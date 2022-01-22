Военный билет — это документ, который выдается человеку, служившему в российской армии или освобожденному от службы. Как получить военный билет в 2026 году, для чего он нужен и что означают категории ("А", "Б", "В", "Г", "Д"), какое наказание предусмотрено за подделку документа — в материале РИА Новости.

Что такое военный билет

Прежде всего военный билет — это официальный документ, необходимый всем гражданам РФ мужского пола. Именно он является ключевым документом воинского учета, который подтверждает прохождение гражданином военной службы, либо наличие у него законных оснований для освобождения от призыва.

"Исторически он возник как элемент государственной системы воинского учета и мобилизационной подготовки населения. Его основная задача заключается в обеспечении государства достоверными сведениями о гражданах, подлежащих призыву, находящихся в запасе или имеющих иные военно-учетные статусы", — говорит Дмитрий Матюшенков, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", кандидат юридических наук, юрист, член экспертного клуба "Дигория".

Данный документ содержит как стандартную информацию о своем владельце (ФИО, дату и место рождения, образование), так и ряд специфический сведений, среди которых:

присвоенная категория годности к военной службе;

сведения о прохождении военной (или альтернативной гражданской) службы;

имеющееся воинское звание;

наличие государственных (ведомственных) наград и знаков;

информация о пребывании в запасе.

"Многие ошибочно путают военный билет с приписным удостоверением, однако это разные документы. Приписное удостоверение граждане получают при первоначальной постановке на воинский учет, оно подтверждает статус призывника. Как правило, это происходит в 17 лет. Военный билет же выдается после прохождения военной службы, альтернативной гражданской службы, зачисления в запас либо освобождения от призыва по законным основаниям", — разъясняет Екатерина Дашевская, правозащитник и медиатехнолог, пресс-секретарь коллегии адвокатов "Бастион защиты".

Законодательная база

Типы военных билетов

На сегодняшний день в стране действует несколько основных типов военных билетов.

Обычный.

Представляет собой документ в обложке красного цвета, который выдается большинству россиян. Известный также как “военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана”, он положен всем гражданам России, состоящим на воинском учете (даже если от срочной службы человек был освобожден по установленным законом причинам). В нем содержится основная информация о владельце и данные о пройденной службе.

Билет офицера запаса.

Этот вид военного билета находится в обложке зеленого цвета, а получить его могут лишь граждане, покинувшие службу в офицерском звании либо являющиеся выпускниками военной кафедры. В таком документе содержится расширенный перечень информации о владельце, а потому и число страниц в нем больше.

Электронный билет.

На смену традиционным бумажным документам постепенно приходит персональная электронная карта военнослужащего. Соответствующий закон несколько лет назад подписал президент Владимир Путин. Выполненная из пластика, карта выдается лишь при согласии самого гражданина.

« “Такая карта используется для хранения персональных данных военнообязанных в электронном виде и интегрируется с государственными информационными системами Министерства обороны. Несмотря на развитие электронного учета, бумажный военный билет по-прежнему сохраняет полноценную юридическую силу и остается основным документом воинского учета для большинства граждан”, — отмечает Дмитрий Матюшенков.

Срок действия электронной карты составляет 10 лет.

"Согласно Федеральному закону № 53-ФЗ , гражданин обязан бережно хранить военный билет, справку взамен него и персональную электронную карту при ее наличии", — добавляет Ольга Климова.

Для чего нужен военный билет

Военный билет фиксирует военный статус гражданина и может потребоваться ему в следующих случаях:

при трудоустройстве.

"Все работодатели обязаны вести воинский учет своих сотрудников, а потому при оформлении на работу у гражданина запрашивают документы воинского учета", — говорит Екатерина Дашевская.

при поступлении на госслужбу, службу в правоохранительные органы или на работу в силовые ведомства;

при оформлении кредита на крупную сумму и на длительный срок (например, ипотечного кредита);

для получения загранпаспорта (для отдельных категорий граждан).

