, при принятии его на работу руководитель обязан предоставлять о нем сведения в военкомат. Если этого не сделать, то можно получить штраф согласно российскому законодательству”.Такой алгоритм действий помогает государству отслеживать, где работают военнообязанные и, в случае необходимости, призвать их на военную службу или освободить от нее, если человек имеет неснятую судимость, отслужил в другой стране или обладает ученой степенью.Где получитьВоенный билет можно получить в военном комиссариате.“Ранее за ним можно было обращаться только по месту регистрации, но в 2019 году после внесения поправок в закон "О воинской обязанности и воинской службе" стало возможным обращение граждан в комиссариат любого города по месту проживания”, — пояснил эксперт.Условия полученияПолучить военный билет можно в случаях:“За военным билетом в комиссариат может обратиться не только мужчина призывного возраста, но и девушка, которая освоила военно-учетную специальность”, — добавил юрист.Порядок полученияЧтобы получить военный билет, призывник должен иметь постоянную или временную регистрацию.Порядок оформления билета включает в себя следующие этапы:Илья Глушко отметил, что военный билет выдается лично в руки. Популярные сервисы, сайт “Госуслуги” и МФЦ в этом вопросе не помогут. Электронные документы выдаются организациями, ведущими воинский учет. Это может быть военкомат, воинская часть при перемене места службы. Также электронный документ выдается на военных кафедрах вузов, в профильных учебных заведениях.ДокументыДля оформления военного билета могут потребоваться следующие бумаги:Сроки оформленияКак отметил Илья Глушко, период, в течение которого комиссариат должен выдавать военный билет, указан в Приказе Министра обороны РФ №400 от 02.10.2007. Документ должны выдать в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения призывной комиссией или получения выписки из протокола призывной комиссии субъекта РФ. Но на практике это может случиться и позже этого срока.Категория годностиСогласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять:“Помимо существующих пяти категорий годности, связанных со здоровьем, гражданин может не проходить службу в период получения научной степени, находясь в рядах вооруженных сил другого государства и еще по нескольким другим причинам”, — отметил юрист.Согласно списку, который содержится в постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга.В перечень болезней, которые освобождают от службы, входят:Кроме этого, в армии не служат граждане, которые:ВУС в военном билете"ВУС – это военно-учетная специальность, которая обозначается определенным номером, — пояснил эксперт. — При принятии на работу им заинтересуется отдел кадров". Эта информация важна при трудоустройстве на этапе заполнения личной карточки работника. Посмотреть номер ВУС можно на 11 странице документа.Цифры номера, а также буква в конце имеют конкретное значение.Первые три цифры в коде ВУС обозначают воинскую специализацию:134 — ЗРВ (зенитно-ракетные войска);100 — стрелковые;101 — пулеметные;102 — гранатометные;106 — войсковой разведки;107 — частей и подразделений спецназа (СпН);109 — снайперские;122 — БМД;124 — БТР;166 — инженерные войска;262 — техник;461 — коротковолновые радиостанции;756 — механик технического подразделения;757 — мастер технического подразделения;760 — старший кондуктор;837 — водитель транспортных средств категории ВС;838 — автомобили. Эксплуатация автомобильной техники;Вторые три цифры — это должность в боевом расчете:000 — без какой-либо должности;001 — специалист по аккумуляторам;097 — заместитель командира;182 — командир;220 — механик, который обслуживает реактивные моторы самолётов;256 — рядовой механик технической роты;259 — механик-водитель;385 — эксперт по подрывным работам под водой.543 — оператор;673 — специалист по измерению земли и перепада высот на местности;786 — старший механик;810 — старший оператор;847 — старший разведчик;915 — стрелок;945 — авиационный техник по приборам и электрооборудованию; техник по ремонту и хранению контрольно-измерительной аппаратуры.Классификатор воинской должности идет по алфавиту, 001 — аккумуляторщик, 995 — электрик.Также цифровую комбинацию могут дополнять буквы:А — сухопутные войска, а также береговые подразделения ВМФ;Б — специалист по работе с оборудованием для ракет;Д — ВДВ;К — плавсостав надводных кораблей;М — морские пехотинцы;Р — пограничники;Т — военный строитель;Е — летный состав;С — МЧС и спасатели;Ф — спецназ;Х — разведка.Получение при заболеванияхЧтобы законно получить военный билет по болезни, призывник должен пройти призывные мероприятия и получить на заседании комиссии категорию годности “В” или “Д”. После этого выдаётся документ. Если в военкомате есть сомнения в принятом решении, человеку могут назначить дополнительное освидетельствование.“Военный билет получит даже тот призывник, который не годен к военной службе, — отметил юрист. — Если же он не согласен с вынесенным решением и полагает, что его состояние здоровья не мешает службе в армии, то этот вердикт можно оспорить. С этим вопросом разберутся в военкомате при проведении контрольного медицинского освидетельствования”.Получение в отдельных ситуацияхВоенный билет могут получить не только парни, но и девушки определенных профессий, связанных с медициной, связью, картографией.ДевушкамПо словам юриста Ильи Глушко, срочная служба – не обязанность девушек, но право на это они все же имеют. Получить документ можно, если иметь военно-учетную специальность или образование, которое предполагает работу в сферах обеспечения связи, вычислительной техники, информатики, программирования, информационной безопасности, медицины и т.д.При смене ФИО“При изменении личных данных должна произойти замена военного билета. Госпошлина по этой процедуре не уплачивается”, — рассказал эксперт.Для замены необходимы следующие документы:При освобождении из мест заключенияБывший заключенный должен обратиться в военный комиссариат. Если ему уже исполнилось 27 лет, то на службу его уже не призовут, а если гражданин подходит по возрасту, то его могут отправить служить, рассказал Илья Глушко.Чтобы получить документ, после обращения в военный комиссариат нужно пройти медкомиссию, явиться на заседание призывной комиссии и ознакомиться там решением, затем предоставить бумаги для его оформления.Альтернативная службаДля альтернативной гражданской службы (АГС), которая практически не отличается от обычной работы и заменяет службу по призыву, необходимо подать заявление в военкомат за полгода до призыва в армию. В ней могут отказать, так как количество мест ограничено.Военный билет выдаётся после окончания службы. Для этого надо в военкомате заменить удостоверение гражданина, проходящего АГС, на обычный военный билет с учетно-воинской специальностью и званием рядового.Для учащихся в военных учебных заведенияхКак отметил Илья Глушко, выпускники военных вузов сразу получают звание лейтенанта, военный билет офицера запаса они получат только после выхода в запас.Восстановление утерянного билетаИнформацию по восстановлению военного билета можно найти на портале “Госуслуги” в разделе “Жизненные ситуации”. Штраф за потерю документа составляет 500-3000 рублей. Его назначают военные комиссары или начальники отделений военкоматов. Для оформления нужно обратиться в военкомат и предоставить следующие документы:Ответственность за уклонение от службы"“Уклонистам” вместо военного билета выдается справка по форме №1/У, — рассказал эксперт. — Этот документ влияет на трудоустройство гражданина. Более того, он будет наказан согласно ч.1 ст. 328 УК РФ штрафом до 80 тысяч рублей или лишением свободы на срок до шести месяцев".Чем грозит покупка военного билетаНаказание за подделку военного билета предусмотрено ст. 327 УК РФ. ""Липовый” военный билет предполагает уголовную ответственность, — пояснил юрист Евгений Щипачев. — Причем по нескольким статьям. Так, за подделку самого документа или медицинских справок, на основании которых он выдан (по совокупности ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 328 УК РФ) можно получить в итоге до трех лет лишения свободы. Кроме этого, к совокупности статей могут добавить и другие, например, дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Дадут ли три года по приговору? Скорее всего — нет. С учетом первой судимости и смягчающих оснований наказание могут установить "ниже низшего предела" и назначить штраф, к примеру, в размере 30 тыс. руб. Это нередкая судебная практика".

https://ria.ru/20210224/sluzhba-1598753127.html

https://ria.ru/20190329/1552228688.html

https://ria.ru/20210225/bolezni-1599005451.html

https://ria.ru/20200424/1570509889.html

https://ria.ru/20181128/1533735467.html

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владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-десантные войска россии, россия