Как получить военный билет

Россияне могут получить военный билет в военном комиссариате как по месту регистрации, так и по месту пребывания. Этому предшествует несколько этапов:

постановка на воинский учет, получение приписного свидетельства;

получение повестки;

прохождение медицинского освидетельствования, по результатам которого гражданину присваивается категория годности к военной службе;

решение призывной комиссии, после которого гражданин либо отправляется на службу (а после увольнения получает военный билет), либо получает отсрочку или освобождение.

Законом предусмотрено несколько оснований для получения военного билета.

После прохождения срочной службы или альтернативной гражданской службы (АГС)

"Наиболее распространенным основанием получения военного билета является прохождение военной службы по призыву. После увольнения военнослужащего в запас соответствующие сведения вносятся в документ, который передается гражданину. Аналогичный порядок действует для лиц, прошедших альтернативную гражданскую службу. После ее завершения гражданин также зачисляется в запас и получает военный билет установленного образца", — разъясняет Дмитрий Матюшенков.

По состоянию здоровья (категории "В" и "Д")

В том случае, если гражданин официально признан ограниченно годным к военной службе (то есть освобожден от призыва в мирное время и зачислен в запас) или полностью не годным (при этом он снимается с воинского учета), он также получает военный билет. При этом по результатам медицинского освидетельствования ему присваивается соответствующая категория годности ("В" или "Д").

"Наличие болезни само по себе основанием не является: диагноз должен точно соответствовать Расписанию болезней , а заключение оформляется по направлению военкомата", — говорит Ольга Климова.

По достижении непризывного возраста

"Кроме того, документ может быть оформлен гражданам, достигшим не призывного возраста и зачисленным в запас в установленном законом порядке", — добавляет Дмитрий Матюшенков.

Сегодня призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Если к моменту своего 30-летия гражданин не был призван на срочную службу (на законных основаниях), то он сможет получить военный билет.

Другие основания получения военного билета

"Существуют и иные основания для получения военного билета. Документ может выдаваться выпускникам военных учебных центров и военных кафедр, офицерам запаса, гражданам, проходившим военную службу по контракту, а также лицам, ранее снятым с воинского учета и впоследствии восстановленным в нем", — говорит Дмитрий Матюшенков.

Какие документы нужны для получения военного билета: полный чек-лист

Первый шаг для получения военного билета — это собрать пакет необходимых для этого документов. В каждом конкретном случае данный список может незначительно отличаться, но в большинстве ситуаций включает следующие бумаги:

паспорт гражданина РФ;

заявление;

фотографии установленного образца;

приписное удостоверение;

документы об образовании;

результаты медицинского освидетельствования и иные меддокументы (которые могут подтвердить наличие тех или иных заболеваний, если это необходимо);

другие документы, которые могут потребоваться (например, копия свидетельства о браке или рождении детей, справка с места работы и так далее).

Сроки оформления и выдачи военного билета

По словам Ольги Климовой, срок оформления готового документа после того, как комиссия примет положительное решение, составляет до 10 рабочих дней. Получить готовый военный билет можно исключительно в военкомате и только лично.

"Срок оформления военного билета напрямую зависит от оснований его выдачи и полноты представленных документов. На практике процедура может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Если требуется проведение дополнительных медицинских обследований, направление запросов в медицинские организации или уточнение сведений личного дела, сроки оформления могут быть увеличены", — уточняет Дмитрий Матюшенков.

Категории годности к военной службе и их расшифровка

Одним из ключевых пунктов военного билета является так называемая категория годности, которую устанавливается гражданину по итогам обязательной медицинской комиссии. Как прописано в тексте закона "О воинской обязанности и военной службе", таких категорий существует пять, и некоторые из них дают право как на получение отсрочки от военной службы или ограничений по роду войск, так и на полное освобождение от призыва.

Категории годности к военной службе Обозначение категории Расшифровка А Годен к военной службе. Нет ограничений по роду войск Б Годен к военной службе, но с незначительными ограничениями (например, граждане с категорией “Б1” могут не попасть в элитные войска) В Ограниченно годен к военной службе. В мирное время таких граждан освобождают от призыва и зачисляются в запас, но во время проведения мобилизации могут призвать Г Временно не годен к военной службе. Данная категория присваивается на определенный период (максимально — на год) Д Не годен к военной службе

Подробный перечень заболеваний, которые дают россиянам право на освобождение от службы или получение отсрочки, указан в расписании болезней, содержащемся в постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе". В соответствии с данным документом, от службы освобождаются граждане с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией и злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом и бронхиальной астмой, а также другими не менее серьезными заболеваниями.

Как проходит медицинская комиссия в военкомате

Прохождение медицинской комиссии является обязательным этапом для призывника. Данная процедура включает стандартный осмотр у медицинских специалистов, изучение анамнеза, результатов анализов и других имеющихся документов.

Постановлении Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565 указано, что до начала освидетельствования призывнику нужно сдать основные анализы (общие анализы крови и мочи), пройти флюорографию и ЭКГ, а также ряд других обследований. При этом важно соблюдать установленные законом сроки.

"Медицинская комиссия проводится семью специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, отоларингологом и стоматологом. Решение о категории годности принимается на основании их заключений и Расписания болезней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 года № 565. При необходимости уточнить диагноз назначается дополнительное обследование", — говорит Ольга Климова.

Что делать при утере военного билета: восстановление и штрафы

Как отмечает Екатерина Дашевская, граждане должны очень бережно хранить свои документы, особенно такие важные как военный билет. Однако от непредвиденных ситуаций все же никто не застрахован, и в случае утраты военного билета необходимо как можно быстрее обратиться в военный комиссариат для оформления дубликата. При необходимости утерянный военный билет можно восстановить, порядок действий при этом прописан на портале Госуслуги.

В течение двух недель гражданин должен обратиться с соответствующим заявлением в полицию и военкомат. По словам Дмитрия Матюшенкова, при этом обычно требуются:

паспорт;

фотографии установленного образца;

объяснение обстоятельств утраты документа.

"За нарушение обязанностей по хранению документов воинского учета законодательством предусмотрена административная ответственность", — добавляет эксперт.

статье 21.7 действующего КоАП РФ указано, что за умышленную порчу или утрату документов воинского учета полагается штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. К пакету документов для восстановления военного билета нужно приложить квитанцию об оплате такого штрафа.

Получить военный билет можно только лично.

Ответственность за уклонение и подделку военного билета

"Уклонение от призыва при отсутствии законных оснований наказывается по статье 328 УК РФ штрафом до 200 000 рублей, принудительными работами на срок до 2 лет либо арестом до 6 месяцев, а также лишением свободы до 2 лет. Уклонение от медосвидетельствования карается штрафом от 15 000 до 25 000 рублей по статье 21.6 КоАП РФ . Неявка по повестке обходится в сумму от десяти до тридцати тысяч рублей", — отмечает Ольга Климова.

Не менее строго наказывается и подделка официальных документов (в том числе — военного билета. В статье 327 Уголовного кодекса страны прописано, что данное преступление может повлечь за собой лишение свободы или принудительные работы на несколько лет.

Можно ли купить военный билет и какие последствия

Незаконным является не только изготовление поддельного военного билета или внесение в него ложных записей, но и использование такого документа.

"Приобретение военного билета иным путем, например, за деньги, является нарушением закона и влечет ответственность по статье 327 УК РФ . Согласно части 3 данной статьи, приобретение или использование заведомо поддельного официального документа наказывается ограничением свободы на срок до одного года либо принудительными работами или лишением свободы на тот же срок", — предупреждает Дмитрий Матюшенков.

Главное о получении военного билета в 2026 году

"В 2026 году воинский учет окончательно переходит в цифровой формат. Электронная повестка признается врученной через семь дней после ее размещения в Реестре вне зависимости от того, видел ли ее адресат. Ссылка на незнание о повестке как защитный аргумент перестала работать. Единственная надежная позиция — прохождение всех установленных процедур в военкомате с документальным подтверждением каждого шага", — отмечает Ольга Климова.